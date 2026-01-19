Meta के अंदर 'बगावत'! सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारी ने मार्क जुकरबर्ग को क्यों टोका? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में आगे निकने के लिए Facebook और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट कंपनी Meta अपनी पूरी झोक रही है. कंपनी एआई को अपना अगला बड़ा हथियार मान रही है. इसके लिए कंपनी ने हाल के कुछ महीनों में अरबों डॉलर खर्च भी किए हैं. लेकिन अब कंपनी के अंदर AI को लेकर लोगों में मतभेद नजर आ रहे हैं. सीईओ Mark Zuckerburg और कंपनी में AI का काम देखने वाले Alexandr Wang में इसको लेकर अलग-अलग राय नजर आ रही है. शुरुआत में दोनों के साथ काम करने को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब उनके अलग-अलग नजरिए कंपनी के अंदर तनाव की वजह बनते दिख रहे हैं.

मेटा ने वांग को दिया 14 बिलियन डॉलर

Meta ने हाल में अपने AI को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था. इसके लिए कंपनी ने करीब 14 बिलियन डॉलर के साथ एलेक्जेंडर वांग अपने साथ जोड़ा था. वांग एआई की दुनिया अपनी अलग पहचान रखते हैं. मेटा ने Alexandr Wang को खास AI सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी दी. उन्हें मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब्स का प्रमुख बनाया गया. कंपनी को उम्मीद थी कि वांग के आने से मेटा AI के क्षेत्र में Google और OpenAI जैसी कंपनियों की बराबरी कर लेगी. लेकिन समय के साथ यह साफ हो गया की कंपनी की सोच औ वांग के काम करने का तरीका एकदाम अलग है.

काम करने के तरीके पर मतभेद

Mark Zuckerburg कंपनी के हर बड़े फैसले में खुद गहरी दिलचस्पी लेते हैं. मेटा के शुरुआती दौर में यही तरीका कंपनी की ताकत रहा है. लेकिन एलेक्जेंडर वांग और उनकी टीम मानती है कि जरूरत से ज्यादा दखल देने से रिसर्च की रफ्तार धीमी पड़ती है. मार्क चाहते है कि मेटा के सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों को AI का जल्द से जल्द फायदा मिले. उनका जोर एआई के इस्तेमाल यूजर फ्रेंडली और बेहतर करने के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने पर हैं. वहीं एलेक्जेंडर वांग का मानना है कि एआई पर काम जल्दबाजी में नहीं होना चाहि. वह पहले एक स्ट्रांग और रिलायबल सिस्टम तैयार करने पर जोर दे रहे हैं. एलेक्जेंडर वांग अनुसार ज्यादा दखल और जल्द फैसले रिसर्च को प्रभावित कर सकते हैं.

रणनीति को लेकर टकराव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Mark Zuckerburg और एलेक्जेंडर वांग के मतभेद कंपनी की एक इंटरनल मीटिंग में खुलकर सामने आ गए. इस मीटिंग में मेटा के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाटा का इस्तेमाल कर के एक नया AI फीचर लॉन्च किया जाए. लेकिन इस पर वांग ने आपत्ति करते हुए कहा कि जल्दबाजी में फीचर्स जोड़ना सही नहीं होगा. कंपनी के अंदर की यह बहस मेटा के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. ऐसे में क्या कंपनी ज्यादा समय रिसर्च पर ध्यान दे या फिर तुरंत नतीजों पर फोकस करें.

कंपनी के भविष्य से जुड़ा है सवाल

मेटा के भीतर चल रहा यह तनाव अब सिर्फ दो लोगों की राय का फर्क नहीं रह गया है. इससे तय होगा कि कंपनी एआई के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ती है. कंपनी के कुछ कर्मचारियों को चिंता है कि मतभेदों से काम धीमा पड़ सकता है. वहीं कुछ का मानना है कि अलग सोच से बेहतर फैसले निकल सकते हैं. अब आने वाले समय में देखना होगा कि मेटा इस मतभेद को कैसे सुलझाती है? और कंपनी में AI का काम कितनी तेजी से होता है.

