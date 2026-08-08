Meta को सरकार का अल्टीमेटम: 'फ्लैग होते ही हटे डीपफेक और फेक कंटेंट', कंपनी ने मानी खामियां; सुधार का दिया भरोसा

Meta पर भारत सरकार का चाबुक पूरी तरह से चल चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो पोस्ट को कुछ घंटों के लिए हटाना मेटा को भारी पड़ा है. पीएम मोदी के नीट पेपर से जुड़ा वीडियो हटाने से शुरू हुआ विवाद फेसबुक और इंस्टाग्राम के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया है. जिसके बाद मेटा की ग्लोबल टीम लगातार 3 दिनों तक सरकार के साथ बैठक की, इन बैठकों में सरकार के कड़े रुख के बाद, आखिरकार मेटा को डीपफेक, फर्जी बॉट्स और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी CSAM पर लगाम लगाने के लिए अपना एक्शन प्लान देना पड़ा है. अगर मेटा वादे के अनुसार बदलाव करने में नाकाम रहा, तो भारत में उसकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है. जानिए तीन दिनों की इस हाई-प्रोफाइल बैठक में क्या-क्या फैसले हुए.
Meta और भारत सरकार के बीच लगातार तीन दिनों से जारी उच्चस्तरीय बैठकों के बाद, कंपनी ने फेक कंटेंट, डीपफेक, CSAM और बॉट अकाउंट्स पर लगाम लगाने का अपना तकनीकी एक्शन प्लान सरकार के सामने पेश किया है. शुक्रवार को हुई तीसरे दिन की बैठक पूरी तरह से तकनीकी मुद्दों पर केंद्रित रही. सूत्रों के अनुसार, सरकार ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्म्स पर सुधार के लिए ठोस कदम उठाने और उसकी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से सौंपने के निर्देश दिए हैं.
पहला और दूसरा दिन
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस. कृष्णन ने मेटा की ग्लोबल अफेयर्स टीम और उनके हेड जोएल कापलान के साथ बैठक की. इस दौरान कंपनी से भारतीय कानूनों के पालन, एल्गोरिदम की निष्पक्षता और संवैधानिक आवश्यकताओं को लेकर सख्त सवाल-जवाब किए गए.
तीसरा दिन
इस दिन तकनीकी चर्चा हुई, जिसमें मेटा ने अपने सिस्टम के काम करने के तरीके को समझाया और यह बताया कि वे डीपफेक, अनलेबल एआई कंटेंट और फर्जी अकाउंट्स को रोकने के लिए कौन सी तकनीक तैनात करने जा रहे हैं.
सरकार ने मेटा से सवाल किया कि फ्लैग किए जाने के बाद भी AI-जनरेटेड और डीपफेक कंटेंट बार-बार वायरल क्यों हो जाता है? इसके साथ ही, आईटी नियमों के बावजूद एआई-जनरेटेड वीडियो बिना किसी लेबल के प्लेटफॉर्म पर क्यों दिख रहे हैं?
इसके साथ ही सरकार की ओर से मेटा को निर्देश दिया गया है कि वह कंटेंट मॉडरेशन में सिर्फ एआई के भरोसे न रहे, बल्कि इंसानी निगरानी को बढ़ाए. साथ ही, जांच करने वाली टीम को भारतीय भाषाओं और स्थानीय बारीकियों की बेहतर समझ होनी चाहिए.
सरकार ने मेटा को आईटी एक्ट की धारा 79 की याद दिलाते हुए साफ किया कि अगर मध्यस्थ के रूप में कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे मिलने वाली कानूनी सुरक्षा Safe Harbour को खत्म किया जा सकता है. सरकार ने यह भी पूछा कि क्या कंपनी पैसे लेकर ऐसा कंटेंट प्रमोट करती है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है?
सरकार ने मेटा को अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में ऐसे बदलाव करने का निर्देश दिया है, जिससे प्रोपेगैंडा, डीपफेक, मॉर्फ्ड इमेज और किसी भी तरह के हेरफेर किए गए कंटेंट की रीच को सीमित किया जा सके.
इसके साथ ही मेटा को भारत के डेटा लोकलाइजेशन नियमों का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया है.
वहीं सरकारी एजेंसियों द्वारा फ्लैग किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने वाले प्रोसेस को और तेज करने को कहा है,
यह पूरा मामला पीएम मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जाने के बाद शुरू हुआ.
मेटा ने इस गलती के लिए माफी मांगी और इसे AI फिल्टर की चूक बताया.
सूत्रों के मुताबिक, कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग की ओर से भी माफी मांगी गई.
संसदीय स्थायी समिति ने भी इस मामले में जुकरबर्ग से 3 दिनों के भीतर माफी की मांग की थी और कानूनी छूट वापस लेने की चेतावनी दी थी.
इसके साथ ही, बीते महीने सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में CSAM दिखाई देने को लेकर भी मेटा को नोटिस भेजा था.
मेटा ने माना है कि उसके प्लेटफॉर्म्स पर समस्याएं हैं और उसने इन्हें हल करने का भरोसा दिया है. सरकार का कहना है कि इस पूरी कवायद का मकसद सेंसरशिप लगाना नहीं, बल्कि भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है. इस पूरे मामले में अगले हफ्ते सरकार और मेटा के अधिकारियों के बीच एक और फॉलो-अप मीटिंग होगी. सरकार की चिंताओं और तकनीकी पहलुओं को सुलझाने के लिए मेटा की ग्लोबल टेक्निकल टीम भारत में ही रुककर आगे की बैठकों में हिस्सा लेगी,