यूएस आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल... जिसने मार्क जुकरबर्ग के साथ मिलकर उड़ाई Meta के कर्मचारियों की नींद, जानिए कैसे

मार्क जुकरबर्ग के राइट-हैंड मैन एंड्रयू बोसवर्थ (Boz) मेटा में एक बड़ी AI क्रांति ला रहे हैं. जानें कैसे हजारों नौकरियों की कटौती और माउस-कीबोर्ड की मॉनिटरिंग के बीच मेटा को 'AI-फर्स्ट' कंपनी बनाया जा रहा है.
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मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा (Meta) में इन दिनों कुछ बहुत बड़ा पक रहा है. कंपनी से हजारों लोगों को निकाला जा रहा है, बचे हुए कर्मचारियों के माउस और कीबोर्ड की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, और पूरी कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर शिफ्ट हो चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुकरबर्ग के इस सबसे आक्रामक और खौफनाक दिखने वाले AI मिशन के पीछे किसका दिमाग है? उस शख्स का नाम है एंड्रयू बोसवर्थ, जिन्हें दुनिया 'बॉज' (Boz) के नाम से जानती है. वह जुकरबर्ग के वो सबसे भरोसेमंद सिपहसालार हैं, जो अब मेटा को पूरी तरह से बदलने निकल पड़े हैं.
एंड्रयू बोसवर्थ इस समय मेटा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) हैं. वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि फेसबुक के शुरुआती दिनों के साथी हैं. साल 2006 में जब फेसबुक एक छोटी सी कंपनी थी, तब बोसवर्थ इसके 10वें इंजीनियर के रूप में जुड़े थे. अपने 20 साल के करियर में उन्होंने फेसबुक का वह 'न्यूज फीड' डिजाइन किया जिसे आज हम रोज स्क्रॉल करते हैं. इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर और ग्रुप्स जैसे बड़े फीचर्स भी उन्हीं की देन हैं. उन्होंने कंपनी के विज्ञापन बिजनेस को महज 5 साल में 4 अरब डॉलर से बढ़ाकर 40 अरब डॉलर सालाना तक पहुंचा दिया था.
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉज के नेतृत्व में मेटा अपने कर्मचारियों पर कड़ा पहरा बिठा रही है. कंपनी ने अपने स्टाफ को साफ कह दिया है कि उनके काम करने के तौर-तरीकों, यहां तक कि उनके कीबोर्ड और माउस की एक्टिविटी को भी मॉनिटर किया जा सकता है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इंसानी काम करने के पैटर्न को समझकर मेटा के AI सिस्टम को और बेहतर और एडवांस बनाया जा सके.
मेटा का प्लान अब कई सेक्टर्स में इंसानी दखल को पूरी तरह खत्म करने का है. इसके लिए बॉज एक नए प्रोजेक्ट 'एजेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलरेटर' (ATA) को लीड कर रहे हैं. इसका मकसद मेटा के भीतर ऐसे AI एजेंट्स को तैयार करना है जो वो काम खुद कर सकें जिसके लिए पहले इंसानों की जरूरत होती थी. इस ऑटोमेशन की वजह से मेटा में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अपने भविष्य और नौकरी को लेकर भारी डर का माहौल बन गया है.
बॉज सिर्फ टेक की दुनिया तक सीमित नहीं हैं. वह मेटा की उस 'रियलिटी लैब्स' के भी हेड हैं जो कंपनी के स्मार्ट ग्लासेस, क्वेस्ट हेडसेट और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को बनाती है. इसके अलावा उनकी जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वह अमेरिकी सेना (US Army Reserve) में एक कमीशन प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं. वह वहां सेना के आधुनिकीकरण के लिए सीनियर एडवाइजर के रूप में काम करते हैं और सैनिकों के लिए बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद कर चुके हैं.
मार्क जुकरबर्ग ने आंख बंद करके अपनी कंपनी का भविष्य 'बॉज' के हाथों में सौंप दिया है. हजारों नियुक्तियों को खत्म करके कर्मचारियों को AI प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट किया जा रहा है. बोसवर्थ को बहुत आक्रामक और बेबाक फैसले लेने के लिए जाना जाता है. अब देखना यह होगा कि उनका यह 'AI-फर्स्ट' बनने का आक्रामक रवैया मेटा को टेक इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनाता है या फिर कर्मचारियों के बढ़ते विरोध के बीच कंपनी को किसी नई मुश्किल में डालता है.
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