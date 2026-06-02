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Hindi Newsटेकलीक हुई हैकर्स की सीक्रेट ट्रिक! कैसे सिर्फ एक चैट बोट से हैक हो रहे हाई-प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट

लीक हुई हैकर्स की सीक्रेट ट्रिक! कैसे सिर्फ एक चैट बोट से हैक हो रहे हाई-प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट

मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta के नए AI सपोर्ट बोट में एक बड़ी खामी सामने आई है. जिसका फायदा उठाकर हैकर्स ने ओबामा के वाइट हाउस समेत कई बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक कर लिया है. जानें कैसे हैकर्स ने AI को धोखा दिया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:15 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में AI को सुरक्षा का नया मसीहाा माना जा रहा था. लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) का अपना ही AI सपोर्ट चैटबोट हैकर्स का सबसे बड़ा मददगार बन गया. चालाक हैकर्स ने मेटा के इस नए AI सपोर्ट बोट को अपनी बातों में फंसाकर कई हाई-प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर कब्जा कर लिया. इस लिस्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का वाइट हाउस अकाउंट और बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं.

मेटा एआई की बड़ी लापरवाही

मेटा ने हाल ही में अपने यूजर्स की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक खास AI सपोर्ट बोट पेश किया था. इस बोट का काम था यूजर्स के पासवर्ड रीसेट करना और अकाउंट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना. लेकिन हैकर्स ने इस सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ लिया. उन्होंने पाया कि यह बोट बिना किसी कड़े वेरिफिकेशन के पासवर्ड बदलने की अनुमति दे रहा था.

ऐसे काम करती थी हैकर्स की ट्रिक

हैकर्स सबसे पहले टारगेट किए गए इंस्टाग्राम यूजर की लोकेशन को मैच करने के लिए VPN का इस्तेमाल करते थे. इसके बाद वे लॉगइन पेज पर जाकर 'फॉरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक करते थे. जहां उन्हें मेटा एआई सपोर्ट का विकल्प मिलता था. हैकर्स इस चैटबोट से कहते थे कि उनका ईमेल बदल गया है और नया वेरिफिकेशन कोड उनके नए ईमेल पर भेजा जाए. एआई बोट बिना सोचे-समझे कोड नए ईमेल पर भेज देता था. जिससे हैकर्स आसानी से अकाउंट का पासवर्ड बदल देते थे.

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टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी फेल

इस पूरे मामले में सबसे डराने वाली बात यह थी कि यूजर्स ने अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए जो टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लगा रखा था. वह भी इस ट्रिक के आगे पूरी तरह फेल हो गया. एआई सपोर्ट बोट ने सुरक्षा के इन कड़े नियमों को पूरी तरह बायपास कर दिया. जिसके कारण यूजर को भनक भी नहीं लगी और उनका अकाउंट उनके हाथ से चला गया.

मेटा ने उठाया बड़ा कदम

इस बड़ी सुरक्षा चूक की खबरें जैसे ही टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. वैसे ही टेक जगत में खलबली मच गई. आनन-फानन में मेटा के कम्युनिकेशंस हेड एंडी स्टोन ने इस खामी को स्वीकार किया. कंपनी ने तुरंत एक इमरजेंसी पैच जारी करके इस खामी को सुधारा है. प्रभावित हुए बड़े अकाउंट्स को दोबारा सुरक्षित करने का काम तेजी से किया जा रहा है.

कैसे सुरक्षित रखें अपना अकाउंट

भले ही मेटा ने इस समस्या को फिलहाल ठीक कर दिया हो. लेकिन भविष्य में ऐसी किसी भी एआई चूक से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा. अपने अकाउंट में हमेशा मजबूत और अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें. साथ ही अपने इंस्टाग्राम सेटिंग्स में जाकर 'लॉगइन एक्टिविटी' को समय-समय पर चेक करते रहें. अगर आपको कोई भी संदिग्ध ईमेल या नोटिफिकेशन मिलता है तो तुरंत अपना पासवर्ड बदल लें.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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