मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़... ये दो 'देसी लड़के' बने सबसे कम उम्र के अरबपति, पीछे है AI का हाथ

सिलिकॉन वैली के तीन 22 वर्षीय दोस्तों ने मिलकर ऐसा काम कर दिखाया है, जिससे पूरी टेक इंडस्ट्री हैरान रह गई. इनमें से दो भारतीय मूल के हैं- आदर्श हिरेमठ और सूर्या मिधा, जबकि तीसरे हैं ब्रेंडन फूडी. इन तीनों ने मिलकर Mercor नाम का AI रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म बनाया, जिसने हाल ही में $350 मिलियन (करीब ₹2,900 करोड़) की फंडिंग जुटाई है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:43 PM IST
Artificial Intelligence (AI) की दुनिया में इन दिनों एक नई सफलता की कहानी लिखी जा रही है. सिलिकॉन वैली के तीन 22 वर्षीय दोस्तों ने मिलकर ऐसा काम कर दिखाया है, जिससे पूरी टेक इंडस्ट्री हैरान रह गई. इनमें से दो भारतीय मूल के हैं- आदर्श हिरेमठ और सूर्या मिधा, जबकि तीसरे हैं ब्रेंडन फूडी. इन तीनों ने मिलकर Mercor नाम का AI रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म बनाया, जिसने हाल ही में $350 मिलियन (करीब ₹2,900 करोड़) की फंडिंग जुटाई है. इस निवेश के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $10 बिलियन (₹83,000 करोड़) हो गया, जिससे तीनों दोस्तों की नेटवर्थ $2 बिलियन से अधिक पहुंच गई. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने Meta के मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे.

AI से अरबपति बनने की यात्रा – स्कूल की बहस से शुरू हुआ सपना
इन तीनों की कहानी Bellarmine College Preparatory, San Jose से शुरू हुई, जहां ये साथ पढ़ते थे. वहां वे अक्सर रातों तक नेशनल डिबेट टूर्नामेंट्स की तैयारी करते रहते थे. इन्हीं बहसों ने उन्हें सिखाया- लॉजिकल थिंकिंग और रैपिड एनालिसिस, जो बाद में उनके बिजनेस की सफलता की नींव बनी. ब्रेंडन फूडी ने Georgetown University से इकोनॉमिक्स, आदर्श हिरेमठ ने Harvard से कंप्यूटर साइंस, और सूर्या मिधा ने Georgetown से फॉरेन सर्विस की पढ़ाई की. कॉलेज में अलग-अलग रहते हुए भी तीनों ने AI और फ्यूचर ऑफ वर्क पर चर्चा जारी रखी.

Mercor कैसे बना अरबों डॉलर की कंपनी
2023 में कॉलेज के दूसरे साल में, तीनों ने मिलकर Mercor की शुरुआत की. शुरुआती आइडिया था — एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भारत के टैलेंटेड इंजीनियरों को अमेरिका की स्टार्टअप कंपनियों से जोड़ सके. लेकिन जल्द ही यह आइडिया बदला और Mercor बन गया. एक AI-संचालित भर्ती प्लेटफॉर्म, जो दुनियाभर के प्रोफेशनल्स को AI प्रोजेक्ट्स से जोड़ता है.

आज Mercor पर 30,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट्स रजिस्टर्ड हैं — जिनमें लॉ, मेडिसिन, फाइनेंस और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. ये लोग डेटा लेबलिंग, सिमुलेशन और AI ट्रेनिंग में “human-in-the-loop” सपोर्ट देते हैं. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind और “Magnificent Seven” की छह बड़ी टेक कंपनियां Mercor के क्लाइंट हैं.

कंपनी की स्पीड से बढ़ी वैल्यूएशन – कुछ ही महीनों में अरबों की छलांग
Mercor की ग्रोथ रफ्तार वाकई चौंकाने वाली रही है. 2024 के बीच तक कंपनी ने $500 मिलियन की वार्षिक कमाई पार कर ली, जबकि कुछ महीने पहले तक यह सिर्फ $100 मिलियन थी. तीनों संस्थापकों को Thiel Fellowship का $100,000 ग्रांट मिला था क्योंकि उन्होंने कॉलेज छोड़कर यह स्टार्टअप शुरू किया था. सितंबर 2024 में Series A फंडिंग में $32 मिलियन मिले और फरवरी 2025 में Series B में $100 मिलियन, जिससे वैल्यूएशन $2 बिलियन पहुंच गया.

फिर जब Meta ने $14.3 बिलियन में Scale AI को खरीद लिया, तो OpenAI और DeepMind जैसी कंपनियों ने Mercor को एक न्यूट्रल विकल्प के तौर पर चुना. इसके बाद आई Series C फंडिंग में $350 मिलियन का निवेश, जिसने इन तीनों दोस्तों को अरबपति क्लब में पहुंचा दिया.

Hiremath की 2035 की बड़ी सोच – हर इंसान के लिए हर काम का प्लेटफॉर्म
कंपनी के CTO आदर्श हिरेमठ का कहना है कि उनका सपना है कि 2035 तक Mercor ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां “हर इंसान को हर टास्क या जॉब से जोड़ा जा सके.” कंपनी की पूरी टीम सिर्फ 30 लोगों की है और इनकी औसत उम्र मात्र 22 साल है. Mercor आज न सिर्फ AI-आधारित भर्ती प्रणाली को नया आकार दे रहा है, बल्कि यह दिखा रहा है कि नया जेनरेशन कैसे दुनिया के बिजनेस ट्रेंड बदल रही है.

