Advertisement
trendingNow12971325
Hindi Newsटेक

Meta ने लॉन्च किया बड़ा सुरक्षा अपडेट, स्कैम से पहले बजेगी 'खतरे की घंटी', अब स्कैमर की खैर नहीं!

Meta Security Alerts Feature: Meta ने नए स्कैम डिटेक्शन और स्क्रीन-शेयर अलर्ट टूल पेश किए हैं. अब कोई भी संदिग्ध मैसेज आने पर आपको तुरंत चेतावनी दी जाएगी. व्हाटसएप, फेसबुक और मैसेंजर ऐप्स को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है. अपनी चैट और पैसे बचाने के लिए इन नए फीचर्स को तुरंत इस्तेमाल करना शुरू करें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta ने लॉन्च किया बड़ा सुरक्षा अपडेट, स्कैम से पहले बजेगी 'खतरे की घंटी', अब स्कैमर की खैर नहीं!

Meta Scam Alert Feature: डिजिटल दुनिया में स्कैमर और साइबर अपराधी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा शिकार लाखों WhatsApp, Messenger और Facebook जैसे मेटा प्लेटफॉर्म के यूजर्स हो रहे हैं. इसी खतरे को देखते हुए Meta ने एंटी-स्कैम फीचर्स और जागरूकता अभियान शुरू किए हैं. कपनी के नए सुरक्षा अलर्ट और स्कैम-डिटेक्शन फीचर्स रोल-आउट हुए हैं, जो आपको धोखाधड़ी के जाल में फंसने से पहले ही चेतावनी देंगे. आइए जानते हैं इन फीचर्स की खासियत. 

यह भी पढ़ें: Apple फैंस के लिए खुशखबरी! लॉन्च के तुरंत बाद MacBook Pro और iPad Pro पर बंपर डील्स, जानें ऑफर्स

स्क्रीन शेयर करने पर 'खतरे की घंटी' बजेगी

Add Zee News as a Preferred Source

अब अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल में अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो WhatsApp पर तुरंत एक चेतावनी पॉप-अप दिखाई देगा. इस चेतावनी में साफ लिखा होगा कि "अनजान व्यक्ति से बैंक जानकारी या OTP न शेयर करें." स्कैमर अक्सर स्क्रीन शेयर कराकर आपकी बैंक डिटेल और वेरिफिकेशन कोड चुराते हैं. Meta का कहना है कि यह अलर्ट यूजर को समय पर समझदारी करने में मदद करेगा.

संदिग्ध मैसेज आने पर क्या होगा?
व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर ऐप में एक नया 'Scam Detection' सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है. जब कोई नया कॉन्टैक्ट आपको मैसेज भेजेगा और Meta का AI मॉडल उसे शक की कैटेगरी में पहचानेगा, तो यूजर को तुरंत अलर्ट किया जाएगा. आपके पास मैजेज को AI समीक्षा के लिए भेजने का ऑप्शन होगा और अगर यह स्कैम पाया गया, तो आपको उसे ब्लॉक या रिपोर्ट करने की सलाह दी जाएगी.

बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए खास कदम
Meta ने विशेष रूप से यह ध्यान दिया है कि वृद्ध यूजर्स ऑनलाइन स्कैम्स के ज्यादा शिकार होते हैं. इसलिए 'स्कैम चेतावनी' जैसे फीचर्स पर खास जोर दिया गया है. इससे पुराने यूजर्स को टारगेट करने वाले घोटालों से बचाया जा सके. Meta ने यह भी कहा है कि उन्होंने 2025 की शुरुआत में ही करीब 8 मिलियन संदिग्ध अकाउंट्स पर कार्रवाई की है और 21,000 से ज्यादा ऐसे पेजों को हटाया है जो कस्टमर हेल्प का बहाना बनाकर धोखाधड़ी कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: Xiaomi का '3-इन-1' डिवाइस! गर्मी हो या सर्दी ये नया प्यूरीफायर हर मौसम के लिए है परफेक्ट

अपने अकाउंट को 'लॉक' कैसे करें?

सुरक्षित लॉगिन के लिए Facebook, Messenger और WhatsApp पर अब पासकीज (Passkeys) का इस्तेमाल किया जा सकता है. आप अब बायोमेट्रिक्स या डिवाइस पिन का यूज करके सुरक्षित रूप से लॉगिन कर सकते हैं. Meta ने जून 2025 में iOS और Android पर फेसबुक के लिए पासकी ऑथेंटिकेशन रोल आउट किया था.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

MetaWhatsapp Scamfacebook

Trending news

भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास