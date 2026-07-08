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मेटा का Instagram और Facebook पर बड़ा एक्शन! करोड़ों पोस्ट्स गायब, लाखों अकाउंट्स सस्पेंड; आखिर क्या है वजह?

Meta Instagram Controversy: मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों अकाउंट्स पर कैंची चलाई है. आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार की कड़ी फटकार के बाद मेटा ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है. आईटी मंत्रालय के समन के बाद कंपनी ने करोड़ों पोस्ट्स हटाकर लाखों अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए हैं. जानिए आखिर क्या है यह पूरा मामला...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:51 AM IST
मेटा का Instagram और Facebook पर बड़ा एक्शन! करोड़ों पोस्ट्स गायब, लाखों अकाउंट्स सस्पेंड; आखिर क्या है वजह?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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