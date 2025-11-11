Advertisement
कौन हैं Siddhant Awasthi? इंटर्न से बना Elon Musk का सबसे 'खास आदमी'! अब अचानक छोड़ी Tesla कंपनी, जानिए क्यों

30 साल की उम्र से पहले ही भारत में जन्मे इस इंजीनियर ने Elon Musk की Tesla में इंटर्न से लेकर Cybertruck प्रोग्राम हेड तक का सफर तय किया. आठ साल की लंबी यात्रा के बाद सिद्धांत ने हाल ही में LinkedIn पर घोषणा की कि वे Tesla छोड़ रहे हैं.

Nov 11, 2025, 09:19 AM IST
कौन हैं Siddhant Awasthi? इंटर्न से बना Elon Musk का सबसे 'खास आदमी'! अब अचानक छोड़ी Tesla कंपनी, जानिए क्यों

सिद्धांत अवस्थी, एक ऐसा नाम जो अब तक शायद हर किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आपने Tesla के Cybertruck के बारे में पढ़ा या देखा है, तो उनके काम से जरूर रूबरू हुए होंगे. 30 साल की उम्र से पहले ही भारत में जन्मे इस इंजीनियर ने Elon Musk की Tesla में इंटर्न से लेकर Cybertruck प्रोग्राम हेड तक का सफर तय किया. आठ साल की लंबी यात्रा के बाद सिद्धांत ने हाल ही में LinkedIn पर घोषणा की कि वे Tesla छोड़ रहे हैं. उन्होंने इसे अपने करियर का “मुश्किल फैसला” बताया. उनका यह कदम ऐसे समय आया है जब Cybertruck को लेकर Tesla कई रिकॉल और प्रॉफिट प्रेशर झेल रही है.

इंटर्न से Tesla के सबसे बड़े प्रोजेक्ट तक का सफर
सिद्धांत अवस्थी की कहानी एक प्रेरणादायक सफलता गाथा है. उन्होंने Tesla में एक इंटर्न के रूप में शुरुआत की और धीरे-धीरे कंपनी के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट Cybertruck के प्रमुख बन गए. यह वही प्रोजेक्ट है जिसे Tesla के इतिहास का सबसे महत्त्वाकांक्षी और विवादास्पद इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाता है. उनकी लीडरशिप में Cybertruck का सफर प्रोटोटाइप से लेकर मास प्रोडक्शन तक पहुंचा. इसके अलावा, सिद्धांत ने Tesla के Model 3 को स्केल करने में भी अहम भूमिका निभाई और Giga Shanghai फैक्ट्री में नई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट पर काम किया. जुलाई 2024 तक, वे Model 3 प्रोग्राम के हेड भी बन गए थे- और ये सब 30 साल से पहले हासिल कर लेना, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.

Cybertruck पर छाया विवाद और रिकॉल की मार
सिद्धांत के कंपनी छोड़ने का समय खास है क्योंकि Tesla फिलहाल Cybertruck की सुरक्षा खामियों को लेकर विवादों में घिरी हुई है. अक्टूबर 2025 में, अमेरिका में 63,000 Cybertrucks को वापस बुलाना पड़ा क्योंकि उनके हेडलाइट्स जरूरत से ज्यादा ब्राइट थे, जो अन्य ड्राइवर्स के लिए खतरा साबित हो सकते थे. इससे पहले मार्च में, NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ने 46,000 से ज्यादा Cybertrucks को रिकॉल कराया था, क्योंकि उनके विंडशील्ड के पास का पैनल ड्राइविंग के दौरान निकल सकता था, जिससे सड़क पर खतरा बढ़ जाता था. इन रिकॉल्स ने Tesla के “सबसे एडवांस्ड व्हीकल” की इमेज को झटका दिया और कंपनी की प्रोडक्शन क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब EV मार्केट में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है.

टेस्ला का मुनाफा घटा, लेकिन निवेशकों का भरोसा कायम
सिद्धांत का Tesla छोड़ना ऐसे वक्त में हुआ जब कंपनी ने लगातार चार तिमाहियों में प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की है. तीसरी तिमाही में Tesla की कमाई 37% गिरकर $1.4 बिलियन (लगभग ₹11,000 करोड़) रही, जो पिछले साल $2.2 बिलियन थी. हालांकि, कुल रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली क्योंकि अमेरिका में कई ग्राहकों ने EV टैक्स क्रेडिट खत्म होने से पहले गाड़ियां खरीद लीं, जिससे आने वाली बिक्री पहले ही खिंच गई. विश्लेषकों का मानना है कि इससे आने वाले महीनों में कंपनी के नंबर कमजोर हो सकते हैं. इसके बावजूद, मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव रहा. निवेशकों का भरोसा अब भी Tesla के ब्रांड, इनोवेशन और लागत नियंत्रण पर बना हुआ है.

Elon Musk को मिला $1 ट्रिलियन का भरोसा
Tesla में चल रहे इन उतार-चढ़ाव के बीच, एक बड़ा फैसला और हुआ- Elon Musk के $1 ट्रिलियन पे पैकेज को शेयरहोल्डर्स ने मंजूरी दी. Austin, Texas में हुई Tesla की वार्षिक बैठक में 75% से अधिक निवेशकों ने Musk के हक में वोट किया. यह योजना Musk के अगले दस सालों के परफॉर्मेंस टारगेट से जुड़ी है. यह वोट Tesla के प्रति निवेशकों के लंबे समय तक भरोसे का संकेत है, भले ही कंपनी फिलहाल प्रोडक्शन चुनौतियों और रिकॉल्स से जूझ रही हो.

सिद्धांत अवस्थी की कहानी: भारत से टेस्ला तक का सफर
सिद्धांत अवस्थी की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो भारत से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं. एक इंटर्न से लेकर Tesla के सबसे हाई-टेक प्रोजेक्ट की कमान संभालने तक का उनका सफर इस बात का सबूत है कि प्रतिभा और मेहनत, दोनों मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं.

