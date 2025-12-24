Merry Christmas 2025: WhatsApp पर आए इस मैसेज से सावधान! सिर्फ एक टैप और खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

भारत में जैसे-जैसे क्रिसमस 2025 की रौनक बढ़ रही है, वैसे-वैसे साइबर अपराध के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. साइबर क्राइम यूनिट्स ने चेतावनी दी है कि WhatsApp पर क्रिसमस की शुभकामनाओं, गिफ्ट ऑफर्स और सरप्राइज इनाम के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है. ठग लोगों की खुशियों और त्योहार के माहौल का फायदा उठाकर ऐसे लिंक भेज रहे हैं, जिन पर एक बार क्लिक करते ही मिनटों में बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.

जान-पहचान वालों से आ रहा है स्कैम मैसेज

साइबर पुलिस के मुताबिक यह स्कैम WhatsApp फॉरवर्ड्स के जरिए तेजी से फैल रहा है. कई बार यह मैसेज दोस्तों, रिश्तेदारों या भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स के नाम से आता है, जिससे लोग बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं. असल में, इन लोगों के अकाउंट पहले ही हैक हो चुके होते हैं और उन्हीं से आगे यह फ्रॉड फैलाया जाता है.

कैसे काम करता है क्रिसमस WhatsApp स्कैम

यह ठगी आमतौर पर एक आकर्षक मैसेज से शुरू होती है, जैसे “Merry Christmas! आपको एक गिफ्ट मिला है” या “क्रिसमस बोनस आपका इंतजार कर रहा है.” इस मैसेज में एक छोटा या छुपा हुआ लिंक होता है, जो कैशबैक, गिफ्ट वाउचर, शॉपिंग कूपन या कैश इनाम देने का दावा करता है. जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, वह एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जो किसी बड़े ब्रांड, बैंक या पेमेंट ऐप जैसी दिखती है. यहां यूजर से पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, बैंक जानकारी डालने को कहा जाता है या फिर किसी ऐप को इंस्टॉल करने और परमिशन देने के लिए कहा जाता है.

मैलवेयर से खाली हो जाता है अकाउंट

कई मामलों में लिंक पर क्लिक करते ही फोन में खतरनाक मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है. यह मैलवेयर ठगों को फोन का रिमोट एक्सेस दे देता है. इसके बाद वे OTP पढ़ सकते हैं, बैंकिंग ऐप्स खोल सकते हैं और बिना अनुमति के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. यूजर को तब पता चलता है जब अकाउंट से पैसे कट चुके होते हैं.

ठग त्योहारों को क्यों बनाते हैं निशाना

साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिसमस जैसे त्योहार स्कैमर्स के लिए सबसे आसान मौका होते हैं. इस दौरान लोग रिलैक्स रहते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं और मैसेज की सच्चाई जांचने में लापरवाही कर बैठते हैं. ठग अक्सर मैसेज में जल्दबाजी दिखाते हैं, जैसे “ऑफर आज खत्म हो जाएगा” या “तुरंत क्लेम करें”, जिससे लोग बिना सोचे-समझे कदम उठा लेते हैं.

स्कैम के सामान्य संकेत जिन्हें नजरअंदाज न करें

अगर कोई मैसेज बिना किसी भागीदारी के फ्री पैसे, गिफ्ट या वाउचर देने का दावा करता है, तो वह लगभग हमेशा फर्जी होता है. WhatsApp पर OTP, कार्ड डिटेल्स या ऐप डाउनलोड करने को कहने वाले लिंक बेहद खतरनाक संकेत हैं. गलत स्पेलिंग, अजीब वेबसाइट लिंक और मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने का दबाव भी स्कैम की पहचान हैं.

क्रिसमस WhatsApp स्कैम से कैसे बचें

किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, भले ही वह किसी जान-पहचान वाले के नंबर से आया हो. पहले सीधे उस व्यक्ति से पुष्टि करें. किसी भी अनजान वेबसाइट पर बैंक डिटेल्स, CVV या OTP कभी न डालें. WhatsApp में टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें और लिंक्ड डिवाइसेज को समय-समय पर चेक करते रहें. अगर गलती से कोई संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हो जाए, तो तुरंत इंटरनेट बंद करें, ऐप हटाएं और बैंक से संपर्क करें.

अगर आप ठगी का शिकार हो जाएं तो क्या करें

अगर आपको शक हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत अपने बैंक को सूचना दें और राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. इसके अलावा cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. साइबर पुलिस का कहना है कि जितनी जल्दी शिकायत की जाती है, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि ट्रांजैक्शन रोकी जा सके. क्रिसमस की खुशियों के बीच थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.