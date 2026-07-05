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'हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई...' अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने के बाद आखिर क्यों पछता रहे हैं जुकरबर्ग?

Meta AI Layoffs 2026: 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने के बाद मेटा के CEO का बड़ा बयान सामने आया है. मार्क जुकरबर्ग का मानना है कि छंटनी और अरबों डॉलर के निवेश के बाद भी AI प्रोजेक्ट्स की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. खुद मार्क जुकरबर्ग ने स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी छंटनी और रीस्ट्रक्चरिंग के फैसले में उनसे भारी चूक हुई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:51 AM IST
'हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई...' अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने के बाद आखिर क्यों पछता रहे हैं जुकरबर्ग?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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