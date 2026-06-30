/इंसानों से 13% कम गलतियां! जानिए क्यों जुकरबर्ग ने अपनी ही टीम को नौकरी से निकालने की ठानी

अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके होश उड़ाने के लिए काफी है. मेटा कंपनी के बॉस मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी टेक इंडस्ट्री सन्न रह गई है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट और विज्ञापनों की जांच करने वाले हजारों इंसानी कर्मचारियों (कंटेंट मॉडरेटर्स) को नौकरी से हटाकर उनकी जगह जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लाने जा रही है. कंपनी का दावा है कि यह एआई सिस्टम इंसानों से बेहतर काम करता है, लेकिन कंपनी के ही अंदरूनी सूत्रों ने चेतावनी दी है कि इस एआई की वजह से आम यूज़र्स की पोस्ट बिना वजह डिलीट हो सकती हैं या उनके अकाउंट 'शैडो-बैन' का शिकार हो सकते हैं. आइए इस बड़े बदलाव के पीछे की इनसाइड स्टोरी को आसान भाषा में समझते हैं.
मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली कंपनी मेटा इस समय एडवांस्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है. इस भारी खर्च को संतुलित करने के लिए कंपनी ने लागत में कटौती का एक बड़ा अभियान शुरू किया है. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट और विज्ञापनों की समीक्षा करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) की तैनाती को बहुत तेज कर दिया है. इस कदम से कंपनी को हर साल अरबों डॉलर की बचत होने की उम्मीद है.
अब तक मेटा हानिकारक कंटेंट को रोकने और यूज़र्स की अपीलों को संभालने के लिए ऑटोमेटेड फिल्टर्स और हजारों इंसानी रिव्यूअर्स के मिले-जुले सिस्टम पर निर्भर थी. लेकिन अब यह संतुलन पूरी तरह बदल चुका है. रिपोर्ट के अनुसार, मेटा ने इस साल इंसानी रिव्यू के लगभग आधे अनुरोधों को पहले ही एआई मॉडल्स (LLMs) से बदल दिया है. कंपनी का लक्ष्य साल के अंत तक इस संख्या को और बढ़ाना है, जिससे कुछ खास श्रेणियों के कंटेंट के लिए इंसानी दखल को 95% तक कम किया जा सके.
जहां अंदरूनी सूत्र इसे केवल पैसे बचाने का जरिया मान रहे हैं, वहीं मेटा सार्वजनिक रूप से दावा कर रही है कि यह बदलाव पैसों के लिए नहीं बल्कि काम की सटीकता के लिए है. कंपनी का कहना है कि मार्च से चल रहे शुरुआती टेस्ट बताते हैं कि एआई मॉडल्स वास्तव में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ये मॉडल्स इंसानी रिव्यूअर्स की तुलना में 13% कम गलतियां कर रहे हैं और 10% ज्यादा नीति उल्लंघनों को पकड़ने में कामयाब रहे हैं. मेटा ने एक बयान में कहा कि वे इन एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को तभी पूरी तरह लागू कर रहे हैं जब वे मौजूदा तरीकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.
हालांकि, कंपनी के इस फैसले से मेटा के अपने ही कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष और चिंता देखी जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि इस तकनीक को बिना किसी मजबूत निगरानी के लागू किया जा रहा है. पुराने एआई केवल कुछ कीवर्ड्स पर काम करते थे, जबकि नए जनरेटिव एआई को संदर्भ (Context) समझने के लिए बनाया गया है. इसके बावजूद, ये मॉडल्स इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले तानों (Sarcasm), मुहावरों और बदलते स्लैंग्स को समझने में पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं. एक अंदरूनी सूत्र ने खुलासा किया कि एआई लगातार बड़ी गलतियां कर रहा है, जिससे बिना किसी गलती के यूज़र्स की पोस्ट डिलीट हो रही हैं या उन्हें 'शैडो-बैन' किया जा रहा है. शैडो-बैन होने पर यूज़र का कंटेंट दूसरों को दिखना बंद हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता.
मेटा के इस अचानक लिए गए फैसले का सीधा असर उन बाहरी कंपनियों पर पड़ा है जो मेटा को कंटेंट मॉडरेशन की सेवाएं देती थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव के कारण इन थर्ड-पार्टी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू हो गई है. मेटा आने वाले समय में बाहरी मॉडरेशन ग्रुप्स के साथ अपने कई आगामी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह रद्द करने की तैयारी कर चुकी है. हां, तकनीक के इस दौर में यह साफ हो गया है कि एआई अब सीधे तौर पर इंसानी नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है.