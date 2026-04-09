AI की दुनिया में जुकरबर्ग ने उतारा अपना 'हथियार', लॉन्च किया Muse Spark, क्या ChatGPT और Gemini की बढ़ेगी टेंशन?

Meta Muse Spark Launch: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की जंग में आगे बढ़ने की होड़ बढ़ती ही जा रही है. महीनों की खामोशी के बाद फेसबुक की पेरेंटल कंपनी Meta के बॉस मार्क जुकरबर्ग ने अपना सीक्रेट वेपन Muse Spark लॉन्च कर दिया है. यह सिर्फ एक नया AI मॉडल नहीं है बल्कि सीधे गूगल के Gemini और OpenAI के GPT को टक्कर देगा. आखिर क्या है म्यूज स्पार्क की वो ताकत जिसने टेक जगत में एंट्री करते हुए हलचल मचा दिया है? आइए जानते हैं...

फेसबुक की पेरेंटल कंपनी मेटा ने AI की दुनिया में तहलका मचाते हुए अपना नया एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है . म्यूज स्पार्क एआई मॉडल कंपनी के न्यू AI डिविजन का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जिसको लेकर मेटा ने लगभग एक साल में बड़े स्तर पर इनवेस्टमेंट की है. म्यूज स्पार्क की लॉन्चिंग से पहले इस प्रोजेक्ट का इंटरनल नाम एवोकाडो रखा गया था. अब इसे म्यूज स्पार्क को मेटा के स्टैंडअलोन AI ऐप पर लॉन्च कर दिया है. अब आने वाले दिनों में इसको को मेटा के अलग-अलग ऐप के लिए भी जारी कर दिया जाएगा.

क्या है Muse Spark?

Muse Spark एक छोटा लेकिन बहुत ही तेज काम करने वाला AI मॉडल है, जो साइंस, मैथ और हेल्थ जैसे कठिन सवालों को समझकर जवाब दे सकता है. इसे खासतौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कम कंप्यूटिंग पावर में भी बिना रुके काम कर सके. यह मॉडल टेक्स्ट और इमेज दोनों को आसानी से समझ सकता है और टेक्स्ट से वेबसाइट या छोटे गेम भी तैयार कर सकता है.

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म्यूज स्पार्क देगा एआई मॉडल को टक्कर

पिछलते कुछ समय से मेटा के ऐप्स वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम में मिलने वाला एआई दूसरे AI मॉडल की तुलना में पीछे होने लगा था. अब एक बार फिर मेटा म्यूज स्पार्क की मदद से अब एक बार फिर एआई की दुनिया में बड़े फायदे की उम्मीद कर रही है. मेटा का यह नया एआई राइटिंग और रीजनिंग के मामले में बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देता है, जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह ओपनएआई, जेमिनी और एंथ्रोपिक के मॉडल के लेवल के आसपास पहुंच चुका है.

रिपोर्ट्स में कोडिंग को लेकर बड़ा अंतर दिखाया गया है. लेकिन आज के समय में एआई रेस में कोडिंग में आगे होना बहुत जरूरी है. रिपोर्ट के अनुसार कोडिंग के मामले में म्यूज स्पार्क अपने राइवल्स से थोड़ा पीछे रह गया है.

बदल ली अपनी रणनीति

मेटा ने इस बार अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए Muse Spark के कोड को ओपन सोर्स नहीं किया है. यह एक क्लोज्ड मॉडल है, इसे अभी कुछ चुनिंदा पार्टनर्स के लिए ही उपलब्ध कराया गया है.

मार्क जकरबर्ग बना रहे दिग्गज AI टीम

फेसबुक के फाउंटर मार्क जुकरबर्ग AI को लेकर लगभग एक साल से टीम बना रहे हैं और खूब इनवेस्टमेंट कर रहे हैं. एआई टैलेंट को अपनी टीम में लाने के लिए जुकरबर्ग मोटी रकम भी दे रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने मात्र 29 साल के एलेक्जेंटर वांग को हाई पैकेज सैलरी पर कंपनी में शामिल करा चुके हैं और उनको चीफ एआई ऑफिसर की पोस्ट दी है.

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जुकरबर्ग ने यह संकेत दे चुके हैं कि साल 2026 में मेटा का AI बजट 115 बिलियन डॉलर से 135 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. Muse Spark इस नए सफर की सिर्फ पहली सीढ़ी है, कंपनी आने वाले समय में इससे भी बड़े और शक्तिशाली मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी में है.

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