डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी के सामने 'बंगाली बाबू' बना रोबोट! सुनकर हंस पड़ीं मेलानिया ट्रंप, मेहमान रह गए हैरान

अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित एक ग्लोबल समिट के दौरान एक खास नज़ारा देखने को मिला, जब अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को एक ह्यूमनॉइड AI रोबोट ने एस्कॉर्ट किया. यह सिर्फ एक टेक डेमो नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ताकत का बड़ा संकेत भी था. यह समिट ‘Fostering the Future Together’ नाम की ग्लोबल पहल के तहत आयोजित हुआ, जिसमें 45 देशों की फर्स्ट स्पाउस शामिल हुईं. इनमें Brigitte Macron और Sara Netanyahu जैसे बड़े नाम भी मौजूद थे.

‘Swagatam’ बोलकर किया स्वागत, 11 भाषाओं में की बात

इस इवेंट का सबसे खास मोमेंट तब आया जब ‘Figure 3’ नाम के रोबोट ने मेहमानों का स्वागत 11 अलग-अलग भाषाओं में किया. यह रोबोट Figure द्वारा बनाया गया है और इसे व्हाइट हाउस में पेश किया गया पहला अमेरिकी ह्यूमनॉइड गेस्ट बताया गया. रोबोट ने अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और जापानी के साथ-साथ बंगाली में भी “Swagatam” कहकर सभी का स्वागत किया. उसने हाथ हिलाकर मेहमानों को ग्रीट भी किया, जिससे साफ दिखा कि यह रियल-टाइम में इंसानों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है.

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"Figure 03" AI-powered robot accompanies first lady Melania Trump to a White House summit on empowering children with educational technology. pic.twitter.com/RShdfvEG38 — CSPAN (@cspan) March 25, 2026

घर के काम करने वाला स्मार्ट रोबोट

Figure 3 सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा के कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह रोबोट ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकता है. प्रमोशनल वीडियो में इसे बर्तन धोने, कपड़े धोने, सामान उठाने और कपड़े फोल्ड करने जैसे काम करते हुए दिखाया गया है. इसके हाथों में कैमरे और सेंसर लगे हैं, जो इसे चीजों को पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं. इसका डिजाइन भी ऐसा है कि यह इंसानों के माहौल में आसानी से काम कर सके. यानी आने वाले समय में ऐसे रोबोट हमारे घरों का हिस्सा बन सकते हैं.

AI का भविष्य: मोबाइल से निकलकर इंसानों जैसा रूप

समिट के दौरान मेलानिया ट्रंप ने AI के भविष्य को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही इंसानों जैसे रोबोट के रूप में हमारे बीच होगा. उन्होंने तीन बड़े बदलावों की बात की- AI के जरिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, घर पर पढ़ाने वाले ह्यूमनॉइड टीचर्स और टेक्नोलॉजी के जरिए आर्थिक विकास. उनके मुताबिक, आने वाले समय में AI और ज्यादा ‘ह्यूमन-लाइक’ होता जाएगा.

पॉलिसी और इकोनॉमी में AI की बढ़ती अहमियत

यह समिट इस बात का संकेत है कि दुनिया भर की सरकारें अब AI को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और आर्थिक टूल के रूप में देख रही हैं. ‘Fostering the Future Together’ पहल के तहत पॉलिसी मेकर्स और प्राइवेट सेक्टर मिलकर AI के अगले फेज को तैयार करने में जुटे हैं. व्हाइट हाउस जैसे बड़े मंच पर ह्यूमनॉइड रोबोट की मौजूदगी यह दिखाती है कि AI अब सिर्फ लैब या कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पब्लिक लाइफ और इंटरनेशनल पॉलिसी का भी हिस्सा बनता जा रहा है.