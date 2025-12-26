Advertisement
trendingNow13053772
Hindi NewsटेकMark Zuckerberg के सबसे कमाऊ कर्मचारी ने बताया करोड़पति बनने का तरीका! बोले- Gen Z को...

Mark Zuckerberg के सबसे कमाऊ कर्मचारी ने बताया करोड़पति बनने का तरीका! बोले- Gen Z को...

Meta के CEO मार्क जकरबर्ग के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी माने जाने वाले अलेक्जेंडर वांग ने टीनएजर्स के लिए एक खास सलाह दी है. उनका मानना है कि आज के युवाओं को “वाइब कोडिंग” नाम के नए और आसान तरीके से कोडिंग सीखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mark Zuckerberg के सबसे कमाऊ कर्मचारी ने बताया करोड़पति बनने का तरीका! बोले- Gen Z को...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल रहा है. सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, कोडिंग की प्रक्रिया और टेक करियर की दिशा अब पहले जैसी नहीं रही. इसी बदलाव के बीच मशहूर AI उद्यमी और Meta के CEO मार्क जकरबर्ग के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी माने जाने वाले अलेक्जेंडर वांग ने टीनएजर्स के लिए एक खास सलाह दी है. उनका मानना है कि आज के युवाओं को “वाइब कोडिंग” नाम के नए और आसान तरीके से कोडिंग सीखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकें.

क्या है वाइब कोडिंग?
वाइब कोडिंग पारंपरिक कोडिंग से बिल्कुल अलग तरीका है. इसमें लंबी और जटिल कोड लाइनों को लिखने की जरूरत नहीं होती. इसके बजाय, व्यक्ति साधारण भाषा में AI को बताता है कि वह क्या बनाना चाहता है. इसके बाद AI टूल्स उस आइडिया को कोड में बदलने में मदद करते हैं. इससे कोडिंग ज्यादा आसान, समझने योग्य और रचनात्मक बन जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं.

बिना डर के सीखने का मौका
अलेक्जेंडर वांग का कहना है कि वाइब कोडिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें डर या दबाव नहीं होता. टीनएजर्स अपने आइडियाज को जल्दी से प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं और उन्हें जटिल नियम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. वे ट्रायल और एरर के जरिए सीखते हैं, देखते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं. यही प्रक्रिया उन्हें टेक्नोलॉजी को गहराई से समझने में मदद करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

टीनएज में शुरुआत क्यों जरूरी है
वांग मानते हैं कि कम उम्र में शुरुआत करना बहुत जरूरी है. वे आज के AI टूल्स की तुलना कंप्यूटर के शुरुआती दौर से करते हैं, जब जिज्ञासु बच्चे और युवा घंटों प्रयोग किया करते थे. उन्हीं में से कई आगे चलकर बड़े टेक लीडर बने. उनके मुताबिक, जो टीनएजर्स आज AI टूल्स के साथ समय बिताते हैं, वे तकनीक को स्वाभाविक रूप से समझने लगते हैं.

किताबों से आगे की सीख
उनका यह भी कहना है कि सिर्फ किताबें पढ़ना या क्लास अटेंड करना अब काफी नहीं है. आज सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्रयोग करना. AI के साथ काम करने से टीनएजर्स को यह समझ आता है कि टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कैसे काम करती है और समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है.

बदलती हुई स्किल्स की परिभाषा
आज टेक्नोलॉजी स्किल्स का मतलब सिर्फ सही कोड लिखना नहीं रह गया है. अब यह भी जरूरी हो गया है कि AI को सही निर्देश कैसे दिए जाएं, उसके आउटपुट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए. वाइब कोडिंग टीनएजर्स को ये सभी स्किल्स मजेदार और आसान तरीके से सिखाती है.

आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद
इस तरीके से सीखने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है. जब उन्हें जल्दी रिजल्ट दिखता है, तो वे सीखने के लिए और ज्यादा उत्साहित होते हैं. यह उत्साह उन्हें लगातार प्रयोग करने और नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता है.

भविष्य की तैयारी का आसान रास्ता
जैसे-जैसे AI रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, वैसे-वैसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक अहम स्किल बन जाएगा. वाइब कोडिंग टीनएजर्स को टेक की दुनिया में आसान एंट्री देती है और उन्हें नए टूल्स के साथ अपडेट रखती है. हालांकि पारंपरिक कोडिंग की अहमियत बनी रहेगी, लेकिन कम उम्र में AI के साथ काम करना सीखने वाले युवाओं को भविष्य में एक मजबूत बढ़त जरूर मिलेगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Mark ZuckerbergAlexander Wang

Trending news

हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना