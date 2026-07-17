/मेटा का बड़ा फैसला: Meta AI पर खुदकुशी की बात की तो सीधे माता-पिता को जाएगा अलर्ट, आ रहा नया सेफ्टी फीचर

Meta AI Safety Feature: क्या आपका बच्चा भी घंटों इंस्टाग्राम या WhatsApp पर Meta AI से बातें करता रहता है? अगर हां, तो सोशल मीडिया दिग्गज मेटा एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है, जो हर माता-पिता के लिए जानना बहुत जरूरी है. आजकल की डिजिटल दुनिया में AI बच्चों का दोस्त तो बन रहा है, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं. इसी को देखते हुए मेटा ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब अगर कोई टीनएजर Meta AI चैटबॉट पर खुदकुशी यानी सुसाइड या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करेगा, तो मेटा सीधे उसके माता-पिता को सीक्रेट अलर्ट भेज देगा. आइए जानते हैं कि टेक जगत में हलचल मचाने वाला यह नया सेफ्टी फीचर कैसे काम करेगा और इससे बच्चों की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी.
बीते कुछ दिनों ममें AI चैटबॉट्स से मेंटल हेल्थ से जूझ रहे युवाओं को दिए जाने वाले जवाबों को लेकर टेक कंपनियों की काफी आलोचना हो रही थी. माना जा रहा है कि इसी दबाव के बीच मेटा ने यह बड़ा कदम उठाया है.
मेटा का यह नया फीचर सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उन पैरेंट्स के लिए शुरू होगा जो इंस्टाग्राम के Parental Supervision टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. मेटा का कहना है कि इस साल के अंत तक इस फीचर को पूरी दुनिया में रोलआउट कर दिया जाएगा. यानी इसी साल के आखिरी तक यह फीचर भारत में भी शुरू हो जाएगा. ऐसा करने वाला मेटा पहला एआई चैटबॉट बन जाएगा, जो सुसाइड की बातें करने पर बच्चों के पैरेट्स को नोटिफिकेशन भेजेगा.
मेटा के अनुसार, इसके लिए एक खास AI सिस्टम तैयार किया गया है जो चैट में खुदकुशी या सेल्फ-हार्म से जुड़े शब्दों और संकेतों को तुरंत पकड़ लेगा. इसके साथ ही मेटा ने साफ किया है कि अलर्ट भेजने का अंतिम फैसला सिर्फ एआई का नहीं होगा-
मैनुअल रिव्यू
एआई द्वारा फ्लैग यानी चिह्नित की गई हर बातचीत को पहले मेटा की एक टीम खुद चेक करेगी, उसके बाद ही पेरेंट्स को अलर्ट भेजा जाएगा.
कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि हम समझते हैं कि ऐसे अलर्ट माता-पिता के लिए कितने परेशान करने वाले हो सकते हैं. इसलिए हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं. अगर किसी बातचीत में टीनएजर का इरादा पूरी तरह साफ नहीं भी होगा, तब भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को अलर्ट भेज दिया जाएगा.
मेटा पेरेंट्स को पहले से ही कई कंट्रोल देता है. जैसे-
अगर कोई टीनएजर इंस्टाग्राम पर लगातार खुदकुशी या सेल्फ-हार्म से जुड़ा कंटेंट सर्च करता है, तो पेरेंट्स को नोटिफिकेशन मिल जाता है.
माता-पिता यह देख सकते हैं कि उनके बच्चे ने पिछले हफ्ते Meta AI से किन विषयों पर बात की है, हालांकि वे पूरी चैट नहीं पढ़ सकते.
पैरेंट्स अलर्ट के साथ ही मेटा एक और बड़े सुरक्षा फीचर पर काम कर रहा है. अगर Meta AI के साथ बातचीत में यह लगता है कि कोई यूजर खुद को तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है, तो मेटा सीधे इमरजेंसी सर्विसेज को भी इसकी जानकारी देगा. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट दिखने पर मेटा पहले से ही पुलिस या इमरजेंसी सर्विस को सूचना देगा, अब इसी सुरक्षा को मेटा एआई चैटबॉट पर भी लागू किया जा रहा है.