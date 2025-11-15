Advertisement
Google Pixel 10 की कीमत धड़ाम! मिल रही ₹11,000 की बंपर छूट, ऐसे पाएं तगड़े ऑफर्स

Google Pixel 10 Price Drop: गूगल का स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये मौका बिलकुल मिस न करें. Pixel 10 प्रीमियम फोन पर भारी डिस्काउंट चल रहा है, जिससे इसकी कीमत तेजी से गिरी है. लॉन्च के बाद इस स्मार्टफोन पर पहली बार इतना जबरदस्त ऑफर मिल रहा है. 

 

Nov 15, 2025, 02:21 PM IST
Google Pixel 10 की कीमत धड़ाम! मिल रही ₹11,000 की बंपर छूट, ऐसे पाएं तगड़े ऑफर्स

Google Pixel 10 Discount: अगर आप Google के लेटेस्ट और सबसे पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 10 को खरीदने की सोच रहे थे, तो यह आपके लिए सबसे सही मौका है. Amazon इस वक्त Pixel 10 पर एक तगड़ा डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है और यह फोन अब काफी बजट-फ्रेंडली हो गया है. आपको बता दें कि पिक्सल 10 भारत में ₹79,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था. आप इस डील का तुरंत फायदा उठा सकते हैं. 

Google Pixel 10 पर धांसू डील्स
Google Pixel 10 का Indigo कलर वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज Amazon पर इस समय सबसे शानदार छूट के साथ मिल रहा है. इस फोन पर अमेजन सीधा ₹11,750 का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है. इसकी कीमत ₹79,999 से घटकर सिर्फ ₹68,249 रह गई है. ग्राहक एक्स्ट्रा बचत करने के लिए चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले एडिशनल बैंक डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. इसके अलावा आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करके भी इसका लास्ट प्राइस और कम कर सकते हैं.

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स
Pixel 10 पावर और फीचर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. यह फोन Google के नए और तेज Tensor G5 चिपसेट से पावर्ड है, जो 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. इसमें 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन भी मिला है.

कैमरा और बैटरी फीचर्स
फोटोग्राफी के लिए यह डिवाइस प्रो-लेवल का सेटअप देता है. 48MP का मेन सेंसर जिसमें मैक्रो फोकस मिलता है. एक 13MP का अल्ट्रावाइड लेंस और एक 10.8MP का टेलीफोटो लेंस जो 5× ऑप्टिकल जूम ऑफर करता है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10.5MP का कैमरा दिया गया है. फोन में 4,970mAh की बैटरी है, जो 30W फास्ट चार्जिंग और 15W तक की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

google pixel 10

