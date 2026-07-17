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मेटा का बड़ा फैसला: Meta AI पर खुदकुशी की बात की तो सीधे माता-पिता को जाएगा अलर्ट, आ रहा नया सेफ्टी फीचर

Meta AI Safety Update: इंस्टाग्राम और WhatsApp चलाने वाले बच्चों के माता-पिता के मेटा ने बड़ा फैसला लिया है. मेटा एक नया सेफ्टी फीचर ला रहा है. अब अगर किसी टीनएजर ने Meta AI चैटबॉट पर खुदकुशी या सेल्फ-हार्म की बात की, तो सीधे पेरेंट्स को अलर्ट जाएगा. जानिए आखिर क्या है मेटा का यह नया सुरक्षा प्लान.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 17, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:29 AM IST
मेटा का बड़ा फैसला: Meta AI पर खुदकुशी की बात की तो सीधे माता-पिता को जाएगा अलर्ट, आ रहा नया सेफ्टी फीचर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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