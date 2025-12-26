Mark Zuckerberg के सबसे कमाऊ कर्मचारी ने बताया करोड़पति बनने का तरीका! बोले- Gen Z को...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल रहा है. सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, कोडिंग की प्रक्रिया और टेक करियर की दिशा अब पहले जैसी नहीं रही. इसी बदलाव के बीच मशहूर AI उद्यमी और Meta के CEO मार्क जकरबर्ग के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी माने जाने वाले अलेक्जेंडर वांग ने टीनएजर्स के लिए एक खास सलाह दी है. उनका मानना है कि आज के युवाओं को “वाइब कोडिंग” नाम के नए और आसान तरीके से कोडिंग सीखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकें.

क्या है वाइब कोडिंग?

वाइब कोडिंग पारंपरिक कोडिंग से बिल्कुल अलग तरीका है. इसमें लंबी और जटिल कोड लाइनों को लिखने की जरूरत नहीं होती. इसके बजाय, व्यक्ति साधारण भाषा में AI को बताता है कि वह क्या बनाना चाहता है. इसके बाद AI टूल्स उस आइडिया को कोड में बदलने में मदद करते हैं. इससे कोडिंग ज्यादा आसान, समझने योग्य और रचनात्मक बन जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं.

बिना डर के सीखने का मौका

अलेक्जेंडर वांग का कहना है कि वाइब कोडिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें डर या दबाव नहीं होता. टीनएजर्स अपने आइडियाज को जल्दी से प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं और उन्हें जटिल नियम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. वे ट्रायल और एरर के जरिए सीखते हैं, देखते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं. यही प्रक्रिया उन्हें टेक्नोलॉजी को गहराई से समझने में मदद करती है.

टीनएज में शुरुआत क्यों जरूरी है

वांग मानते हैं कि कम उम्र में शुरुआत करना बहुत जरूरी है. वे आज के AI टूल्स की तुलना कंप्यूटर के शुरुआती दौर से करते हैं, जब जिज्ञासु बच्चे और युवा घंटों प्रयोग किया करते थे. उन्हीं में से कई आगे चलकर बड़े टेक लीडर बने. उनके मुताबिक, जो टीनएजर्स आज AI टूल्स के साथ समय बिताते हैं, वे तकनीक को स्वाभाविक रूप से समझने लगते हैं.

किताबों से आगे की सीख

उनका यह भी कहना है कि सिर्फ किताबें पढ़ना या क्लास अटेंड करना अब काफी नहीं है. आज सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्रयोग करना. AI के साथ काम करने से टीनएजर्स को यह समझ आता है कि टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कैसे काम करती है और समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है.

बदलती हुई स्किल्स की परिभाषा

आज टेक्नोलॉजी स्किल्स का मतलब सिर्फ सही कोड लिखना नहीं रह गया है. अब यह भी जरूरी हो गया है कि AI को सही निर्देश कैसे दिए जाएं, उसके आउटपुट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए. वाइब कोडिंग टीनएजर्स को ये सभी स्किल्स मजेदार और आसान तरीके से सिखाती है.

आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद

इस तरीके से सीखने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है. जब उन्हें जल्दी रिजल्ट दिखता है, तो वे सीखने के लिए और ज्यादा उत्साहित होते हैं. यह उत्साह उन्हें लगातार प्रयोग करने और नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता है.

भविष्य की तैयारी का आसान रास्ता

जैसे-जैसे AI रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, वैसे-वैसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक अहम स्किल बन जाएगा. वाइब कोडिंग टीनएजर्स को टेक की दुनिया में आसान एंट्री देती है और उन्हें नए टूल्स के साथ अपडेट रखती है. हालांकि पारंपरिक कोडिंग की अहमियत बनी रहेगी, लेकिन कम उम्र में AI के साथ काम करना सीखने वाले युवाओं को भविष्य में एक मजबूत बढ़त जरूर मिलेगी.