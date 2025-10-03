रूस छोड़कर बस गया UAE में! पैदा किए 100 बच्चे, जानिए कैसे बन गया दुबई का सबसे अमीर आदमी

Who Is Pavel Durov: दुबई में आम तौर पर सबसे अमीर लोग शाही परिवार या तेल के बड़े कारोबारी होते हैं. लेकिन दुबई का सबसे अमीर आदमी कोई रॉयल्टी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी वाला अरबपति है. वह हैं पावेल ड्यूरोव, जो टेलीग्राम नाम के मशहूर मैसेजिंग ऐप के मालिक और सीईओ हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति 17 अरब डॉलर से ज्यादा है.

पावेल ड्यूरोव और दुबई के अमीर लोग

पावेल ड्यूरोव के बाद दुबई के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं हुसैन सजवानी, जो दुबई की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डामैक के मालिक हैं. उनकी संपत्ति लगभग 10 अरब डॉलर है.

पावेल ड्यूरोव कौन हैं?

पावेल ड्यूरोव का जन्म 1984 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ था. उन्हें अक्सर रूस का “मार्क जुकरबर्ग” कहा जाता है. पावेल ने सबसे पहले रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क VKontakte (VK) बनाया था. लेकिन बाद में उनकी रूस की सरकार से समस्या हुई और उन्होंने अपना हिस्सा बेचकर रूस छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने टेलीग्राम ऐप बनाई, जो आज दुनियाभर में बहुत लोकप्रिय है और 1 अरब से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं.

रूस छोड़ने की वजह

पावेल ने रूस की सरकार को अपनी पहली वेबसाइट के यूजर्स का निजी डेटा देने से मना कर दिया था. इस वजह से उनके ऊपर दबाव बढ़ा और उन्होंने रूस छोड़ दिया.

टेलीग्राम और उसकी पाबंदी

रूस में टेलीग्राम को 2018 से 2021 तक बैन कर दिया गया था. 2018 में पावेल और उनके भाई निकोलाई ने 1.7 अरब डॉलर जुटाकर TON नाम का ब्लॉकचेन सिस्टम बनाया था, लेकिन बाद में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की पाबंदी की वजह से यह बंद हो गया. ड्यूरोव ने 2021 में फ्रांसीसी नागरिकता भी प्राप्त की, लेकिन वह अब दुबई में रहते हैं. दो एक्स गर्लफ्रेंड से उनके पांच बच्चे हैं. ड्यूरोव ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने स्पर्म डोनेट किया था जिससे उनके 100 बच्चे पैदा हुए.

टेलीग्राम प्रीमियम

हालांकि टेलीग्राम अभी भी मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन 2022 में ड्यूरोव ने टेलीग्राम प्रीमियम फीचर शुरू किया, जो पेड यूजर्स को एक्स्ट्रा सुविधाएं देता है. इस नए मॉडल और प्लेटफॉर्म के उच्च मूल्यांकन ने ड्यूरोव को अरबपति बना दिया.