/हैदराबाद बनेगा टेक का नया ग्लोबल हब! MEIL और यूएई की बड़ी कंपनी के बीच अरबों की डील

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है. देश की दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) ने यूएई की मशहूर टेक कंपनी 'Analog' के साथ एक बेहद खास और रणनीतिक साझेदारी की है. इस पार्टनरशिप का मकसद भारत में 'फिजिकल इंटेलिजेंस' (Physical Intelligence) सॉल्यूशंस को लागू करना है. इस तकनीक के आने के बाद भारत के शहर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मशीनें सिर्फ पहले से तय कोडिंग पर नहीं चलेंगी, बल्कि इंसानों की तरह खुद सीखकर काम करेंगी.
पारंपरिक तौर पर मशीनें या कंप्यूटर सिर्फ उसी प्रोग्रामिंग पर काम करते हैं जो इंसानों द्वारा उनके सिस्टम में फीड की जाती है. लेकिन फिजिकल इंटेलिजेंस इससे बिल्कुल अलग है. यह एक ऐसी एडवांस एआई तकनीक है जो मशीनों को भौतिक दुनिया को देखने, समझने और उससे लगातार सीखने की क्षमता देती है. इस साझेदारी के तहत भारत में ऐसी मशीनें और सिस्टम तैयार किए जाएंगे जो पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल सकेंगे. इससे देश में स्मार्ट शहरों का निर्माण और औद्योगिक कामकाज बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा.
MEIL और Analog की यह जुगलबंदी मुख्य रूप से पांच बड़े क्षेत्रों पर फोकस करेगी. इनमें स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट यानी स्मार्ट शहर, मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल सिस्टम, पब्लिक सेफ्टी (जनता की सुरक्षा) और देश का बुनियादी ढांचा शामिल हैं. दोनों कंपनियां मिलकर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन, एडवांस सेंसिंग सिस्टम, रोबोटिक्स, स्पेशल कंप्यूटिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर काम करेंगी. इस तकनीक की मदद से ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर फैक्ट्रियों में होने वाले काम को पूरी तरह से एआई-संचालित बनाया जा सकेगा.
इस बड़े समझौते से भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच तकनीकी संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं. इस डील के बाद तेलंगाना का हैदराबाद शहर उन्नत तकनीक के निवेश के लिए एक बड़े ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है. आपको बता दें कि यूएई की कंपनी Analog ने इससे पहले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. अब MEIL के साथ मिलकर कंपनी भारत के टैलेंट को निखारने और नए इकोसिस्टम को बनाने के लिए भारी निवेश करने की योजना बना रही है.
साझेदारी के मौके पर MEIL के मैनेजिंग डायरेक्टर पीवी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य अब पूरी तरह से स्मार्ट और कनेक्टेड सिस्टम पर निर्भर है. यह पार्टनरशिप भारत के बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक बनाने में मील का पत्थर साबित होगी. वहीं Analog के फाउंडर और सीईओ एलेक्स किपमैन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण टेक मार्केट्स में से एक है. यहां की इंजीनियरिंग प्रतिभा और बड़े सपने देश में फिजिकल इंटेलिजेंस को तेजी से फैलाने में मदद करेंगे.
इस डील को करने वाली दोनों ही कंपनियां अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं. हैदराबाद में मुख्यालय वाली MEIL सिंचाई, परिवहन, बिजली, हाइड्रोकार्बन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है. दूसरी तरफ अबू धाबी की कंपनी Analog को यूएई की मशहूर एआई कंपनी G42 का समर्थन प्राप्त है. Analog मुख्य रूप से स्वायत्त बुनियादी ढांचे, रोबोटिक्स और इमर्सिव डिजिटल अनुभवों के लिए फिजिकल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करने के लिए जानी जाती है.