22 साल के इस देसी छोरे ने AI से बनाई 18,000 करोड़ की संपत्ति, Zuckerberg को भी छोड़ डाला पीछे

जहां ज्यादातर युवा 22 साल की उम्र में कॉलेज खत्म करने, नौकरी ढूंढने या करियर समझने में लगे रहते हैं, वहीं भारतीय मूल के सूर्या मिधा ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. सूर्या मिधा अब दुनिया के सबसे युवा self-made अरबपतियों में शामिल हो चुके हैं. खास बात यह है कि उन्होंने यह मुकाम उस उम्र में हासिल किया है, जब मार्क जुकरबर्ग भी अरबपति नहीं बने थे. Forbes की 2026 बिलियनेयर लिस्ट के मुताबिक सूर्या मिधा की कुल संपत्ति करीब 2.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 18 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है. इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी दौलत बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI.

AI स्टार्टअप ने बदल दी जिंदगी

सूर्या मिधा ने अपने दोस्तों ब्रेंडन फूडी और आदर्श हिरेमठ के साथ मिलकर Mercor नाम की कंपनी शुरू की. यह कोई सामान्य नौकरी देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है. कंपनी का पूरा मॉडल AI टेक्नोलॉजी पर आधारित है. सरल भाषा में समझें तो Mercor उन कंपनियों को ऐसे लोगों से जोड़ता है जो AI मॉडल ट्रेन कर सकें, रिसर्च कर सकें और टेक्निकल डेवलपमेंट में मदद कर सकें. दुनियाभर में AI टैलेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी मौके को Mercor ने बड़े बिजनेस में बदल दिया.कंपनी की खास बात यह है कि यहां इंटरव्यू लेने, स्किल चेक करने और उम्मीदवारों को कंपनियों से मैच कराने तक का काम AI के जरिए होता है. यही वजह है कि कंपनी बेहद तेजी से बढ़ी.

कुछ महीनों में पहुंच गई अरबों की कंपनी

Mercor को Benchmark, Felicis और General Catalyst जैसे बड़े निवेशकों का समर्थन मिला. इसके बाद कंपनी की ग्रोथ ने सबको चौंका दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 में कंपनी की सालाना कमाई करीब 100 मिलियन डॉलर थी, जो सितंबर तक बढ़कर लगभग 500 मिलियन डॉलर पहुंच गई. इतनी तेजी से ग्रोथ हासिल करना टेक इंडस्ट्री में भी बेहद दुर्लभ माना जाता है. तेजी से बढ़ती कमाई और निवेशकों की दिलचस्पी के चलते कंपनी की वैल्यू करीब 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई. इसी के साथ कंपनी के तीनों को-फाउंडर्स अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए.

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मार्क जुकरबर्ग से आगे निकले सूर्या

सूर्या मिधा की तुलना अब सीधे Meta के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से की जा रही है. जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे, जबकि सूर्या ने यह उपलब्धि 22 साल में ही हासिल कर ली. यही वजह है कि उनका नाम दुनिया के सबसे युवा self-made अरबपतियों में तेजी से चर्चा में है. AI सेक्टर की तेजी से बढ़ती कंपनियां अब बहुत कम समय में बड़ी दौलत बना रही हैं और सूर्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आए हैं.

कॉलेज छोड़ा और बना डाली कंपनी

सूर्या और उनके दोस्त किसी बड़े बिजनेस परिवार से नहीं आते थे. वे डिबेट टीम के दोस्त थे और उन्होंने कॉलेज छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया. Silicon Valley में अब यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जहां युवा पारंपरिक नौकरी या डिग्री की बजाय सीधे AI कंपनियां बनाने में जुट रहे हैं. कई स्टार्टअप कुछ ही सालों में अरबों डॉलर की कंपनियां बन रही हैं.

AI बदल रहा है पूरी दुनिया

Mercor की सफलता यह भी दिखाती है कि AI अब सिर्फ चैटबॉट या फोटो बनाने तक सीमित नहीं है. अब इसका इस्तेमाल नौकरी, हेल्थकेयर, फाइनेंस, कोडिंग और एजुकेशन जैसे कई सेक्टर्स में हो रहा है. AI की इस नई लहर ने टेक दुनिया में कमाई और बिजनेस का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. सूर्या मिधा की कहानी सिर्फ एक युवा अरबपति की कहानी नहीं, बल्कि उस नए दौर की झलक है जहां AI आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है.