Meta को सरकार का अल्टीमेटम: 'फ्लैग होते ही हटे डीपफेक और फेक कंटेंट', कंपनी ने मानी खामियां; सुधार का दिया भरोसा

Meta पर भारत सरकार का चाबुक पूरी तरह से चल चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो पोस्ट को कुछ घंटों के लिए हटाना मेटा को भारी पड़ा है. पीएम मोदी के नीट पेपर से जुड़ा वीडियो हटाने से शुरू हुआ विवाद फेसबुक और इंस्टाग्राम के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया है. जिसके बाद मेटा की ग्लोबल टीम लगातार 3 दिनों तक सरकार के साथ बैठक की, इन बैठकों में सरकार के कड़े रुख के बाद, आखिरकार मेटा को डीपफेक, फर्जी बॉट्स और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी CSAM पर लगाम लगाने के लिए अपना एक्शन प्लान देना पड़ा है. अगर मेटा वादे के अनुसार बदलाव करने में नाकाम रहा, तो भारत में उसकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है. जानिए तीन दिनों की इस हाई-प्रोफाइल बैठक में क्या-क्या फैसले हुए.