/दिल्ली की 12वीं की छात्रा ने बनाया गजब का रोबोट, कचरा देखते ही खुद दौड़कर करता है सफाई

जब हम किसी पार्क या ऐतिहासिक जगह पर जाते हैं और वहां चारों तरफ गंदगी देखते हैं, तो अक्सर सरकार या सिस्टम को कोसकर आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन दिल्ली की 17 साल की माही मल्हानी ने ऐसा नहीं किया. एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, मयूर विहार की 12वीं की छात्रा माही ने एक स्कूल ट्रिप के दौरान सुंदर नर्सरी में डस्टबिन होने के बावजूद फैली गंदगी को देखा.
इस नजारे ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने तकनीक के जरिए इसका हल निकालने की ठान ली. माही ने अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके 'TRASHbot' नाम का एक स्वायत्त (autonomous) AI रोबोट बना डाला जो खुद चलकर कचरा इकट्ठा और अलग करता है.
साल 2023 में माही अपने स्कूल की तरफ से एक हेरिटेज टूर पर गई थीं. वहां उन्होंने देखा कि लोग डस्टबिन के पास होने के बाद भी कचरा नीचे फेंक देते हैं. माही ने समझा कि समस्या सिर्फ जागरूकता की नहीं बल्कि सुविधा और जिम्मेदारी के बीच के गैप की है. बचपन से ही कोडिंग, पायथन, सी++ और जावास्क्रिप्ट सीख रहीं माही ने तय किया कि वह मशीनों को इंसानों की तरह समझदार बनाएंगी ताकि वे इस रोजमर्रा की समस्या को हल कर सकें. यहीं से उनके दिमाग में एक चलते-फिरते रोबोटिक डस्टबिन का स्केच तैयार हुआ.
माही ने अपने इस प्रोजेक्ट को बड़ा रूप देने के लिए रिसर्च शुरू की. इस दौरान उन्हें IIT दिल्ली के एक रोबोटिक्स स्टार्टअप 'रेंचो लैब्स' से तकनीकी मार्गदर्शन मिला. उनके स्कूल के शिक्षकों और मेंटर्स ने भी उनका पूरा हौसला बढ़ाया. हालांकि माही ने इस रोबोट के प्रोटोटाइप को पूरी तरह से खुद अपने हाथों से तैयार किया. स्वतंत्र रूप से काम करने के इस अनुभव ने उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया और वह दिन-रात इस रोबोट को बेहतर बनाने में जुट गईं.
यह कोई साधारण डस्टबिन नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक काम करता है. इसे स्मार्टफोन ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें लगे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स इसे किसी भी बाधा से टकराने से बचाते हैं. कचरे की पहचान करने के लिए इसमें एक कैमरा और YOLOv3 नाम का AI मॉडल लगा है. यह रोबोट कचरे को देखते ही पहचान जाता है कि वह गीला कचरा है या सूखा. इमेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें रास्पबेरी पाई और मूवमेंट के लिए आर्डुइनो यूनो का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बेहद स्मार्ट बनाता है.
TRASHbot का पहला सफल ट्रायल माही के घर और उनके स्कूल के कैफेटेरिया में हुआ. स्कूल के फिजिक्स एचओडी डॉ. एसके सिंघल के मुताबिक रोबोट को टेबल के बीच घूमकर रैपर्स इकट्ठा करते देखना अद्भुत था. इसके बाद इसे नोएडा की बड़ी आवासीय सोसायटियों जैसे लोटस बुलेवार्ड और उदयपुर नगर निगम में भी इस्तेमाल किया गया. सोसायटियों के निवासियों का कहना है कि यह रोबोट कचरा डालने पर खुद-ब-खुद सही केबिन में उसे डाल देता है जिससे उनका काम बेहद आसान हो गया है.
यह रोबोट रुकावटों से बचने में 98% और कचरा अलग करने में 90% तक सटीक है. लगातार सुधारों के बाद माही ने इसकी लागत को घटाकर सिर्फ ₹7000 कर दिया है जिसे बड़े पैमाने पर बनाने पर ₹4000 तक लाया जा सकता है. अपनी इसी कामयाबी के लिए माही ने वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया. इसके साथ ही उनका प्रोजेक्ट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में टॉप 50 में शामिल हुआ. भविष्य में माही इसे सोलर पावर्ड बनाने और ग्रामीण इलाकों के लिए अपग्रेड करने पर काम कर रही हैं.