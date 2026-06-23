Kunal Shah WhatsApp CEO: दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में बड़ा बदलाव हुआ है. बीते 7 सालों से WhatsApp के ग्लोबल हेड रहे हेड विल कैथकार्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मेटा ने अब नए ग्लोबल हेड का ऐलान कर दिया है, नाम है कुणाल शाह. भारत के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि मेटा ने भारतीय फिनटेक प्लेटफॉर्म CRED के फाउंडर कुणाल शाह को WhatsApp का नया ग्लोबल हेड बनाया है. यह भारतीय टेक इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक पल है.
इस बड़े बदलाव के साथ ही मेटा ने CRED में करीब 900 मिलियन डॉलर का निवेश करके एक छोटी हिस्सेदारी भी खरीदी है. WhatsApp की कमान संभालने के लिए कुणाल शाह CRED के CEO पद से हट जाएंगे और उनकी जगह मितेन संपत अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे.
30 मई, 1979 को जन्मे कुणाल शाह ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी यानी दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने MBA में दाखिला लिया. लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया यानी वो कॉलेज ड्रॉपआउट हो गए. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ काम करना भी शुरू कर दिया था. बाद में, उन्होंने NMIMS से पार्ट-टाइम एमबीए की पढ़ाई के लिए नाम लिखवाया, लेकिन इस कोर्स को भी उन्होंने पूरा नहीं किया और बीच में ही छोड़ दिया.
कुणाल शाह ने सबसे पहले पैसाबैक नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो बाद में 2010 में फ्रीचार्ज बन गई. इस प्लेटफॉर्म ने भारत में ऑनलाइन पेमेंट को पॉपुलर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. साल 2015 में इसे स्नैपडील ने खरीद लिया था.
फ्रीचार्ज बेचने के बाद कुणाल शाह एक बड़े एंजेल इन्वेस्टर बन गए. उन्होंने भारतपे और रेजरपे जैसे 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इनवेस्ट किया. वे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के चेयरमैन और सिकोइया कैपिटल इंडिया के एडवाइजर भी रह चुके हैं. फॉर्च्यून इंडिया ने 2016 में उन्हें अपनी 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया था.
साल 2018 में उन्होंने CRED की शुरुआत की, जो समय पर क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने वाले यूजर्स को रिवॉर्ड देता है. आज CRED लोन, पेमेंट और कॉमर्स सेक्टर में बड़ा नाम रखता है.
मेटा के अनुसार, WhatsApp को अपने अगले फेज में ले जाने के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिसके पास फाउंडर माइंडसेट यानी बिजनेस खड़ा करने की सोच हो. मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स ने इस रोल के लिए सीधे कुणाल शाह से संपर्क किया था.
कुणाल ने CRED को भारत की सबसे महत्वपूर्ण टेक कंपनियों में से एक बनाया है. उनके पास एक बिल्डर की सोच और ग्लोबल नजरिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप को चलाने में बहुत ही मददगार साबित होगा.
WhatsApp के नए ग्लोबल हेड बनने पर कुणाल शाह ने कहा कि भले ही WhatsApp आज बहुत आगे आ निकल चुका है, लेकिन आज के WhatsApp और इसकी असली क्षमता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है. उन्होंने कहा कि WhatsApp के सफर के अगले कदम के लिए मार्क जुकरबर्ग, क्रिस और मेटा की लीडरशिप टीम के साथ काम करने के लिए काफी खुश हूं.