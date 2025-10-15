प्रोफेशनल स्विमर पहुंचा Apple... स्टीव जॉब्स के साथ किया काम, क्या अब Tim Cook के बाद इसके हाथ लगेगी कंपनी की चाबी?

Apple अब पिछले एक दशक से भी बड़ा लीडरशिप बदलाव करने की तैयारी में है. इस ट्रांजिशन के केंद्र में हैं John Ternus, जो 50 साल के हैं और Apple में Senior Vice President of Hardware Engineering हैं. जैसे-जैसे Tim Cook अगले महीने अपने 65 साल पूरे करने वाले हैं, उद्योग के जानकारों और Apple के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि John Ternus ही अब Apple के अगले CEO बनने की सबसे बड़ी उम्मीद हैं.

Jeff Williams के हटने के बाद बढ़ी Ternus की संभावनाएं

पहले ऐसा माना जा रहा था कि Jeff Williams (Apple के Chief Operating Officer) Tim Cook के बाद CEO बन सकते हैं. लेकिन जब जुलाई में Williams ने अपनी ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से हटने का फैसला किया और कहा कि वे साल के अंत तक कंपनी छोड़ देंगे, तब से John Ternus को सबसे संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है.

टेक्निकल जीनियस और कंपनी के अंदरूनी जानकार

John Ternus की पहचान एक शानदार इंजीनियर के रूप में की जाती है. उन्होंने 2001 में Apple की Product Design Team जॉइन की थी और तब से लेकर अब तक लगभग हर बड़े प्रोडक्ट पर काम किया है — जैसे iPad, iPhone, AirPods और Mac. उन्होंने Apple के सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक Mac को Apple Silicon पर शिफ्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी. हाल के वर्षों में Apple के हर बड़े launch event में Ternus की मौजूदगी और उनका बढ़ता रोल दिखाता है कि कंपनी अब उन्हें सामने ला रही है.

Apple PR टीम का “Spotlight” अब Ternus पर

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple की Public Relations टीम अब जानबूझकर Ternus को ज्यादा फोकस में ला रही है. वे अब सिर्फ हार्डवेयर इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रोडक्ट की रणनीति, फीचर्स और भविष्य के रोडमैप जैसे बड़े फैसलों में भी शामिल हैं. उनकी उम्र अभी 50 साल है — वही उम्र जब Tim Cook को 2011 में CEO बनाया गया था. इससे ये भी साफ है कि Apple का बोर्ड उन्हें लंबे समय तक लीडर के रूप में देख सकता है.

कॉलेज के दिनों से लेकर Apple तक का सफर

John Ternus ने University of Pennsylvania से 1997 में Mechanical Engineering में डिग्री हासिल की थी. वो न सिर्फ एक बेहतरीन छात्र थे, बल्कि एक प्रोफेशनल स्विमर भी रहे हैं. 1994 में उन्होंने 50-मीटर फ्रीस्टाइल और 200-मीटर इंडिविजुअल मेडली दोनों रेस में जीत दर्ज की थी. पढ़ाई के बाद उन्होंने Virtual Research Systems में Mechanical Engineer के रूप में काम किया — एक ऐसी कंपनी जो शुरुआती Virtual Reality (VR) टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी. इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में Apple Vision Pro जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए तैयार किया.

Apple में उभरते सितारे के रूप में

- 2001 में Ternus ने Apple की Product Design Team जॉइन की. तब Steve Jobs कंपनी को दोबारा ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे.

- शुरुआत में उन्होंने Mac Monitors पर काम किया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं.

- 2013 में वे Vice President of Hardware Engineering बने और Mac, iPad और AirPods के डेवलपमेंट को लीड किया.

- 2020 में उन्हें iPhone Hardware Engineering का चार्ज मिला और 2021 में वे Senior Vice President बन गए.

Apple का अगला अध्याय: Tech-driven Leadership

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Tim Cook अब धीरे-धीरे कंपनी में अपनी भूमिका को सीमित कर सकते हैं और आगे चलकर Chairman की भूमिका निभा सकते हैं. Apple के कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे John Giannandrea (AI Head) और Lisa Jackson रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, जिससे यह बदलाव और भी जरूरी हो गया है.

John Ternus की नियुक्ति यह दर्शाएगी कि Apple अब टेक्निकल इनोवेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहता है. iPhone से आगे बढ़कर कंपनी अब AI, Mixed Reality और नए प्रोडक्ट कैटेगरी में लीडरशिप बनाना चाहती है और इसके लिए Ternus जैसा इंजीनियर CEO के रूप में सबसे उपयुक्त माना जा रहा है.