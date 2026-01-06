Meta में AI पर सियासत? जुकरबर्ग ने 29 साल के युवा को बनाया AI चीफ, वैज्ञानिक ने कहा ‘यह तो अधपका' है

Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया फीचर या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है. Meta के पूर्व चीफ AI साइंटिस्ट यान लेकन (Yann LeCun) ने कंपनी के AI लीडरशिप मॉडल पर खुलकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में Meta से और भी कर्मचारी इस्तीफा दे सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि लेकन के मुताबिक इस स्थिति के लिए Mark Zuckerberg सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं.

29 साल के अरबपति को AI की कमान

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2025 में 29 साल के Alexander Wang को Meta का Chief AI Officer बनाया गया. Alexander Wang, Scale AI के को-फाउंडर हैं और कम उम्र में ही अरबपति बन चुके हैं. Meta ने Scale AI में पहले भारी निवेश किया और बाद में कंपनी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी भी खरीद ली. इसके बाद Wang को Meta के AI ऑपरेशंस की कमान सौंप दी गई. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया, जब टेक कंपनियों के बीच AI टैलेंट को लेकर जबरदस्त जंग चल रही थी.

AI टैलेंट वॉर और करोड़ों की साइनिंग बोनस

AI रेस जीतने के लिए Meta ने बड़े दांव खेले. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि Meta ने OpenAI जैसी कंपनियों से टैलेंट खींचने के लिए 100 मिलियन डॉलर तक की साइनिंग बोनस ऑफर की. इससे साफ था कि Meta किसी भी कीमत पर AI की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था. इसी माहौल में Alexander Wang को कंपनी का सबसे अहम AI पद सौंपा गया.

Yann LeCun को क्यों नहीं पसंद आया यह फैसला

65 साल की उम्र में नवंबर में Meta छोड़ने वाले Yann LeCun इस फैसले से खुश नहीं दिखे. Financial Times को दिए इंटरव्यू में उन्होंने Alexander Wang को “युवा” और “अनुभवहीन” बताया, खासकर AI रिसर्च कल्चर के मामले में. LeCun ने माना कि Wang तेजी से सीखते हैं और अपनी सीमाएं जानते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि Wang के पास रिसर्च टीम्स को लीड करने और रिसर्चर्स को मोटिवेट करने का अनुभव नहीं है. उनके मुताबिक, यही कमी Meta के AI रिसर्च माहौल को कमजोर बना सकती है.

रिसर्च की जगह सेफ गेम खेलने का आरोप

LeCun ने Meta पर यह आरोप भी लगाया कि कंपनी अब नए और जोखिम भरे आइडियाज़ पर काम करने के बजाय सिर्फ सुरक्षित और पहले से साबित रास्तों पर चल रही है. उनका कहना था कि Meta के पास कई रोमांचक AI आइडियाज़ थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया. LeCun के शब्दों में, जब कोई कंपनी जोखिम लेना बंद कर देती है, तो वह लीडर बनना भी छोड़ देती है.

Llama 4 और बेंचमार्क विवाद

LeCun ने Meta के Llama 4 मॉडल से जुड़े बेंचमार्क विवाद का भी जिक्र किया. कंपनी पर आरोप लगे थे कि उसने टेस्ट रिज़ल्ट्स को इस तरह से पेश किया, जिससे मॉडल असल से ज्यादा स्मार्ट लगे. इस विवाद के बाद Zuckerberg का AI टीम पर भरोसा डगमगा गया. LeCun के मुताबिक, इसके बाद पूरी Gen AI डिवीजन को साइडलाइन कर दिया गया, जिससे कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी और आगे भी और लोग जा सकते हैं.

क्या LLMs भविष्य की AI नहीं हैं

LeCun ने एक और बड़ा बयान दिया कि ChatGPT और Llama जैसे Large Language Models सुपरइंटेलिजेंट AI तक पहुंचने का सही रास्ता नहीं हैं. उन्होंने मज़ाक में कहा कि Meta के कुछ लोग शायद उन्हें यह बात खुलेआम कहने पर पसंद न करें. उनके मुताबिक, LLMs सिर्फ अगले शब्द का अनुमान लगाते हैं, लेकिन दुनिया को इंसानों की तरह समझने में सक्षम नहीं हैं.

नई दिशा में Yann LeCun की कोशिश

Meta छोड़ने के बाद LeCun ने Advanced Machine Intelligence Labs नाम से एक नया स्टार्टअप शुरू किया है. यह कंपनी ऐसे “वर्ल्ड मॉडल्स” पर काम कर रही है, जो वीडियो और रियल-वर्ल्ड फिजिकल डेटा से सीखते हैं. मकसद ऐसी AI बनाना है, जो सिर्फ बातें न करे, बल्कि असल दुनिया को समझ सके.

LLMs की सीमाएं अब भी बड़ी चुनौती

हेल्थ टेक स्टार्टअप Nabla, जो LeCun की नई कंपनी के साथ काम कर रहा है, ने भी कहा कि मौजूदा LLMs अभी भी hallucination, अनिश्चित सोच और रियल-टाइम विजुअल डेटा को समझने में कमजोर हैं. यानी ये मॉडल बातचीत में तो स्मार्ट लगते हैं, लेकिन खुद से सही फैसले लेने में अभी भरोसेमंद नहीं हैं.