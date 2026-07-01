Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /स्कूल में आ गए ₹4 करोड़ के रोबोट टीचर्स! क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं हंस-हंसकर, अंदर छिपी है ChatGPT की आत्मा

स्कूल में आ गए ₹4 करोड़ के रोबोट टीचर्स! क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं हंस-हंसकर, अंदर छिपी है 'ChatGPT की आत्मा'

सैन डिएगो (San Diego) के एल्टस स्कूल में $500,000 की लागत से दो ChatGPT पावर्ड 'Ameca' ह्युमनॉइड रोबोट्स को शामिल किया गया है. जानिए कैसे ये रोबोट्स बच्चों के टीचर, काउंसलर और ट्रांसलेटर की भूमिका निभा रहे हैं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 01, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:18 AM IST
स्कूल में आ गए ₹4 करोड़ के रोबोट टीचर्स! क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं हंस-हंसकर, अंदर छिपी है 'ChatGPT की आत्मा'
Image Credit: स्कूल में $500,000 की लागत से दो ChatGPT पावर्ड &#039;Ameca&#039; ह्युमनॉइड रोबोट्स को शामिल किया गया है.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘जेल’ में होगी कंगना रनौत की ‘धाकड़’ एंट्री, ‘जनता की आवाज’ बनकर करेंगी पहला एविक्शन
kangana ranaut52 min ago
2
Viral Delhi Story53 min ago
3
weather update1 hr ago
4
YRF Spy Universe1 hr ago
5
shani nakshatra gochar 2026 july1 hr ago