Hindi Newsटेक

फिजियोथेरेपी का खर्च बचाएगा यह छोटा गैजेट! 10 मिनट में खत्म होगी 8 घंटे की थकान, कीमत सिर्फ इतनी...

MEDITIVE Massager: लंबी ऑफिस शिफ्ट के बाद अगर आप भी थकान और बॉडी पेन से जूझते हैं, तो अब राहत पाने के लिए महंगे स्पा या मसाज सेंटर जाने की जरूरत नहीं. मार्केट में एक ऐसा स्मार्ट बॉडी मसाजर गैजेट आ गया है जो ₹2000 से कम कीमत में ही मसल्स पेन और थकान दोनों से राहत दिला सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:53 PM IST
MEDITIVE Massager: ऑफिस में 8-9 घंटे की शिफ्ट हो या लगातार लैपटॉप और मोबाइल पर झुके रहना अक्सर शरीर में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है खासकर गर्दन, कंधे और पीठ में. अगर आप भी हर दिन ऐसे ही बॉडी पेन से परेशान हैं तो अब महंगे स्पा या फिजियोथेरेपी कराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. मार्केट में बहुत ही कम कीमत में एक ऐसा Electric Massager आ गया है जो सिर्फ 10 मिनट में मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है और थकान गायब कर देता है. ये रिचार्जेबल डिवाइस हल्के इलेक्ट्रिक पल्स के जरिए मसल्स को आराम देते हैं और दर्द में राहत पहुंचाते हैं. हालांकि इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है. आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स

हर कोई कर सकता है इस्तेमाल
MEDITIVE Body Massager का इस्तेमाल बहुत ही आसान है. इस Pulse Impulse Massager के साथ कुछ खास पैड दिए जाते हैं जिन्हें TENS और EMS पैड कहा जाता है. इन्हें शरीर के उस हिस्से पर लगाया जाता है जहां दर्द या जकड़न हो. पैड को डिवाइस से जोड़कर जब आप मनचाहा मसाज मोड सिलेक्ट करते हैं तो यह तुरंत हल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजना शुरू कर देता है जिससे मसल्स को आराम और दर्द में राहत मिलती है.

24 मोड्स दूर भगाते हैं दर्द 
MEDITIVE के इस इलेक्ट्रिक मसाजर में कुल 24 अलग-अलग मसाज मोड्स मिलते हैं जिनमें से हर एक मोड शरीर के अलग हिस्सों या जरूरत के मुताबिक काम करते हैं. यूज़र अपनी सुविधा के हिसाब से इन मोड्स में से कोई भी चुन सकता है. इस डिवाइस में एक समय में दो EMS पैड भी आप लगा सकते हैं. वहीं कंपनी बॉक्स में अतिरिक्त EMS पैड्स भी मिलते हैं जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला जा सके.

कीमत सिर्फ इतनी
MEDITIVE 24 Modes Tens Unit Rechargeable Pain Relief डिवाइस की कीमत Amazon पर ₹1,749 रखी गई है. यही प्रोडक्ट अमेजन पर 2499 रुपये में लिस्टेड है. इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन और कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूजर आसानी से मोड और सेटिंग्स बदल सकते हैं. इसका डिस्प्ले ब्लैंड व्हाइट लुक में आता है जो इसे स्लीक बनाता है. इसके साथ ही मार्केट में इसी तरह के कई दूसरे मसाजर भी मौजूद हैं जिनमें फीचर्स और फंक्शन्स के अनुसार कीमत अलग-अलग हो सकती है.

