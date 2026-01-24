Google Photos का कमाल! आपकी बोरिंग फोटो बनेगी Viral Meme, जानें इस नए जादुई फीचर की डिटेल्स

Advertisement
Google Photos Me Meme Feature: सोशल मीडिया के दौर में Memes चैटिंग का नया जरिया बन गया है. चाहे किसी को चिढ़ाना हो या अपनी बात मजेदार तरीके से कहना हो एक परफेक्ट मीम सब कह देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद एक वायरल मीम बन सकते हैं? गूगल अब आपके इस सपने को सच करने की तैयारी में है. Google Photos में एक ऐसा कमाल का AI फीचर आने वाला है जो फोटो को एक फनी मीम में बदल देगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:04 PM IST
Google Photos Me Meme Feature: टेक्नोलॉजी की दुनिया में Google ने एक बार फिर से यूजर्स के लिए मजेदार सरप्राइज लेकर आया है. गूगल अपने यूजर्स एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए अपने Google Photos में एक नया और कमाल का फीचर लाया है. अब आपका Google Photos सिर्फ फोटो सेव करने या एडिट करने का ऐप नहीं रहा बल्कि यह AI की सहायता से आपकी इमेज को वायरल मीम में भी बदल सकता है. इसके लिए गूगल ने Google Photos में नया Me Meme फीचल लाया है जो जनरेटिव AI पर आधारित है और यूजर्स को अपनी ही फोटो से फनी और पर्सनलाइज्ड मीम बनाने का मौका देता है. आइए जानते हैं यह कैसे आप भी Google Photos पर पर्सनलाइज्ड मीम बना सकते हैं और इसका क्या है पूरा प्रोसेस.

Google ने अपने Google Photos के लिए यह नया फीचर लाया है जो सबसे पहले अमेरिका में रोलआउट किया गया है. कंपनी का कहना है कि बहुत ही जल्द इसे भारत समेत दूसरे देशों में भी रोल आउट कर दिया जाएगा. गूगल का कहना है कि यह फन फीचर यूजर्स को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने के लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट बनाने में हेल्प करेगा.

कैसे काम करता है Me Meme फीचर?

Google के सपोर्ट पेज के अनुसार मीम बनाने के लिए आपको केवल 2 चीजों की जरूरत होगी. फोटो और टेम्पलेट.

आप टेम्पलेट के लिए Google द्वारा दिए गए प्रीसेट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं या अपनी पसंद की कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं, जिसे आप मीम में बदलना चाहते हैं.

AI मीम बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जानिए

फिलहाल अभी यह फीचर भारत में तो शुरू नहीं हुआ है, जब यह भारत में रोलआउट हो जाए तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए आपको बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर Google Photos ऐप खोलें.

अब यहां नीचे की तरफ दिए गए Create या Edit वाले बटन पर क्लिक करें.

यहां आपको Me Meme का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें.

आप गूगल के दिए गए डिजाइनों में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या Upload a reference पर क्लिक करके अपनी पसंद का कोई स्टाइल अपलोड कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः इंसान करेंगे आराम, रोबोट करेंगे काम! Musk ने बताया कब मार्केट में आएगा Optimus

इसके बाद अपनी कोई ऐसी फोटो चुनें जिसमें आपका चेहरा साफ दिख रहा हो. अच्छे रिजल्ट के लिए सेल्फी का इस्तेमाल करना सही रहता है.

अब Generate बटन पर क्लिक करें.

बस AI कुछ ही सेकंड में आपका मीम तैयार कर देगा.

पसंद आने पर आप इसे Save या फिर सीधे दोस्तों के साथ Share कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः Infosys ने कर्मचारियों से मांगा घर के बिजली बिल-इंटरनेट का हिसाब, ईमेल देख उड़े होश!

