/मार्क जुकरबर्ग ने एक झटके में खरीदा 194 साल पुराना किला! 440 एकड़ में फैली है प्रॉपर्टी, क्या बनाएंगे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर?

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में शामिल मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार चर्चा की वजह किसी नई टेक लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि अपनी एक बहुत ही शाही और लग्जरी डील को लेकर चर्चा में हैं. मार्क जुकरबर्ग ने आयरलैंड में सदियों पुराना एक बहुत ही भव्य गॉथिक किला खरीदा है, जिसकी कीमत अरबों में बताई जा रही है. 440 एकड़ में फैले इस विशालकाय महल का कनेक्शन सीधे तौर पर मेटा के ग्लोबल बिजनेस से भी जुड़ा है. आखिर ऐसा क्या खास है इस ऐतिहासिक किले में और क्यों टेक दुनिया के सबसे बड़े चेहरों में से एक को इस पुराने महल से प्यार हो गया? आइए जानते हैं इस शाही ठिकाने से जुड़ी हर एक दिलचस्प बात.
मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने आयरलैंड में स्ट्रैनकली कैसल नाम का एक ऐतिहासिक गॉथिक शैली का महल खरीदा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संपत्ति की कीमत करीब 35 मिलियन डॉलर यानी लगभग 335.11 करोड़ रुपये आंकी गई है. लेकिन कीमत को लेकर अभी तक कुछ ऑफिशियल डिटेल्स सामने नहीं आई है. यह अनुमान और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित कीमत है. यह शानदार महल आयरलैंड के काउंटी वॉटरफोर्ड में 178 हेक्टेयर यानी 440 एकड़ में फैले एक विशाल एस्टेट में स्थित है. यह संपत्ति आयरलैंड यात्रा के दौरान जुकरबर्ग और उनके परिवार के रहने का ठिकाना बनेगी.
इस खरीदारी का सीधा संबंध मेटा कंपनी से भी है, इसका कारण है कि मेटा का हेडक्वाटर आयरलैंड में ही स्थित है. मेटा के एक स्पोकपर्सन ने इसको लेकर बताया कि मार्क जुकरबर्ग और उनका परिवार इस ऐतिहासिक संपत्ति की देखभाल करने और आयरलैंड में समय बिताने के लिए काफी उत्सुक हैं. हालांकि, इस सौदे की सटीक रकम का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन द आयरिश टाइम्स ने इसकी कीमत 20 मिलियन यूरो से 30 मिलियन यूरो के बीच होने का अनुमान लगाया है.
स्ट्रैनकली कैसल का निर्माण साल 1830 में पूर्व कंजर्वेटिव सांसद जॉन कीली के लिए कराया गया था. फेमस आर्किटेक्ट जेम्स और जॉर्ज रिचर्ड पेन ने इसे बहुत ही भव्य और बड़े पैमाने पर डिजाइन किया था. द हाउसेस ऑफ आयरलैंड किताब के मुताबिक, यह महल इतना बड़ा है कि एक समय में इसके डाइनिंग रूम से किचन तक पैदल चलने में ही कई मिनट का समय लग जाता था. 2000 के दशक की शुरुआत में निवेश फर्म आरएबी कैपिटल के को-फाउंडर माइकल एलेन-बकली और उनकी पत्नी जियानकारला ने इसे खरीदकर इसका रेनोवेशन कराया था. पूर्व मालिकों ने खुशी जताई है कि जुकरबर्ग परिवार अब इसका रखरखाव करेगा.
मार्क जुकरबर्ग का यह नया ठिकाना ब्लैकवॉटर वैली में स्थित है, जो अपनी ऐतिहासिक संपत्तियों और सुंदर इलाकों के लिए जानी जाती है. आयरिश राज्य एजेंसी नेशनल बिल्ट हेरिटेज सर्विस के मुताबिक, यह किला बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बना है, जिसकी नक्काशी और कारीगरी बेमिसाल है. Strancally Castle आयरलैंड की राजधानी डबलिन में स्थित मेटा के यूरोप वाली ऑफिस से करीब 200 किलोमीटर दूर है.
यह इलाका दुनिया के बड़े बिजनेसमैन की पहली पसंद बनता जा रहा है. मार्क जुकरबर्ग से पहले, फेमस बिजनेसमैन जेम्स डायसन ने साल 2024 में यहीं पास में स्थित बालिनाट्रे हाउस खरीदा था. वहीं, पेमेंट कंपनी स्ट्राइप के को-फाउंडर जॉन कोलिसन ने साल 2021 में काउंटी लाओस में एबी लेइक्स संपत्ति खरीदी थी.