गांव का Elon Musk! 3 हजार रुपये में बच्चों के लिए बना डाली AI Madam, प्यार से पढ़ाती हैं और मुर्गा भी नहीं बनाती

झांसी के एक शिक्षक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. राजापुर गांव के कंपोजिट स्कूल में पढ़ाने वाले मोहनलाल सुमन ने सिर्फ ₹2,900 की लागत में एक AI-powered ह्यूमनॉइड टीचर ‘मैडम सुमन’ बना डाली. इस शानदार इनोवेशन ने उन्हें India Book of Records 2025 में जगह दिला दी है.

कौन हैं मैडम सुमन और कैसे हुआ उनका जन्म?

मोहनलाल सुमन ने एक साधारण लकड़ी के मैनक्विन (पुतले) को चुना और उसमें AI असिस्टेंट, सर्वो मोटर, वायरिंग और फ्रेम लगाकर तैयार कर दिया AI रोबोट टीचर – जिसे नाम दिया गया ‘मैडम सुमन’. इस विचार की शुरुआत तब हुई जब मोहनलाल ने देखा कि शिक्षक पढ़ाने की बजाय मिड डे मील, चुनाव ड्यूटी और अन्य प्रशासनिक कामों में व्यस्त रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी.

AI टीचर ने कैसे बदली बच्चों की पढ़ाई?

मैडम सुमन ने स्कूल में पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से बदल दिया. वह बिना थके, हर विषय पर छात्रों के सवालों का जवाब देती हैं. सही उत्तर देने पर बच्चों की तारीफ करती हैं, और उनके साथ पहेलियाँ और क्विज भी खेलती हैं. मैडम सुमन के आने के बाद से स्कूल की हाजिरी 65% से बढ़कर 95% हो गई है, क्योंकि अब कोई भी उनकी क्लास मिस नहीं करना चाहता.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या ये पहला इनोवेशन था?

बिलकुल नहीं! मोहनलाल सुमन इससे पहले भी कई इनोवेशन कर चुके हैं.

• कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने ‘Kaun Banega Lockdown Genius’ नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया था, जो 222 दिन तक चला और हजारों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया.

• उन्होंने ‘Blackboard Express’ जैसे प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई को सरल और रोचक बनाया जा सके.

सम्मान और रिकॉर्ड में नाम दर्ज

15 सितंबर को उनकी इस मेहनत और नवाचार को पहचान मिली, जब India Book of Records के मुख्य संपादक बिस्वरूप रॉय चौधरी ने उन्हें आधिकारिक प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया. मोहनलाल की यह उपलब्धि केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह दिखाती है कि इच्छाशक्ति, रचनात्मकता और सीमित संसाधनों के साथ भी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है.