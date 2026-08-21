/मार्क जुकरबर्ग ने एक झटके में खरीदा 194 साल पुराना किला! 440 एकड़ में फैली है प्रॉपर्टी, क्या बनाएंगे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर?

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में शामिल मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार चर्चा की वजह किसी नई टेक लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि अपनी एक बहुत ही शाही और लग्जरी डील को लेकर चर्चा में हैं. मार्क जुकरबर्ग ने आयरलैंड में सदियों पुराना एक बहुत ही भव्य गॉथिक किला खरीदा है, जिसकी कीमत अरबों में बताई जा रही है. 440 एकड़ में फैले इस विशालकाय महल का कनेक्शन सीधे तौर पर मेटा के ग्लोबल बिजनेस से भी जुड़ा है. आखिर ऐसा क्या खास है इस ऐतिहासिक किले में और क्यों टेक दुनिया के सबसे बड़े चेहरों में से एक को इस पुराने महल से प्यार हो गया? आइए जानते हैं इस शाही ठिकाने से जुड़ी हर एक दिलचस्प बात.