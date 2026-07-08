/मेटा का Instagram और Facebook पर बड़ा एक्शन! करोड़ों पोस्ट्स गायब, लाखों अकाउंट्स सस्पेंड; आखिर क्या है वजह?

MeitY Notice to Meta: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच Meta ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. भारत सरकार के कड़े रुख और IT मंत्रालय के समन के बाद मेटा ने इंस्टाग्राम पर बड़ी कैंची चलाई है. मेटा ने करोड़ों पोस्ट्स और लाखों अकाउंट्स को हटा दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने साफ किया है कि बाल शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है. जानिए क्या है पूरा मामला और मेटा ने अपनी सफाई में क्या कहा है...
इंस्टाग्राम विज्ञापनों के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM को बढ़ावा देने के आरोपों पर भारत सरकार की फटकार के बाद, मेटा ने यह एक्शन लिया है. कंपनी का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म्स से इस तरह के कंटेंट को पूरी तरह खत्म करने के लिए कई कड़े उपाय कर रही है. इस विवाद पर पहली बार सीधे तौर पर बोलते हुए मेटा ने कहा कि उसने मामला सार्वजनिक होने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी.
मेटा ने अपने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि हम भारत में इंस्टाग्राम विज्ञापनों से जुड़ी हालिया खबरों से वाकिफ हैं, जिन्होंने बाल शोषण के खिलाफ हमारी नीतियों का उल्लंघन किया है. मेटा ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि हम इन चिंताओं को बहुत ही सीरियस लिए हैं. हम अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट कभी नहीं चाहते और इसे रोकने के लिए अपने प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.
कंपनी के अनुसार, पूरा मामला सामने आने से पहले ही उन्होंने उल्लंघन करने वाले कई विज्ञापनों और उनके पीछे मौजूद अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था. इसके बाद की गई जांच में और भी कई विज्ञापन हटा दिए गए, अकाउंट्स बंद किए गए और उल्लंघन करने वाले कंटेंट से जुड़े यूआरएल को ब्लॉक कर दिया गया.
मेटा ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि उसका एडवर्टाइजिंग सिस्टम जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा था जिनकी बच्चों में अनुचित रुचि है. कंपनी के मुताबिक, यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि हम जानकर बच्चों से जुड़े विज्ञापन उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी बच्चों में गलत रुचि है. इसके विपरीत, हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों वाले अकाउंट्स की पहचान करती है. इसी तकनीक की सहायता से हमने पिछले साल 40 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स को ऑटोमैटिकली हटा दिया है.
मेटा ने जानकारी दी कि उसने पिछले साल बाल यौन शोषण से जुड़े 40 लाख इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को बंद किया है और 3.6 करोड़ पोस्ट्स को हटाया है.
कंपनी के मुताबिक उसने ऑनलाइन बाल शोषण से लड़ने के लिए अपने AI डिटेक्शन सिस्टम को बड़ा किया है, टीनएज यानी किशोर यूजर्स के लिए भी सुरक्षा और बेहतर की है साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाया है.
इसके अलावा, मेटा अब एक एडवांस एआई सिस्टम का ट्रायल कर रहा है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 98% लोगों की भाषाओं को कवर करता है. इससे पहले यह केवल 80 भाषाओं तक ही सीमित था.
यह एक्शन तक हुआ है, जब कुछ दिन पहले भारत सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की रिपोर्ट पर मेटा को तलब किया था. केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY को कंपनी से स्पष्टीकरण मांगने और उन विज्ञापनों को तुरंत हटवाने का निर्देश दिया था.