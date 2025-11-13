AI अब आपकी दादी-नानी की बोली भी समझेगा! Meta का नया मॉडल करेगा 1600+ भाषाओं में कमाल

Meta AI: मार्क ज़ुकरबर्ग की कंपनी Meta ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्पीच रिकग्निशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है ओमनीलिंगुअल ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (Omnilingual ASR). यह मॉडल भाषा और AI को मिलाकर एक बड़ी सफलता है, जो अब उन लोगों के लिए भी AI स्पीच का इस्तेमाल संभव बनाता है जो सिर्फ अपनी क्षेत्रीय या कम भाषाएं जानते हैं और अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं नहीं बोलते हैं.

AI स्पीच मॉडल की खासियत और फायदे

मेटा का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा AI मॉडल है जो 1600 से अधिक भाषाओं और बोलियों को समझ सकता है और पहचान सकता है. यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इस मॉडल में 500 से ज्यादा ऐसी भाषाओं को शामिल किया गया है जिनके बहुत कम डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद हैं. यह पुरानी प्राचीन और कम होती जा रही भाषाओं के लिए भी पूरी तरह योग्य है.

यह मौजूदा भाषाओं जैसे- हिंदी, बांग्ला, तमिल, छत्तीसगढ़ी और अवधि तक के शब्द बोलने के ढंग को भी समझ सकता है. इसका मतलब है कि अब हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति लोकल लैंग्वेज में AI से सवाल कर पाएगा और एआई उसी की भाषा में जवाब भी देगा. इससे लोकल लोगों तक AI की पहुंच कई गुना बढ़ जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Fridge Blast: बम की तरह फट सकता है फ्रिज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Meta का नया मॉडल काम कैसे करता है?

मेटा के मौजूदा वॉइस रिकग्निशन टूल्स अंग्रेजी जैसी चुनिंदा बड़ी भाषाओं तक ही सीमित थे. लेकिन ओमनीलिंगुअल ASR सिस्टम एक दूर की सोच अपनाता है. AI मॉडल को खास भाषाओं के बड़े डेटासेट पर ट्रेन किया जाता है, लेकिन कम रिसोर्स वाली भाषाओं के लिए यह डेटा नहीं होता.

मेटा ने इस चुनौती को दूर करने के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया है जो अलग-अलग भाषाओं के बीच समानताएं ढूंढती हैं और बहुत कम डेटा से सीखने में सक्षम होती हैं. यह मॉडल एक ही फ्रेम के अंदर कई भाषाओं को प्रोसेस करने में सक्षम है, जिससे यह अलग-अलग लैंग्वेज इनपुट को पहचानता है और उनमें जवाब भी दे सकता है.

मेटा ने इस नए सिस्टम को ओपन सोर्स के रूप में पेश किया है, जिससे डेवलपर्स और शोधकर्ता इसका इस्तेमाल और सुधार कर सकते हैं. कुल मिलाकर यह मॉडल भाषाओं की एकता की दिशा में एक बड़ा कदम है.

यह भी पढ़ें: Dating App पर हुआ प्यार, फिर लगा ₹1.29 करोड़ का चूना, ऐसे फंसाया जाल में