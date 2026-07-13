'अभी जल्दबाजी न करें मंत्रालय'... साइबर सुरक्षा के लिए OpenAI और Anthropic के AI मॉडल्स इस्तेमाल पर सरकार की रोक

क्या भारत सरकार अपनी साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए दुनिया के सबसे एडवांस AI मॉडल्स पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि टेक जगत की दो सबसे बड़ी कंपनियों OpenAI और Anthropic ने भारत के कई मंत्रालयों के दरवाजे खटखटाए थे. ये विदेशी टेक कंपनियां चाहती हैं कि देश की साइबर सुरक्षा और कोडिंग की कमियों को सही करने के लिए उनके AI का इस्तेमाल किया जाए. यहां तक कि वित्त मंत्रालय तो OpenAI के अपकमिंग GPT-5.5 मॉडल को तैनात करने की तैयारी भी कर चुका था.
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने अब सभी सरकारी मंत्रालयों को एक जरूरी निर्देश दिया है. विभाग ने कहा है कि मंत्रालयों को साइबर सुरक्षा और उससे जुड़े कामों के लिए फिलहाल OpenAI और Anthropic जैसी विदेशी कंपनियों के AI मॉडल्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. यह फैसला तब आया है जब हाल ही में इन दोनों बड़ी टेक कंपनियों ने कई सरकारी मंत्रालयों से मुलाकात की थी और अपने AI टूल्स को सरकारी सिस्टम में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था.
द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालयों को एक आधिकारिक मेमो भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि इन मॉडल्स को अभी जल्दबाजी में सिस्टम में लागू न किया जाए. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने खुद इस विभाग को एक छह पन्नों की चिट्ठी लिखकर यह पूछा था कि क्या वे साइबर सुरक्षा और कमियों को खोजने के लिए OpenAI के अपकमिंग मॉडल GPT-5.5 और एजेंटिक एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन, पिछले हफ्ते MeitY के इस विभाग ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया.
सूत्रों का कहना है कि यह कोई परमानेंट बैन नहीं है. सरकार को इस तकनीक से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सरकार का मानना है कि अभी इन्हें सरकारी सिस्टम में लागू करने का सही समय नहीं है.
OpenAI और Anthropic के ये एडवांस मॉडल्स कोडिंग में कमियां खोजने और साइबर हमलों से बचने में एक्सपर्ट हैं. लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है. जो मॉडल सुरक्षा की कमी ढूंढ सकता है, उसका इस्तेमाल साइबर हमले के लिए भी किया जा सकता है.
भारत सरकार इंडिया-एआई मिशन के तहत लगभग 10,372 करोड़ रुपये खर्च करके खुद के स्वदेशी AI मॉडल्स और डेटासेट तैयार कर रही है. सरकार चाहती है कि साइबर सुरक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील कामों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम की जाए.
सरकारी डेटा को लेकर अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि विदेशी कंपनियों के क्लाउड पर डेटा प्रोसेस होने के बाद उसकी सुरक्षा कैसे होगी, कंपनियों के पास क्या लॉग्स रहेंगे और डेटा भारत से बाहर जाएगा या नहीं. भले ही OpenAI ने नई दिल्ली और Anthropic ने बेंगलुरु में अपने ऑफिस खोल लिए हों, लेकिन भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है.