इंजीनियरिंग छोड़ी, झाड़ू उठाई! रूस में सड़कें साफ कर रहा ये भारतीय टैकी; सैलरी उड़ा देगी होश

यह कहानी है 26 साल के भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुकेश मंडल की, जो अब रूस में सड़क साफ करने का काम कर रहे हैं और हर महीने करीब 1 लाख रुपये कमा रहे हैं. उन्होंने Microsoft जैसी कंपनियों के साथ काम किया है और AI, चैटबॉट और GPT आधारित प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है. 

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:34 AM IST
दुनिया भर में टेक इंडस्ट्री इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में छंटनी हो रही है, नई भर्तियां धीमी पड़ गई हैं और हजारों प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी बचाने या खर्च चलाने के लिए करियर को लेकर दोबारा सोचने को मजबूर हैं. ऐसे माहौल में रूस से सामने आई एक कहानी ने सबका ध्यान खींचा है. यह कहानी है 26 साल के भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुकेश मंडल की, जो अब रूस में सड़क साफ करने का काम कर रहे हैं और हर महीने करीब 1 लाख रुपये कमा रहे हैं.

भारत से रूस तक का सफर
रूसी मीडिया आउटलेट Fontanka की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश मंडल उन 17 भारतीय नागरिकों के ग्रुप का हिस्सा हैं, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सड़कों की सफाई का काम कर रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में रहते हुए मुकेश एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे. हालांकि उनकी पूरी प्रोफेशनल हिस्ट्री को अलग-अलग तौर पर वेरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन मुकेश खुद बताते हैं कि उन्हें AI सिस्टम, चैटबॉट्स और GPT जैसे आधुनिक टेक टूल्स पर काम करने का अनुभव है.

टेक्नोलॉजी से सफाई तक
Fontanka से बातचीत में मुकेश ने कहा कि उन्होंने Microsoft जैसी कंपनियों के साथ काम किया है और AI, चैटबॉट और GPT आधारित प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है. उन्होंने खुद को एक डेवलपर बताया. रिपोर्ट के अनुसार, मुकेश करीब चार महीने पहले 16 अन्य भारतीय नागरिकों के साथ रूस पहुंचे थे. यह एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसका मकसद सेंट पीटर्सबर्ग में मैनुअल वर्कर्स की कमी को पूरा करना था.

नगर निगम कंपनी में मिली नौकरी
इन सभी भारतीय कामगारों को Kolomyazhskoye नाम की एक नगर निगम से जुड़ी रोड मेंटेनेंस कंपनी ने नौकरी दी है. यह कंपनी शहर के कई इलाकों में सड़क सफाई और रखरखाव का काम देखती है. कंपनी अधिकारियों के मुताबिक, सभी भारतीय कर्मचारियों को शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है और उन्हें रूस में सेटल होने के लिए पूरी मदद दी गई है.

हर महीने मिल रहे हैं 1 लाख रुपये से ज्यादा
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने इन भारतीय कर्मचारियों के लिए रहने की जगह, खाना, सेफ्टी कपड़े और रोजाना काम पर आने-जाने का इंतजाम किया है. खास बात यह है कि खाने में उनकी सांस्कृतिक पसंद का भी ध्यान रखा गया है और बीफ से जुड़े फूड ऑप्शन्स नहीं दिए गए हैं. बदले में, इन कर्मचारियों को हर महीने करीब 1 लाख रूबल की सैलरी मिलती है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 1 से 1.1 लाख रुपये के बराबर है.

अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं भारतीय
इस स्कीम के तहत रूस पहुंचे भारतीय अलग-अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं. कुछ लोग किसान रहे हैं, कुछ ड्राइवर और छोटे बिजनेस चलाने वाले, जबकि कुछ आर्किटेक्ट, इवेंट ऑर्गनाइजर और टेक्नीशियन भी रह चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सभी ने अपनी मर्जी से यह काम चुना है, जिसमें मुकेश मंडल भी शामिल हैं.

“काम छोटा नहीं होता”
मुकेश का कहना है कि उनके लिए काम की कोई हैसियत नहीं होती. उन्होंने कहा, “मैं भारतीय हूं और हमारे लिए काम छोटा या बड़ा नहीं होता. काम भगवान के लिए होता है. आप कहीं भी काम कर सकते हैं- टॉयलेट में, सड़क पर या कहीं और. यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूं.” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

भविष्य की क्या है योजना?
मुकेश बताते हैं कि रूस जाकर मैनुअल लेबर करने का फैसला पूरी तरह प्रैक्टिकल था. उनका कहना है कि उनका प्लान एक साल तक रूस में रहकर पैसे कमाने का है और उसके बाद वे भारत लौट आएंगे. मौजूदा हालात में यह कहानी दिखाती है कि बदलती दुनिया में करियर सिर्फ डिग्री या प्रोफेशन से नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से लिए गए फैसलों से तय होता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Russia, Job In Russia, Mukesh Mandal

