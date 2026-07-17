/मेटा का बड़ा फैसला: Meta AI पर खुदकुशी की बात की तो सीधे माता-पिता को जाएगा अलर्ट, आ रहा नया सेफ्टी फीचर

Meta AI Safety Feature: क्या आपका बच्चा भी घंटों इंस्टाग्राम या WhatsApp पर Meta AI से बातें करता रहता है? अगर हां, तो सोशल मीडिया दिग्गज मेटा एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है, जो हर माता-पिता के लिए जानना बहुत जरूरी है. आजकल की डिजिटल दुनिया में AI बच्चों का दोस्त तो बन रहा है, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं. इसी को देखते हुए मेटा ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब अगर कोई टीनएजर Meta AI चैटबॉट पर खुदकुशी यानी सुसाइड या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करेगा, तो मेटा सीधे उसके माता-पिता को सीक्रेट अलर्ट भेज देगा. आइए जानते हैं कि टेक जगत में हलचल मचाने वाला यह नया सेफ्टी फीचर कैसे काम करेगा और इससे बच्चों की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी.