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'अभी जल्दबाजी न करें मंत्रालय'... साइबर सुरक्षा के लिए OpenAI और Anthropic के AI मॉडल्स इस्तेमाल पर सरकार की रोक

ChatGPT और Claude AI बनाने वाली विदेशी कंपनियों ने भारत के सरकारी मंत्रालयों में एंट्री की कोशिश की, लेकिन MeitY ने उनके प्रस्तावों पर फिलहाल रोक लगा दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी का हवाला देते हुए सरकार ने मंत्रालयों को साइबर सुरक्षा के लिए विदेशी AI मॉडल्स इस्तेमाल न करने का सख्त निर्देश दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:45 PM IST
'अभी जल्दबाजी न करें मंत्रालय'... साइबर सुरक्षा के लिए OpenAI और Anthropic के AI मॉडल्स इस्तेमाल पर सरकार की रोक

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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