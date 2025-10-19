Advertisement
क्या आपका बच्चा भी करता है AI चैटबॉट्स से बात? Instagram ला रहा है नया टूल, माता-पिता को मिलेगा फुल कंट्रोल

Instagram Parental Control: क्या आपका बच्चा भी AI चैटबॉट्स से लंबी चैट करता है? अगर जवाब हां है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta अब पैरेंट्स को ऐसा नया कंट्रोल फीचर लाने जा रही है जिससे वे अपने टीनेज बच्चों की AI चैटबॉट्स के साथ होने वाली प्राइवेट चैट्स को बंद या कंट्रोल कर सकेंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:34 AM IST
Instagram Parental Control: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता उठ रही है. इसी बीच इंस्टाग्राम की मदर कंपनी Meta ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है. कंपनी अब ऐसे टूल्स ला रही है जिसकी सहायता से माता-पिता अपने टीनेज बच्चों की AI चैटबॉट्स के साथ होने वाली प्राइवेट चैट्स को बंद कर सकेंगे. हाल ही में मेटा के चैटबॉट्स पर फ्लर्टी चैट करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है. मेटा का कहना है कि ये नए पैरेंटल कंट्रोल्स अगले साल की शुरुआत में Instagram पर अमेरिका समेत कई देशों में लागू हो जाएंगे.

इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी और चीफ AI ऑफिसर अलेक्सांद्र वांग ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि ये नए सुपरविजन टूल्स अगले साल की शुरुआत में सबसे पहले अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इंस्टाग्राम पर रोलआउट किए जाएंगे.

माता-पिता को क्या नए कंट्रोल्स मिलेंगे?
यह कदम तब आया जब रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने अगस्त में रिपोर्ट किया था कि मेटा के AI नियम नाबालिगों के साथ फ्लर्टी चैट की अनुमति दे रहे थे, जिसके बाद अमेरिकी रेगुलेटर ने AI कंपनियों पर जांच बढ़ा दी थी.

पेरेंट्स को बच्चों की सुरक्षा पर मेटा की तरफ से मिलने वाले नए कंट्रोल्स में ये सुविधाएं शामिल होंगी:

प्राइवेट चैट ब्लॉक करना 
माता-पिता के पास AI कैरेक्टर के साथ बच्चों की सीधी, वन-ऑन-वन चैट को पूरी तरह से बंद करने का ऑप्शन होगा.

बातचीत के बारे में जानकारी
माता-पिता पूरे AI एक्सेस को बंद किए बिना यह देख सकेंगे कि उनके बच्चे चैटबॉट्स और मेटा के AI असिस्टेंट के साथ किस तरह के विषयों पर बातचीत कर रहे हैं.

इसके साथ ही माता-पिता कुछ खास AI कैरेक्टर्स को अपने बच्चे के साथ बातचीत करने से रोक भी सकेंगे.

मेटा ने भी यह साफ कर दिया है कि भले ही माता-पिता विशेष AI कैरेक्टर की चैट बंद कर दें, लेकिन कंपनी का सामान्य AI असिस्टेंट डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ उपलब्ध रहेगा. कंपनी ने यह भी कहा कि उसके AI कैरेक्टर को नाबालिगों के साथ आत्म-नुकसान, सुसाइड या ईटिंग डिसऑर्डर जैसे विषयों पर बातचीत न करने के लिए डिजाइन किया गया है. आपकी जानाकरी के लिए बता दें कि मेटा का यह कमद ऐसे समय में आया है जब ओपनएआई (OpenAI) ने भी अपने चैटबॉट ChatGPT के लिए माता-पिता के कंट्रोल शुरू किए थे.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

