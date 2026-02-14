Advertisement
5 साल पहले जिस 'खतरनाक' तकनीक को दुनिया ने रुकवाया, उसे अब चश्मे में छिपाकर ला रहा Meta? अजनबी भी जान जाएंगे आपका नाम!

Meta Facial Recognition Comeback: क्या आने वाले समय में अनजान आदमी भी आपका चेहरा देखते ही आपकी पहचान कर पाएगा? टेक दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Meta अपनी फेसियल रिकग्निशन तकनीक को फिर से नए रूप में लाने की तैयारी में है. इसी टेक्नोलॉजी को 5 साल पहले प्राइवेसी के भारी विवाद के कारण बंद करना पड़ा था. आइए जानते हैं क्या है यह टेक्नोलॉजी जो आपका चेहरा देखते ही आपका कुंडली निकालकर रख देगी.

 

Feb 14, 2026
Meta Name Tag Feature Glasses: क्या ऐसा हो सकता है कि आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति केवल आपको देखकर आपका नाम, काम और पूरी डिजिटल कुंडली जान ले! सोचने में यह किसी जासूसी फिल्म का सीन लग सकता है लेकिन फेसबुक की पैरेंट कंपनी Meta अब इसे सच करने की तैयारी में है. प्राइवेसी के विवाद के कारण जिस फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरा पहचानने वाली टेक्नोलॉजी को फेसबुक ने आज से 5 साल पहले बंद कर दिया था वह अब नए अवतार में प्राइवसी करने को तैयार है. 

मार्क जुकरबर्ग की कंपनी अब इस टेक्नोलॉजी को अपने स्मार्ट चश्मों Ray-Ban Smart Glasses में फिट करने जा रही है. इस टेक्नोलॉजी की सहायता से लोग पलक झपकते ही सामने वाले की पहचान सकेंगे. दूसरी तरफ इसको लेकर प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इसे आम आदमी की प्राइवेसी का अंत मान रहे हैं. आखिर क्या है मेटा का यह नेम टैग प्रोजेक्ट और क्यों इसे लेकर प्राइवेसी को क्या खतरा है आइए जानते हैं...

नेम टैग फीचर क्या है
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को इंटरनल तौर पर Name Tag नाम अभी दिया गया है. इसकी सहायता से चश्मा पहनने वाला व्यक्ति किसी भी अनजान शख्स को देखकर तुरंत उसकी पहचान कर सकेगा. सिर्फ यही नहीं मेटा का AI असिस्टेंट उस व्यक्ति के बारे में दूसरी जानकारियां भी निकाल कर सामने रख देगा.

मेटा की ये है सीक्रेट प्लानिंग
लीक और मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि मेटा इस तकनीक को लेकर काफी सावधान है. कंपनी इसे ऐसे समय में लॉन्च करने की तैयारी बना रही है जब दुनिया में राजनीतिक हलचल तेज हो और प्राइवेसी के लिए लड़ने वाले संगठन दूसरे मामलों में बिजी हों, जिससे इस फीचर का विरोध कम से कम हो. शुरुआत में इसे दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए एक कॉन्फ्रेंस में पेश किया जा सकता है जिससे इसकी उपयोगिता साबित की जा सके.

क्यों बंद हुई थी यह तकनीक?
आज से 5 साल पहले यानी 2021 में प्राइवेसी को लेकर विरोध और कानूनी लड़ाइयों के बाद मेटा ने लगभग एक अरब लोगों का फेस-स्कैन डेटा डिलीट कर दिया था. लेकिन रे-बैन स्मार्ट ग्लासेस की सफलता ने कंपनी इस प्रोजेक्ट को फिर से लाना चाहती है.

प्राइवेसी एक्सपर्ट्स को किस बात की चिंता
प्राइवेसी के जानकारों का इस प्रोजेक्ट को लेकर कहना है कि मोबाइल या कंप्यूटर पर फेशियल रिकग्निशन फिर भी ठीक है  लेकिन पहनने वाले चश्मों में यह टेक्नोलॉजी गुमनामी या प्राइवेसी को पूरी तरह से खत्म कर देगी. 

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Meta Name Tag feature, Facial Recognition comeback

