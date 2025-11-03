Advertisement
क्या सच में Meta ने AI को ट्रेनिंग देने के लिए की 2 हजार से ज्यादा पोर्न मूवी डाउनलोड? कंपनी ने आरोपों पर दिया ऐसा जवाब

कंपनी के मुताबिक, Meta के IP एड्रेस से करीब 2,396 पोर्नोग्राफिक वीडियो डाउनलोड किए गए, जो उसके “पुरस्कार-विजेता और आलोचकों द्वारा सराहे गए कंटेंट” का हिस्सा थे. हालांकि, Meta ने इस पूरे मामले को “बेमानी और गलत दावा” बताते हुए इन आरोपों से सख्ती से इनकार किया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:59 AM IST
टेक कंपनी Meta (Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी) एक बड़े विवाद में फंस गई है. एक एडल्ट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी Strike 3 Holdings ने अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि Meta ने हजारों पोर्न वीडियो डाउनलोड कर अपने AI मॉडल्स को ट्रेन किया. कंपनी के मुताबिक, Meta के IP एड्रेस से करीब 2,396 पोर्नोग्राफिक वीडियो डाउनलोड किए गए, जो उसके “पुरस्कार-विजेता और आलोचकों द्वारा सराहे गए कंटेंट” का हिस्सा थे. हालांकि, Meta ने इस पूरे मामले को “बेमानी और गलत दावा” बताते हुए इन आरोपों से सख्ती से इनकार किया है.

Meta का जवाब – ‘AI ट्रेनिंग नहीं, पर्सनल डाउनलोड था’
Meta ने अदालत में कहा कि ये सभी आरोप “झूठे और बिना किसी ठोस सबूत के बनाए गए हैं”. कंपनी ने कहा कि Strike 3 के दावे सिर्फ अनुमान और अफवाहों पर आधारित हैं, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है. Meta ने यह भी कहा कि कंपनी ने कभी भी अपने AI मॉडल्स (जैसे LLaMA या Movie Gen) को किसी भी एडल्ट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट से ट्रेन नहीं किया है. कंपनी के मुताबिक, अगर किसी Meta कर्मचारी, ठेकेदार या विजिटर ने कंपनी के नेटवर्क से पर्सनल यूज के लिए कोई कंटेंट डाउनलोड किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह AI ट्रेनिंग के लिए था.

Meta AI की पॉलिसी में साफ नियम – एडल्ट कंटेंट सख्त मना है
Meta ने अपने जवाब में यह भी साफ कहा कि Meta AI की Terms of Service (TOS) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यूजर्स को एडल्ट या अश्लील कंटेंट जनरेट करने की अनुमति नहीं है. इससे यह दावा पूरी तरह खारिज हो जाता है कि Meta अपने AI मॉडल्स को ऐसे डेटा से ट्रेन कर रही है. कंपनी ने Strike 3 के मुकदमे को “कॉपीराइट ट्रोलिंग” बताया और कहा कि यह कंपनी पहले भी हजारों बेबुनियाद मुकदमे दायर कर चुकी है.

Meta का तर्क – हर डाउनलोड की निगरानी असंभव
Meta ने अदालत को यह भी बताया कि उसकी ग्लोबल नेटवर्क में लाखों लोग कनेक्ट रहते हैं- इसलिए हर डाउनलोड की निगरानी करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक. कंपनी ने कहा कि ऐसा करना “बहुत जटिल और प्राइवेसी का उल्लंघन” होगा. इसलिए केवल नेटवर्क के माध्यम से कुछ डाउनलोड हो जाना इस बात का सबूत नहीं है कि Meta कंपनी ने खुद वो डेटा इस्तेमाल किया है.

AI कंपनियों पर लगातार बढ़ रहे मुकदमे
यह पहला मामला नहीं है जब किसी बड़ी टेक कंपनी पर AI ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड डेटा के दुरुपयोग का आरोप लगा हो. पिछले कुछ सालों में OpenAI, Google DeepMind, Anthropic जैसी कई कंपनियों पर भी इसी तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं. Meta पर पहले भी अमेरिका और फ्रांस में लेखकों और क्रिएटर्स ने मुकदमे किए हैं, जिनका आरोप है कि कंपनी ने उनके कॉपिराइटेड वर्क को बिना अनुमति AI ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया.

यूजर्स की शिकायतें भी बढ़ीं
हाल ही में Meta को एक और विवाद का सामना करना पड़ा जब यूजर्स ने शिकायत की कि Instagram और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर “inappropriate chatbots” जैसे ‘Russian Girl’, ‘Step Mom’ आदि के सुझाव आने लगे हैं. इसने कंपनी की AI मॉडरेशन पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

