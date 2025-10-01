WhatsApp छोड़िए... Arattai App के ये 5 फीचर्स जानेंगे तो तुरंत कर लेंगे डाउनलोड

Arattai Special Features: भारत का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai अपने फीचर्स से यूजर्स को दीवाना बना रहा है. Zoho का यह ऐप अपने एडवांस फीचर्स और सेफ्टी के दमपर WhatsApp को कड़ी टक्कर दे रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे WhatsApp का स्वदेशी विकल्प बता रहे हैं. लेकिन भारत का यह ऐप सिर्फ चैटिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें कुछ ऐसे खास फीचर्स हैं जो WhatsApp में भी नहीं हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको Arattai के ये 5 स्पेशल फीचर्स बताते हैं जो इसे WhatsApp से भी अलग बनाते हैं.

Arattai में ये 5 खास फीचर्स हैं जो WhatsApp के पास भी नहीं.

Meetings

सबको जानकारी है कि WhatsApp में वीडियो कॉलिंग का फीचर होता है लेकिन Arattai का Meetings फीचर उससे भी बहुत अच्छा है. यह Google Meet और Zoom जैसी मीटिंग्स को सीधे मैसेजिंग ऐप से करने की सुविधा देता है यानी मीटिंग के लिए दूसरे ऐप्स की जरूरत खत्म. Bottom dock में मौजूद मीटिंग्स ऑप्शन से आप तुरंत मीटिंग शुरू कर सकते हैं या फिर मीटिंग जॉइन कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस फीचर्स की सहायता से आप बाद के लिए भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं. साथ ही अपने पुराने और आने वाले सभी मीटिंग्स को इसी मेनू से देख सकते हैं.

Pocket फीचर

WhatsApp में अक्सर लोग अपने लिए खुद को मैसेज भेजते हैं जिसे कुछ जरूरी चीजें सेव रहें. Arattai में यह काम Pocket फीचर से और आसान हो गया है. यह आपकी प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करता है जहां आप मैसेज फोटो वीडियो या फिर दूसरी जरूरी चीजें भेज सकते हैं.

Mentions

WhatsApp में कभी-कभी यह पता लगाना मुश्किल भरा काम हो जाता है कि आपको कौन-सा नोटिफिकेशन आया है. Arattai में Mentions फीचर है जो Slack जैसा है और यह सीधे आपको उन सभी मैसेजेज की लिस्ट देता है जिसमें आपको मेंशन किया गया हो.

No Ads

Arattai की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐड नहीं आता है और न ही आपकी जानकारियों को ऐड के लिए इस्तेमाल ही किया जाता है. वहीं WhatsApp अब Updates टैब में विज्ञापन दिखाता है और कुछ डेटा अपने पैरेंट कंपनी Meta के साथ शेयर करता है.

Arattai का दावा है कि यूजर का सारा डेटा भारत में ही डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है. इस बात का भी ध्यान रखें कि Arattai में वॉइस और वीडियो कॉल्स के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलता है. वहीं WhatsApp में दोनों के लिए पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है.

No Forced AI

Meta ने WhatsApp और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में AI फीचर्स शामिल किए हैं. चाहे यूजर इसे चाहें या नहीं. WhatsApp के सर्च बार और दूसरे जगहों पर AI दिखता है और इसे पूरी तरह बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है. अभी Arattai में कोई AI फीचर नहीं है. भविष्य में कंपनी इसे जोड़ सकती है लेकिन उम्मीद है कि यह यूजर पर जबरदस्ती लागू नहीं होंगे.

