/टाइपिंग और गेमिंग का असली किंग कौन? Mechanical या Membrane, जानें कौन सा कीबोर्ड है आपके लिए बेस्ट

चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों, कोडिंग कर रहे हों या फिर देर रात तक गेमिंग का मज़ा ले रहे हों, एक बेहतरीन कीबोर्ड आपकी स्पीड और कम्फर्ट को कई गुना बढ़ा देता है. लेकिन जब नया कीबोर्ड खरीदने की बात आती है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन Mechanical और Membrane कीबोर्ड के बीच होता है. एक तरफ जहां Membrane कीबोर्ड अपनी कम कीमत और शांत आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, वहीं Mechanical कीबोर्ड अपनी मजबूती और सुपरफास्ट स्पीड के लिए युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं. 4,000 रुपये से कम बजट में आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, आइए आसान भाषा में सब कुछ समझते हैं.
Mechanical कीबोर्ड की हर की (Key) के नीचे एक अलग स्विच लगा होता है. इसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे टाइप करते वक्त बहुत सटीक और बेहतरीन फीडबैक मिलता है. वहीं दूसरी तरफ Membrane कीबोर्ड में बटन के नीचे रबड़ की एक परत (Rubber Dome) होती है. बटन दबाने पर यह रबड़ नीचे दबता है और सिग्नल भेजता है. यही वजह है कि Membrane कीबोर्ड दबाने में बहुत सॉफ्ट और शांत होते हैं, जबकि Mechanical कीबोर्ड में थोड़ा साउंड और ज्यादा मजबूती मिलती है.
अगर आप घंटों टाइपिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर हैवी पीसी गेम्स खेलते हैं, तो Mechanical कीबोर्ड आपके लिए सबसे बेहतर है. इसमें बटन दबाते ही तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है और कोई की (Key) मिस नहीं होती. इसके विपरीत, अगर आपका काम ऑफिस डाक्यूमेंट्स संभालना, पढ़ाई करना या बेसिक ब्राउजिंग है, तो Membrane कीबोर्ड आपके लिए एकदम सही रहेगा.
Mechanical कीबोर्ड में बटन दबाने पर खट-खट की आवाज़ आती है, जो कई गेमर्स और टाइपिस्ट को बहुत पसंद आती है. लेकिन अगर आप किसी शांत ऑफिस या शेयरिंग रूम में काम करते हैं, तो यह आवाज़ दूसरों को परेशान कर सकती है. Membrane कीबोर्ड बहुत शांत होते हैं, जिससे देर रात काम करते वक्त भी बिल्कुल शोर नहीं होता.
Acer Nitro G Wired Mechanical Keyboard: गेमिंग के लिए बेस्ट Mechanical कीबोर्ड (कीमत: ₹2,398).
daWg Highkey 685 Mechanical Keyboard: हॉटेस्ट हॉट-स्वैपेबल ऑप्शन (कीमत: ₹3,999).
Zebronics Max Ninja 61W: छोटा और कॉम्पैक्ट Mechanical कीबोर्ड (कीमत: ₹1,999).
iBall QWERTY S500 Wireless: ऑफिस के काम के लिए बेस्ट Membrane कीबोर्ड (कीमत: ₹2,299).
HP K300 Backlit Wired Keyboard: बैकलाइट के साथ बेस्ट बजट Membrane कीबोर्ड (कीमत: ₹760).
FRONTECH Wired FT-1672: सबसे सस्ता और टिकाऊ Membrane ऑप्शन (कीमत: ₹252).
|फीचर
|Mechanical Keyboard
|Membrane Keyboard
|काम करने का तरीका
|इंडिविजुअल मैकेनिकल स्विच
|रबड़ डोम मेम्ब्रेन
|टाइपिंग फीडबैक
|शानदार और रिस्पॉन्सिव
|सॉफ्ट और हल्का
|टाइपिंग फीडबैक
|शानदार और रिस्पॉन्सिव
|सॉफ्ट और हल्का
|गेमिंग परफॉर्मेंस
|बेहतरीन
|औसत/अच्छा
|शोर का स्तर
|मध्यम से तेज
|बहुत कम (शांत)
|लाइफ और मजबूती
|सालों-साल चलने वाला
|सामान्य