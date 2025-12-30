क्या है Manus AI? क्यों खरीदा Mark Zuckerberg ने? बताया जाता है इंसानों का 'जानी-दुश्मन', जानिए इसके बारे में सबकुछ

Meta अब सिर्फ चैटबॉट और इमेज बनाने वाले AI टूल्स तक सीमित नहीं रहना चाहती. कंपनी की नजर अब ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर है, जो खुद प्लान बना सके, फैसले ले सके और बिना इंसानी दखल के जटिल काम पूरे कर सके. इसी दिशा में Meta ने एक अहम कदम उठाते हुए तेजी से उभर रहे AI स्टार्टअप Manus को खरीद लिया है. यह डील ऐसे समय पर हुई है जब दुनियाभर की कंपनियां ऐसे AI की तलाश में हैं, जो केवल सवालों के जवाब न दे, बल्कि पूरा काम शुरू से अंत तक संभाल सके.

Meta की बड़ी AI रणनीति का हिस्सा है यह सौदा

Manus की खरीद Meta की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने सभी प्लेटफॉर्म्स और बिजनेस टूल्स में AI को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहती है. Meta AI असिस्टेंट से लेकर भविष्य के ऑटोमेशन टूल्स तक, कंपनी एडवांस्ड AI एजेंट्स पर दांव लगा रही है. हालांकि इस डील की आर्थिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन Meta ने साफ किया है कि उसका फोकस रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले ऑटोमेटेड AI सॉल्यूशंस को बड़े स्तर पर लागू करने पर है.

आखिर क्या है Manus AI

Manus AI ऐसे जनरल-पर्पस AI एजेंट्स विकसित करता है, जो आमतौर पर इंसानों द्वारा किए जाने वाले मल्टी-स्टेप और जटिल काम खुद कर सकते हैं. ये AI एजेंट्स मार्केट रिसर्च करना, कोड लिखना और उसे ठीक करना, साथ ही बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करना जैसी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं. इसी साल Manus तब चर्चा में आया, जब उसने अपना प्रमुख AI एजेंट लॉन्च किया और दावा किया कि वह कुछ मामलों में OpenAI के DeepResearch से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. इस दावे ने Manus को ग्लोबल AI इंडस्ट्री में तेजी से पहचान दिलाई.

तेज ग्रोथ ने खींचा Meta का ध्यान

हालांकि Manus एक नई कंपनी है, लेकिन इसके ग्रोथ आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. कंपनी के मुताबिक लॉन्च के सिर्फ आठ महीनों के भीतर उसका एनुअलाइज्ड एवरेज रेवेन्यू 100 मिलियन डॉलर को पार कर गया, जबकि रेवेन्यू रन रेट 125 मिलियन डॉलर से ज्यादा बताया गया. Manus के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनियाभर में लाखों यूजर्स और बिजनेस फ्री और पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए कर रहे हैं. Meta के लिए यह एक मजबूत आधार है, जिस पर वह अपने AI इकोसिस्टम को और आगे बढ़ा सकती है.

चीन से सिंगापुर तक का सफर

Manus की कहानी भी काफी दिलचस्प है. इसकी शुरुआत एक चीनी स्टार्टअप Butterfly Effect से हुई थी, जिसे Monica.Im के नाम से भी जाना जाता है. बाद में Manus एक अलग कंपनी के रूप में सामने आई और ग्लोबल विस्तार पर फोकस करने के लिए इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर शिफ्ट कर दिया गया. कंपनी ने Series B फंडिंग राउंड में 75 मिलियन डॉलर जुटाए, जिसकी अगुवाई Benchmark ने की. इसके अलावा Tencent और HongShan Capital Group जैसे बड़े निवेशक भी इसके साथ जुड़े हैं. Alibaba की Qwen AI टीम के साथ साझेदारी यह दिखाती है कि Manus के चीनी टेक इकोसिस्टम से रिश्ते अब भी मजबूत हैं.

डील के बाद क्या बदलेगा और क्या नहीं

Meta के अनुसार, Manus की सब्सक्रिप्शन सर्विस पहले की तरह ही चलती रहेगी और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी. Manus के कर्मचारी अब Meta की AI टीम का हिस्सा बनेंगे. Manus के CEO शाओ होंग ने कहा कि Meta के साथ जुड़ने से कंपनी को एक स्थिर आधार मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट के काम करने के तरीके या फैसले लेने की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. Meta के लिए यह अधिग्रहण अनुभवी टैलेंट और साबित हो चुकी AI एजेंट टेक्नोलॉजी लेकर आया है, जो Llama मॉडल्स, AI-पावर्ड डिवाइसेज़ और बिजनेस ऑटोमेशन जैसी योजनाओं को और मजबूत करेगा.