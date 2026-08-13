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Instagram-Facebook यूजर्स को तगड़ा झटका! Meta ने अचानक बंद किए 7 लाख से ज्यादा अकाउंट्स, जानें वजह

सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में एज रिस्ट्रिक्शन नियमों का पालन करते हुए 7 लाख से ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं. कंपनी AI टूल्स के जरिए 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के संदिग्ध अकाउंट्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:15 PM IST
Instagram-Facebook यूजर्स को तगड़ा झटका! Meta ने अचानक बंद किए 7 लाख से ज्यादा अकाउंट्स, जानें वजह
Image Credit: 7 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बंद

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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