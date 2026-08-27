/बच्चों को रील्स का चस्का लगाना पड़ा भारी! मेटा भरेगा ₹1.7 लाख करोड़ का जुर्माना, अब इंस्टाग्राम-फेसबुक पर क्या-क्या बदलेगा?

सोशल मीडिया की दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. बच्चों और किशोरों में इंस्टाग्राम और फेसबुक की खतरनाक लत को लेकर घिरी दिग्गज टेक कंपनी Meta ने आखिरकार अमेरिकी राज्यों के सामने घुटने टेक दिए हैं. सालों से चल रहे ऐतिहासिक कानूनी मामले को समाप्त करने के लिए मेटा ने 18 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा देने और अपनी सेवाओं में बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव करने पर सहमति जताई है. इस फैसले के बाद अब दुनिया भर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर एक नया दौर शुरू होने जा रहा है.
दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक Meta ने अपने प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों को आदी बनाने के आरोपों को खत्म करने के लिए 18 बिलियन डॉलर (लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना और मुआवजा देने पर सहमति जताई है. यह समझौता अमेरिकी इतिहास में किसी भी टेक दिग्गज के खिलाफ हुआ अब तक का सबसे बड़ा लीगल समझौता माना जा रहा है. यह मामला अमेरिका के लगभग हर राज्य की तरफ से दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेटा ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स डिजाइन किए जिससे बच्चे घंटों तक ऐप से चिपके रहें.
सालों से चल रही कानूनी लड़ाई में राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने साबित किया कि Meta के फीचर्स जैसे 'अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग', 'लाइक बटन' और 'पुश नोटिफिकेशन' बच्चों के दिमागी विकास पर बुरा असर डालते हैं. इन फीचर्स की वजह से किशोरों में डिप्रेशन, चिंता, ईटिंग डिसऑर्डर और नींद न आने की गंभीर बीमारियां बढ़ रही थीं. कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने इस समझौते के बाद कहा कि यह समझौता देश भर के बच्चों के लिए वास्तविक बदलाव, पारदर्शिता और वास्तविक सुरक्षा लेकर आएगा.
यह 18 बिलियन डॉलर का भुगतान 10 सालों के पीरियड में किया जाएगा. इस समझौते में अमेरिका के 48 राज्य, वाशिंगटन डीसी और कई अमेरिकी क्षेत्र शामिल हैं. कैलिफोर्निया राज्य को इस रकम में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी कम से कम 1.5 बिलियन डॉलर मिलेंगे. इसके अलावा अन्य राज्यों को भी सैकड़ों मिलियन डॉलर मिलेंगे. इन पैसों का इस्तेमाल बच्चों के लिए आफ्टर-स्कूल प्रोग्राम, समर एक्टिविटीज, डिजिटल साक्षरता काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को चलाने में किया जाएगा.
कोर्ट के साथ हुए इस समझौते के तहत Meta को अपने प्लेटफॉर्म्स पर कई कड़े सुरक्षा नियम और फीचर्स लागू करने होंगे.
2 घंटे की डेली टाइम लिमिट: किशोरों के लिए हर दिन अधिकतम 2 घंटे इस्तेमाल की डिफ़ॉल्ट सीमा लागू होगी, जिसे केवल माता-पिता की अनुमति से ही बढ़ाया जा सकता है.
स्कूल टाइम में नोटिफिकेशन पर बैन: स्कूल के दिनों में पढ़ाई के घंटों के दौरान बच्चों को कोई भी पुश नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा.
लाइक काउंट खत्म करना: बच्चों में तुलनात्मक भावना और तनाव कम करने के लिए पोस्ट पर मिलने वाले लाइक्स की संख्या को छुपाने या सीमित करने का विकल्प मिलेगा.
नाइट मोड और पॉज फीचर्स: देर रात को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ऑटोमैटिक नाइट मोड ब्रेक लागू किए जाएंगे.
हानिकारक कंटेंट पर लगाम: बुलिंग, बॉडी शेमिंग, ईटिंग डिसऑर्डर और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को बच्चों की फीड से पूरी तरह हटाया जाएगा.
इस 18 बिलियन डॉलर के समझौते में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है. Meta ने कहा है कि समझौते की पूरी राशि का 30% हिस्सा यानी लगभग 5.3 बिलियन डॉलर राज्यों को तब जारी किया जाएगा जब उसके कॉम्पिटीटर TikTok और YouTube भी इसी तरह के सुरक्षा नियमों को अपनाएंगे. मेटा चाहता है कि उसके प्रतिस्पर्धी भी 1 घंटे की दैनिक समय सीमा, रात का ब्लॉक और सख्त आयु जांच के नियम लागू करें. मेटा का कहना है कि अगर नियम पूरी इंडस्ट्री के लिए समान नहीं होंगे तो बच्चे एक ऐप छोड़कर दूसरे ऐप पर चले जाएंगे.
इस विशाल समझौते में अमेरिका के दो प्रमुख राज्य शामिल नहीं हैं. न्यू मेक्सिको पहले ही मेटा के खिलाफ कोर्ट में केस जीतकर सजा सुना चुका है. वहीं फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमियर ने इस समझौते को स्वीकार करने से मना कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि मेटा की अरबों की कमाई के सामने यह रकम बहुत छोटी है और यह बच्चों को पहुंचे भारी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती.
हालांकि माता-पिता और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों ने इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल पहला कदम है. पूर्व मेटा इंजीनियरिंग डायरेक्टर आर्टुरो बेजर, जिन्होंने इस केस में गवाही दी थी, उन्होंने चेतावनी दी कि समझौते में मेटा को खुद 'हानि' की परिभाषा तय करने की छूट दी गई है जो चिंताजनक है. वहीं 'द टेक ओवरसाइट प्रोजेक्ट' की साशा हेवर्थ का कहना है कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस पूरे उद्योग के लिए स्थायी कानून नहीं बनाती, तब तक सभी बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकता.