iPhone 17 की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट! इस App पर मिल रहा सबसे सस्ता

इस फोन की कीमत ₹82,900 से शुरू होती है, लेकिन Zepto पर यह ₹79,292 में मिल रहा है. यानी ग्राहकों को सीधा ₹3,171 का फायदा मिल रहा है. यह ऑफर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है जो बिना लंबे इंतजार के iPhone 17 खरीदना चाहते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:15 AM IST
iPhone 17 price drop: सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ Apple का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17, अब बहुत कम समय में ही Zepto पर डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हो गया है. आमतौर पर इस फोन की कीमत ₹82,900 से शुरू होती है, लेकिन Zepto पर यह ₹79,292 में मिल रहा है. यानी ग्राहकों को सीधा ₹3,171 का फायदा मिल रहा है. यह ऑफर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है जो बिना लंबे इंतजार के iPhone 17 खरीदना चाहते हैं.

बैंक ऑफर और कैशबैक से कीमत और घटेगी
Zepto पर सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर और डिजिटल वॉलेट कैशबैक भी मिल रहे हैं. अगर आपके पास IndusInd Bank का डेबिट कार्ड या IDBI Bank का डेबिट/क्रेडिट कार्ड है, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा. वहीं, RBL Bank के क्रेडिट कार्ड से अगर आप ₹2,499 से ऊपर की खरीदारी करते हैं तो ₹250 की अतिरिक्त छूट भी मिलती है.

इसके अलावा, Zepto पर भुगतान के लिए अगर आप Amazon Pay Later, Paytm UPI, Amazon Pay Balance, या MobiKwik Wallet का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ₹10 से ₹300 तक का कैशबैक भी मिल सकता है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर iPhone 17 की इफेक्टिव कीमत और भी कम हो सकती है, जो इसे अभी तक का सबसे सस्ता फ्लैगशिप iPhone बनाती है.

iPhone 17 के दमदार फीचर्स
iPhone 17 न सिर्फ कीमत में खास है, बल्कि इसके फीचर्स भी जबरदस्त हैं. इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी और Always-on Display को सपोर्ट करता है. इस बार Apple ने नया A19 चिपसेट पेश किया है, जो परफॉर्मेंस में काफी तेज़ और पावर-एफिशिएंट है.

iPhone 17 में नया “Apple Intelligence” नाम का फीचर भी दिया गया है, जो स्मार्ट और प्राइवेट AI एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 48MP का डुअल कैमरा सिस्टम है जो शानदार फोटो और 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग करता है. फ्रंट में 18MP का कैमरा है जो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए बेहतरीन है.

डिजाइन, चार्जिंग और बैटरी बैकअप
फोन का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है. इसमें एल्युमिनियम फ्रेम, Ceramic Shield 2 फ्रंट और कलर-इन्फ्यूज्ड ग्लास बैक दिया गया है. फोन का वजन केवल 177 ग्राम है, जिससे यह हल्का लेकिन मजबूत लगता है.

iPhone 17 IP68 रेटेड है, यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है. इसमें MagSafe और नया Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. बैटरी की बात करें तो यह एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है, जो काफी शानदार है.

कलर और स्टोरेज ऑप्शन
iPhone 17 भारत में Black, White, Mist Blue, Sage और Lavender रंगों में उपलब्ध है. वहीं स्टोरेज के लिए 256GB और 512GB वेरिएंट मिलते हैं. अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन की तलाश में हैं और Apple यूज़र हैं या बनना चाहते हैं, तो यह डील आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है.

ये ऑफर कब तक मिलेगा?
Zepto ने अभी इस ऑफर की अंतिम तारीख नहीं बताई है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम डील है. फेस्टिव सीजन के दौरान ऐसी डील्स जल्दी खत्म हो सकती हैं, इसलिए देर करने से पहले चेक कर लें कि ऑफर अभी उपलब्ध है या नहीं

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

iPhone 17

