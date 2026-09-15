/मोदी सरकार के कड़े रुख के आगे झुका Meta! अब Instagram और Facebook पर बच्चों से जुड़ी बदमाशी की तो खैर नहीं

आज के टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बच्चे भी दिन-रात इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं. लेकिन इसी सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था. भारत सरकार के कड़े रुख और सख्त चेतावनी के बाद आखिर टेक दिग्गज कंपनी Meta को झुकना ही पड़ा. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अब भारत सरकार की यह शर्त मान ली है कि वह अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण (CSEAM) के किसी भी मामले की जानकारी सीधे भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी पुलिस और जांच टीमों को रिपोर्ट करेगी. चलिए बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार ने मेटा पर यह शिकंजा क्यों कसा और अब इसके बाद सोशल मीडिया पर क्या बदलने वाला है.
मंगलवार को सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एकदम साफ संदेश दे दिया है कि देश में काम करना है तो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बच्चों की सुरक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर बातचीत या समझौता किया जाए, यह एक बुनियादी नियम है. इसी कड़े रुख के बाद मेटा (Meta) बच्चों से जुड़े यौन शोषण (CSEAM) के मामलों की जानकारी सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने के लिए तैयार हुआ है.
मेटा के इस फैसले को सरकार ने सोशल मीडिया को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में "पहला कदम" बताया है. हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि अभी इस दिशा में और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. सरकार लगातार दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बातचीत कर रही है ताकि गलत और हानिकारक कंटेंट को खुद से पहचानकर (Proactively) इंटरनेट से पूरी तरह से हटाया जा सके.
अगर आप सोच रहे हैं कि यह पूरा मामला अचानक कैसे शुरू हुआ, तो इसके पीछे एक बड़ा खुलासा था. दरअसल जुलाई के महीने में BBC Eye की एक इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई थी. इस जांच में यह खुलासा हुआ था कि इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कीवर्ड्स और कंटेंट को बढ़ावा देने वाले पेड ऐड्स (विज्ञापन) चलाए जा रहे थे.
हद तो तब हो गई जब यह भी सामने आया कि इन विज्ञापनों के जरिए यूज़र्स को सीधे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाया जा रहा था जहां अश्लील कंटेंट मौजूद था. सबसे चिंताजनक बात यह थी कि इंस्टाग्राम का अपना सिस्टम इन विज्ञापनों को रोक ही नहीं पाया. इसके बाद सरकार का गुस्सा फूटा और मेटा को तुरंत सख्त नोटिस जारी कर दिया गया.
बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया. 9 सितंबर को मेटा इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को आयोग के सामने पेश होना पड़ा. आयोग ने इंस्टाग्राम पर चल रहे इन आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेकर कंपनी से कड़े सवाल-जवाब किए.
इससे पहले जुलाई में भी सरकार ने मेटा को आदेश दिया था कि वह इंस्टाग्राम से ऐसे सभी विज्ञापनों और कंटेंट को तुरंत हटाए जो बच्चों के शोषण को बढ़ावा देते हैं. सरकार ने कंपनी से 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब भी मांगा था. सरकार के इसी लगातार दबाव का नतीजा है कि आज मेटा को झुकना पड़ा है.
मेटा ने सफाई देते हुए कहा कि जैसे ही उन्हें इस तरह के कंटेंट या अकाउंट्स का पता चलता है, वे उन्हें तुरंत डिलीट कर देते हैं. कंपनी के मुताबिक, जब भी उनके सामने बच्चों के शोषण से जुड़ा कोई मामला आता है तो वे उसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC) को रिपोर्ट करते हैं.
भारत के संदर्भ में मेटा ने बताया कि वे NCMEC के जरिए पॉक्सो (POCSO) एक्ट के नियमों के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर डेटा साझा करते हैं. मेटा ने यह दावा भी किया कि उन्होंने पिछले 6 महीनों के भीतर भारत में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1.6 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया है. लेकिन सरकार सिर्फ अकाउंट बंद करने से संतुष्ट नहीं थी, सरकार चाहती थी कि कंपनी खुद आगे बढ़कर पुलिस को रिपोर्ट करे.