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Meta को सरकार का अल्टीमेटम: 'फ्लैग होते ही हटे डीपफेक और फेक कंटेंट', कंपनी ने मानी खामियां; सुधार का दिया भरोसा

भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के खिलाफ बड़ी घेराबंदी की है. केंद्रीय आईटी मंत्रालय के साथ लगातार तीन दिनों की बैक-टू-बैक बैठकों के बाद मेटा ने डीपफेक, अनलैबल्ड AI वीडियो और प्रोपेगैंडा कंटेंट को तेजी से हटाने के लिए नया टेक्निकल फ्रेमवर्क तैयार करने का भरोसा दिया है. सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि फ्लैग किए जाते ही भ्रामक सामग्री को हटाना होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 08, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:45 AM IST
Meta को सरकार का अल्टीमेटम: 'फ्लैग होते ही हटे डीपफेक और फेक कंटेंट', कंपनी ने मानी खामियां; सुधार का दिया भरोसा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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