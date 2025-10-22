WhatsApp ने बंद किया ChatGPT तो OpenAI ने दिया गजब का रिएक्शन, कहा- अच्छा हुआ हमारे पास...

Advertisement
Meta की नई पॉलिसी में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसे "AI Providers" कहा गया है. इस सेक्शन के तहत, अब बड़े AI मॉडल्स और जनरेटिव AI टूल्स को WhatsApp बिजनेस सिस्टम के जरिए यूजर्स तक पहुँचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

 

Oct 22, 2025, 11:33 AM IST
OpenAI ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है कि उसका AI चैटबॉट ChatGPT अब 15 जनवरी 2026 के बाद WhatsApp पर काम नहीं करेगा. यह फैसला Meta (WhatsApp की मालिक कंपनी) की नई पॉलिसी के कारण लिया गया है. OpenAI ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट के जरिए साझा की.

Meta की नई पॉलिसी से बिगड़ा मामला
Meta ने हाल ही में अपने Business API (Application Programming Interfaces) की शर्तों में बदलाव किया है. इस अपडेट के तहत अब WhatsApp बिजनेस प्लेटफॉर्म पर जनरल-पर्पज AI चैटबॉट्स जैसे कि ChatGPT को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. Meta की नई पॉलिसी में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसे “AI Providers” कहा गया है. इस सेक्शन के तहत, अब बड़े AI मॉडल्स और जनरेटिव AI टूल्स को WhatsApp बिजनेस सिस्टम के जरिए यूजर्स तक पहुँचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

OpenAI का आधिकारिक बयान
OpenAI ने अपने स्टेटमेंट में लिखा: "दुर्भाग्य से, WhatsApp की नई पॉलिसी और टर्म्स के कारण, ChatGPT अब 15 जनवरी 2026 के बाद WhatsApp पर उपलब्ध नहीं होगा. हम चाहते थे कि हम WhatsApp पर आपकी सेवा जारी रख सकें, लेकिन अब हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप ChatGPT का उपयोग आसानी से अन्य प्लेटफॉर्म पर जारी रख सकें." OpenAI ने आगे बताया कि यूजर्स अब ChatGPT को iOS, Android, वेब ब्राउजर, और macOS के ChatGPT Atlas पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको वॉइस कन्वर्सेशन, डीप रिसर्च, और फाइल अपलोड जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे.

अब क्या करें? ऐसे रखें अपना ChatGPT एक्सपीरियंस जारी
अगर आप WhatsApp पर ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. OpenAI ने यूजर्स को आसान समाधान भी बताया है.

ऐसा करें ChatGPT को जारी रखने के लिए:
1. अपने Android फोन, iPhone या कंप्यूटर पर ChatGPT ऐप डाउनलोड करें.
2. अपना ChatGPT अकाउंट बनाएं और साइन इन करें.
3. WhatsApp पर 1-800-ChatGPT नाम के कॉन्टैक्ट को खोलें और उसमें दिए गए लिंक पर टैप करें.
4. लिंक करने के बाद आपका फोन नंबर ChatGPT से जुड़ जाएगा, और आपकी पुरानी WhatsApp चैट्स भी ChatGPT ऐप में दिखाई देंगी.

जल्द करें लिंक, नहीं तो खो जाएंगी पुरानी चैट्स
OpenAI ने चेतावनी दी है कि 15 जनवरी 2026 के बाद WhatsApp की पुरानी चैट हिस्ट्री ऑटोमैटिकली ट्रांसफर नहीं होगी.

उन्होंने साफ़ कहा: “हम सलाह देते हैं कि आप अपने अकाउंट को जल्द से जल्द लिंक करें ताकि आपकी चैट हिस्ट्री सेव रह सके. WhatsApp चैट्स को एक्सपोर्ट करने का कोई विकल्प नहीं है.” इसका मतलब है कि अगर आपने अपना ChatGPT अकाउंट समय रहते लिंक नहीं किया, तो आपकी सारी पुरानी बातचीत हमेशा के लिए डिलीट हो सकती है.

