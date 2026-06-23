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अब CRED नहीं, आपके फोन का WhatsApp कंट्रोल करेंगे कुणाल शाह! जकरबर्ग के इस फैसले से टेक जगत में हलचल

WhatsApp New Global Head: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मेटा ने WhatsApp का नया ग्लोबल हेड CRED के फाउंडर कुणाल शाह को बनाया है. 7 सालों से इस पद पर रहे विल कैथकार्ट के इस्तीफे के बाद यह फैसला लिया गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:45 AM IST
अब CRED नहीं, आपके फोन का WhatsApp कंट्रोल करेंगे कुणाल शाह! जकरबर्ग के इस फैसले से टेक जगत में हलचल

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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