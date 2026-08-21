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मार्क जुकरबर्ग ने एक झटके में खरीदा 194 साल पुराना किला! 440 एकड़ में फैली है प्रॉपर्टी, क्या बनाएंगे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर?

मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने आयरलैंड में 335 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक गॉथिक किला खरीदा है. 440 एकड़ में फैला यह विशाल महल न सिर्फ उनका ठिकाना बनेगा, बल्कि इसका सीधा नाता मेटा के हेडक्वार्टर से भी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 21, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:33 PM IST
मार्क जुकरबर्ग ने एक झटके में खरीदा 194 साल पुराना किला! 440 एकड़ में फैली है प्रॉपर्टी, क्या बनाएंगे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर?
Image Credit: जुकरबर्ग का नया शाही ठिकाना

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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