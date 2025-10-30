Advertisement
लूट लो! 6,500 रुपये से कम में दमदार स्मार्टफोन, Amazon दे रहा है तगड़ा डिस्काउंट

Smartphone Under 7000: बजट में प्रीमियम फीचर्स वाला फोन चाहिए? सिर्फ 7 हजार से भी कम कीमत में एक ऐसा स्मार्टफोन मिल रहा है, जो रैम और परफॉर्मेंस के मामले में बेहतरीन ऑप्शन है. इस फोन की डील और बैंक ऑफर्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

 

Oct 30, 2025, 11:38 AM IST
लूट लो! 6,500 रुपये से कम में दमदार स्मार्टफोन, Amazon दे रहा है तगड़ा डिस्काउंट

Phone Under 7000: अगर आप कम बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो परफॉर्मेन्स और फीचर्स में दमदार हो, तो ये फोन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इस समय बाजार में ढेरों फोन्स मौजूद है लेकिन उनमें से अपने बजट को ध्यान रखते हुए मोबाइल खरीदना बेहद मुश्किल है. आइए जानते है इस स्मार्ट फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में, जो आपकी जेब को ढीली भी नहीं करेगा.  

यह भी पढ़ें: 336 दिन तक फोन पर करो Unlimited बात, साथ में JioTV का सब्सक्रिप्शन फ्री, Jio ने दिया ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज!

6000 की कीमत में मिल रहा फोन

जी हां, बिलकुल itel Zeno 10 की कीमत Amazon India पर ₹6,499 है. लेकिन 20 नवंबर तक अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. इस छूट के बाद फोन की प्रभावी कीमत ₹6,000 से भी कम हो सकती है. साथ ही आपको ₹324 तक का कैशबैक और ₹315 की शुरुआती कीमत में EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है. इसके अलावा पुराना फोन एक्सचेंज ऑफर में देने पर आपको और भी फायदा मिल सकता है. इन सब डिस्काउंट और ऑफर्स के बाद आप सस्त् में इस फोन को खरीद पाएंगे.

itel Zeno 10 के फीचर्स
यह फोन 4GB की LPDDR4X रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है 8GB की वर्चुअल रैम. यह वर्चुअल रैम फोन की इंटरनल स्टोरेज का इस्तेमाल करती है, जिससे डिवाइस की कुल रैम क्षमता 12GB तक हो जाती है. इतनी रैम के साथ मल्टीटास्किंग और ऐप्स का इस्तेमाल बहुत स्मूथ हो जाता है. 
इस फ़ोन के फ़ीचर्स और स्पेसिफ़िकेशन्स क्या हैं?

आइटेल जीनो 10 की 6.56 इंच का HD डिस्प्ले है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. यह फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है और इसकी मेमोरी को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें LED फ्लैश के साथ 8MP का प्राइमरी कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा है. 

यह भी पढ़ें: जानें कितने लीटर का गीजर है आपके घर के लिए परफेक्ट, बिजली भी बचेगी और पैसे भी

यह फोन 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की दमदार बैटरी से लैस है. इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल 4G VoLTE और USB Type-C पोर्ट जैसे सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन भी दिए गए हैं. यह फोन Android Go Edition पर बेस्ड HiOS 14 पर चलता है.

