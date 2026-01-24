Meta का बड़ा फैसला! अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों का दोस्त नहीं होगा AI, Instagram और Facebook पर कैरेक्टर चैट बंद

आजकल बच्चों में बढ़ता सोशल मीडिया का क्रेज लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. अब तो कई देशों में टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया और एआई के संबंध में नियम बनाने की बात भी कही है. ऐसे समय में Meta ने फैसला किया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर टीन यूजर्स के लिए खास तरह के AI कैरेक्टर की सुविधा फिलहाल बंद कर रही है. इससे जो चैटबॉट किसी इंसानी किरदार की तरह बात करते थे, वे अब टीनएज यूजर्स को नहीं मिलेंगे. यह कदम अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसका असर दुनियाभर के यूजर्स पर पड़ने वाला है. कंपनी का कहना है कि यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है.

किन पर लागू होगा नियम?

कंपनी का कहना है कि यह रोक सिर्फ उन्हीं यूजर्स पर नहीं होगी जिन्होंने अपनी उम्र कम बताई है, बल्कि उन यूजर्स पर भी लागू हो सकती है जो खुद को वयस्क बताते हैं, लेकिन सिस्टम को शक है कि वे टीनएज हैं. कंपनी का पहना की अब वह उम्र पहचानने वाली तकनीक के जरिए भी निगरानी करेगी. जिसके बाद उम्र छिपाकर फीचर का फायदा उठाना आसान नहीं होगा.

क्या पूरी तरह बंद हो गया AI?

Meta ने साफ किया है कि टीनएजर्स अब AI Characters तक पहुंच नहीं पा सकेंगे. हालांकि, Meta का AI Assistant अभी भी टीन यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगा. इससे बच्चें AI की मदद तो ले सकते हैं, लेकिन AI कैरेक्टर के साथ चैट नहीं कर पाएंगे. AI Assistant भी उम्र के हिसाब से सिक्योरिटी में बातचीत करेगा. मतलब, बातचीत सीमित और ज्यादा कंट्रोल वाली होगी. यह कदम अभी अस्थायी बताया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- नया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस फोन पर मिल रही ₹15,000 तक की छूट

Meta ने क्यों लिया यह फैसला?

काफी समय से यह चिंता जताई जा रही थी कि AI चैटबॉट से लंबी बातचीत बच्चों के दिमाग और भावनाओं पर असर डाल सकती है. कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि बच्चे AI को असली दोस्त की तरह लेने लगते हैं. इसी वजह से कंपनी अब सावधानी बरतते हुए फीचर सीमित कर रही है. सिर्फ Meta ही नहीं दूसरी टेक कंपनियां भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रही हैं. AI चैटबॉट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कोशिश हो रही है कि नाबालिग यूजर्स के लिए कंटेंट और बातचीत सिक्योर रखी जाए.

आने वाले समय में और बदलाव संभव

यह रोक स्थायी नहीं मानी जा रही, लेकिन साफ है कि AI फीचर अब पहले की तरह खुले तौर पर उपलब्ध नहीं रहेंगे. कंपनी ऐसे नए टूल्स पर काम कर रही है जो सिक्योरिटी और सुविधा के बीच ताल मेल बना सकें. Meta का यह कदम दिखाता है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का मामला भी बन चुके हैं. खासकर टीनएज बच्चों के मामले में कंपनियां अब ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं. कंपनियां आने वाले समय में ऐसा सिस्टम भी लाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें माता-पिता को यह समझने का मौका मिलेगा कि उनके बच्चे AI से कैसी बातें कर रहे हैं. वे कुछ फीचर पर रोक भी लगा सकेंगे.

यह भी पढ़ें:- Apple कंपनी का बड़ा फैसला! अब iPhone में भी होगी android वाली 'बीमारी'...