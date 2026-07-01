स्कूल में आ गए ₹4 करोड़ के रोबोट टीचर्स! क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं हंस-हंसकर, अंदर छिपी है 'ChatGPT की आत्मा'

जरा सोचिए, आप क्लासरूम में बैठे हों और आपको पढ़ाने के लिए कोई इंसानी टीचर नहीं, बल्कि 6 फीट से ज्यादा लंबा एक रोबोट आ जाए. वह रोबोट आपसे आंखें मिलाए, आपकी बात सुनकर मुस्कुराए, पलकें झपकाए और आपके हर मुश्किल सवाल का जवाब दे. कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है.
सैन डिएगो के एल्टस स्कूल नेटवर्क ने करीब 4 करोड़ रुपये ($500,000) खर्च करके दो 'Ameca' ह्युमनॉइड रोबोट्स को अपने स्कूल में शामिल किया है, जो बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनकी काउंसिलिंग तक कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस अनोखे और महंगे प्रयोग के बारे में.
इन रोबोट्स का नाम 'अमेका' (Ameca) है, जिन्हें ब्रिटेन की मशहूर रोबोटिक्स कंपनी 'इंजीनियर्ड आर्ट्स' ने तैयार किया है. करीब 6 फीट 2 इंच लंबे ये रोबोट हूबहू इंसानों की तरह हाव-भाव दिखाने में माहिर हैं. ये बात करते समय आंखें मिला सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और इंसानों जैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इनका दिमाग चैटजीपीटी (ChatGPT) तकनीक से पावर्ड है, जिससे ये किसी भी विषय पर बच्चों से नैचुरल बातचीत कर सकते हैं.
स्कूल प्रशासन ने इन रोबोट्स को छात्रों की जरूरत के हिसाब से चार अलग-अलग भूमिकाओं (Personas) के लिए प्रोग्राम किया है. पहला रूप है 'क्लासरूम ट्यूटर' का, जो बच्चों को मुश्किल लेसन आसान भाषा में समझाता है. दूसरा रूप 'वेलनेस कोच' का है, जिससे बच्चे अपने मानसिक तनाव और अच्छी आदतों पर बात कर सकते हैं. तीसरी भूमिका 'कॉलेज और करियर गाइड' की है, जो भविष्य की प्लानिंग में मदद करती है. और चौथी भूमिका 'लैंग्वेज ट्रांसलेटर' की है, जो अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चों और स्टाफ के बीच की दूरी मिटाती है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर चैटजीपीटी से बात करने और सामने खड़े एक रोबोट से बात करने में बहुत अंतर होता है. इसे 'फिजिकल एआई' या 'एम्बॉइडेड एआई' (Embodied AI) कहा जाता है. जब रोबोट बात करते समय हाथ हिलाता है या चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलता है, तो बच्चों को बातचीत बहुत स्वाभाविक लगती है और वे पढ़ाई में ज्यादा रुचि लेते हैं.
क्लासरूम ट्रायल के दौरान जब छात्रों ने रोबोट को महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का रोल-प्ले करने को कहा, तो रोबोट ने शानदार तरीके से बातचीत की. हालांकि, इस दौरान कुछ कमियां भी सामने आईं. रोबोट कभी-कभी बच्चों के बीच में ही बोल पड़ता था, बहुत तेज रफ्तार से बात करता था और कई बार उसे सवाल दोबारा समझाने पड़ते थे. स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह अभी शुरुआती दौर में है और इसमें लगातार सुधार किया जा रहा है.
इस महंगे और एडवांस प्रयोग को लेकर कुछ आलोचक बच्चों की प्राइवेसी और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. इसके जवाब में एल्टस स्कूल मैनेजमेंट ने साफ किया है कि बच्चे कभी भी रोबोट के साथ अकेले नहीं रहते हैं. हर बातचीत के दौरान स्कूल स्टाफ वहां मौजूद रहता है. इसके अलावा, रोबोट बच्चों की बातचीत को स्थायी रूप से सेव नहीं करता है. बच्चों को यह भी सिखाया जा रहा है कि वे एआई के जवाबों को आंख बंद करके सच न मानें, बल्कि फैक्ट-चेक जरूर करें.
यह पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल दुनिया का पहला ऐसा प्रयोग है जहां फिजिकल एआई को स्कूलों में उतारा गया है. जहां इसके समर्थक इसे भविष्य की बेहतरीन शिक्षा मान रहे हैं, वहीं आलोचक इसके भारी-भरकम खर्च पर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल यह प्रयोग शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इसने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हमारी क्लासरूम्स पूरी तरह बदलने वाली हैं.