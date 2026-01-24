Advertisement
trendingNow13084778
Hindi NewsटेकMeta का बड़ा फैसला! अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों का दोस्त नहीं होगा AI, Instagram और Facebook पर कैरेक्टर चैट बंद

Meta का बड़ा फैसला! अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों का दोस्त नहीं होगा AI, Instagram और Facebook पर कैरेक्टर चैट बंद

सोशल मीडिया में बहुत जल्द आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. Meta अब टीनएज यूजर्स के लिए ऐप्स पर मौजूद खास तरह के AI कैरेक्टर को बंद कर रहा है. मेटा के इस फैसले के बाद जो चैटबॉट किसी इंसानी किरदार की तरह लोगों से बात करते थे वो अब टीनएज यूजर्स के लिए नहीं होंगे. इसका असर दुनियाभर के यूजर्स पर पड़ने वाला है. कंपनी का दावा है कि इससे बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगी.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta का बड़ा फैसला! अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों का दोस्त नहीं होगा AI, Instagram और Facebook पर कैरेक्टर चैट बंद

आजकल बच्चों में बढ़ता सोशल मीडिया का क्रेज लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. अब तो कई देशों में टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया और एआई के संबंध में नियम बनाने की बात भी कही है. ऐसे समय में Meta ने फैसला किया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर टीन यूजर्स के लिए खास तरह के AI कैरेक्टर की सुविधा फिलहाल बंद कर रही है. इससे जो चैटबॉट किसी इंसानी किरदार की तरह बात करते थे, वे अब टीनएज यूजर्स को नहीं मिलेंगे. यह कदम अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसका असर दुनियाभर के यूजर्स पर पड़ने वाला है. कंपनी का कहना है कि यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है.  

किन पर लागू होगा नियम?
कंपनी का कहना है कि यह रोक सिर्फ उन्हीं यूजर्स पर नहीं होगी जिन्होंने अपनी उम्र कम बताई है, बल्कि उन यूजर्स पर भी लागू हो सकती है जो खुद को वयस्क बताते हैं, लेकिन सिस्टम को शक है कि वे टीनएज हैं. कंपनी का पहना की अब वह उम्र पहचानने वाली तकनीक के जरिए भी निगरानी करेगी. जिसके बाद उम्र छिपाकर फीचर का फायदा उठाना आसान नहीं होगा. 

क्या पूरी तरह बंद हो गया AI?
Meta ने साफ किया है कि टीनएजर्स अब AI Characters तक पहुंच नहीं पा सकेंगे. हालांकि, Meta का AI Assistant अभी भी टीन यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगा. इससे बच्चें AI की मदद तो ले सकते हैं, लेकिन AI कैरेक्टर के साथ चैट नहीं कर पाएंगे. AI Assistant भी उम्र के हिसाब से सिक्योरिटी में बातचीत करेगा. मतलब, बातचीत सीमित और ज्यादा कंट्रोल वाली होगी. यह कदम अभी अस्थायी बताया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- नया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस फोन पर मिल रही ₹15,000 तक की छूट

Meta ने क्यों लिया यह फैसला?
काफी समय से यह चिंता जताई जा रही थी कि AI चैटबॉट से लंबी बातचीत बच्चों के दिमाग और भावनाओं पर असर डाल सकती है. कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि बच्चे AI को असली दोस्त की तरह लेने लगते हैं. इसी वजह से कंपनी अब सावधानी बरतते हुए फीचर सीमित कर रही है. सिर्फ Meta ही नहीं दूसरी टेक कंपनियां भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रही हैं. AI चैटबॉट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कोशिश हो रही है कि नाबालिग यूजर्स के लिए कंटेंट और बातचीत सिक्योर रखी जाए.

आने वाले समय में और बदलाव संभव
यह रोक स्थायी नहीं मानी जा रही, लेकिन साफ है कि AI फीचर अब पहले की तरह खुले तौर पर उपलब्ध नहीं रहेंगे. कंपनी ऐसे नए टूल्स पर काम कर रही है जो सिक्योरिटी और सुविधा के बीच ताल मेल बना सकें. Meta का यह कदम दिखाता है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का मामला भी बन चुके हैं. खासकर टीनएज बच्चों के मामले में कंपनियां अब ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं. कंपनियां आने वाले समय में ऐसा सिस्टम भी लाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें माता-पिता को यह समझने का मौका मिलेगा कि उनके बच्चे AI से कैसी बातें कर रहे हैं. वे कुछ फीचर पर रोक भी लगा सकेंगे. 

यह भी पढ़ें:- Apple कंपनी का बड़ा फैसला! अब iPhone में भी होगी android वाली 'बीमारी'...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Meta AI Characters banMeta AI for teensWhatsApp AI features

Trending news

भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
jammu kashmir weather
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video