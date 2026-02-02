Google की चांदी! 18,000 करोड़ का जुर्माना टला, जानें कैसे बच निकली दिग्गज कंपनी

Google ने प्राइवेसी से जुड़े एक बड़े कानूनी मामले में बड़ी जीत हासिल की है. अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ लगाए गए 2 अरब डॉलर से ज्यादा के जुर्माने की मांग को खारिज कर दिया है. यह मामला उन यूजर्स के डेटा कलेक्शन से जुड़ा था, जिन्होंने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में एक जरूरी विकल्प बंद कर रखा था. इसके बावजूद कंपनी पर डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगा था.

मुख्य अमेरिकी जिला जज रिचर्ड सीबॉर्ग ने ग्राहकों की उस मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने Google से 2.36 अरब डॉलर के कथित मुनाफे की भरपाई करने और कुछ विज्ञापन से जुड़े डेटा प्रैक्टिस को बंद करने की अपील की थी. कोर्ट के इस फैसले को Google के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.

ग्राहकों ने क्या आरोप लगाए

समाचार एजेंसी Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहकों ने दावा किया था कि Google ने डेटा ट्रैकिंग के जरिए गलत तरीके से मुनाफा कमाया है. उनका कहना था कि कंपनी ने यूजर्स की जानकारी से फायदा उठाया, जबकि कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स पहले ही बंद कर दी थीं. इसलिए उन्हें Google के इस कथित ‘गैरकानूनी मुनाफे’ का भुगतान मिलना चाहिए.

ग्राहकों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले कोर्ट के फैसलों के बावजूद Google ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी या डेटा कलेक्शन के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया. उनके मुताबिक, कंपनी अभी भी पहले जैसे ही तरीके से यूजर्स की जानकारी इकट्ठा कर रही है.

Google ने कैसे दिया जवाब

इन आरोपों पर Google ने कोर्ट में अपनी सफाई दी. कंपनी का कहना था कि अगर यूजर्स के अकाउंट से जुड़े डेटा को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसकी एनालिटिक्स सर्विस बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी. यह सर्विस दुनियाभर के लाखों ऐप डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं. Google के मुताबिक, यह डेटा ऐप्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने में मदद करता है. अगर इसे रोक दिया गया, तो डेवलपर्स के लिए यूजर बिहेवियर समझना मुश्किल हो जाएगा और पूरी डिजिटल इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा.

जज ने क्या कहा अपने फैसले में

जज सीबॉर्ग ने अपने फैसले में कहा कि ग्राहक यह साबित नहीं कर पाए कि Google की डेटा कलेक्शन पॉलिसी से उन्हें भविष्य में कोई “अपूरणीय नुकसान” होगा. कोर्ट ने माना कि स्थायी रोक लगाने के लिए ऐसा नुकसान दिखाना जरूरी था, जो इस मामले में साबित नहीं हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों ने Google के मुनाफे की जो गणना पेश की, वह ठोस सबूतों से समर्थित नहीं थी. इसलिए 2.36 अरब डॉलर की रकम मांगने का आधार कमजोर है. इसी वजह से कोर्ट ने मुनाफा लौटाने यानी डिस्गॉर्जमेंट की मांग भी खारिज कर दी.

स्थायी रोक की मांग भी हुई खारिज

ग्राहकों ने कोर्ट से स्थायी रोक लगाने और 2.36 अरब डॉलर वसूलने की मांग की थी. उन्होंने इसे Google के कथित गलत व्यवहार से कमाया गया मुनाफा बताया था. लेकिन जज ने दोनों मांगों को अस्वीकार कर दिया. फैसले में कहा गया कि ग्राहकों के पास कानूनी उपाय पहले से मौजूद हैं और वे इस अतिरिक्त सजा के हकदार साबित नहीं हुए. साथ ही, Google की डेटा कलेक्शन प्रक्रिया को तुरंत रोकने की जरूरत भी कोर्ट को नहीं लगी.

पहले भी मिला था हर्जाना

Google ने जज से अनुरोध किया था कि सितंबर में जूरी द्वारा दिए गए फैसले के ऊपर कोई अतिरिक्त जुर्माना न लगाया जाए. इससे पहले जूरी ने इस क्लास एक्शन केस में ग्राहकों को करीब 425 मिलियन डॉलर का हर्जाना दिया था. यह रकम उन 31 अरब डॉलर से काफी कम थी, जिसकी मांग की गई थी.