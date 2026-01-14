जुकरबर्ग का बड़ा दांव: 1,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, तो वफादारों के लिए खोल दी तिजोरी; मिलेगा 300% बोनस!

Meta Layoffs 2026: टेक इंडस्ट्री बीते कुछ समय से चल रही उथल पुथल के बीच फेसबुक-Whatsapp और Instagram की पैरेंट कंपनी मेटा ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने पूरी दुनिया का चौंका दिया है. मेटा ने एक अपनी कंपनी से लगभग 1,000 एम्पलाई को बाहर कर रहा है तो वहीं अब कंपनी ने ऐलान किया है कि चुनिंदा एम्पलाई को 300% तक का भारी-भरकम बोनस दिया जाएगा. मेटा का यह फैसला कॉरपोरेट पॉलिसी, परफॉर्मेंस कल्चर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है. साथ ही यह भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर Meta ने यह दोहरा रुख क्यों अपनाया और इसका असर कंपनी व इंडस्ट्री पर क्या पड़ेगा?

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा इसी साल यानी 2026 से चेकपॉइंट (Checkpoint) नाम का एक नया इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी में है. इसका मुख्य उद्देश्य रिव्यु प्रोसेस को आसान बनाना और एक्सेप्शनल काम करने वाले टैलेंट को रोकना है.

किसे कितना मिलेगा बोनस?

नए सिस्टम के तहत मेटा अपने एप्मलाई को चार श्रेणियों में बांटा है-

Outstanding

कंपनी 20% कर्मचारियों को इस श्रेणी में रखेगी जिन्हें 200% बोनस मल्टीप्लायर मिलेगा.

Excellent

कपनी करीब 70% कर्मचारी इस श्रेणी में रखेगी जिन्हें 115% बोनस मिलेगा.

Needs Improvement

इन्हें केवल 50% बोनस ही दिया जाएगा.

Not Meeting Expectations

इस श्रेणी के कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं मिलेगा.

300% बोनस और मेटा अवार्ड

सबसे खास बात यह है कि मेटा इस बार Meta Award की भी शुरुआत कर रही है. यह अवार्ड उन चुनिंदा एम्पलाई को दिया जाएगा जिनका काम असाधारण रहा हो. इस अवार्ड के तहत कर्मचारी को बेस पे का 300% तक बोनस मिल सकता है.

1,000 लोगों की होगी छंटनी

इसके साथ ही मेटा ने अपनी Reality Labs टीम से 10% वर्कफोर्स यानी लगभग 1,000 लोगों को कम करने का फैसला लिया है. कंपनी अब अपना ध्यान मेटावर्स प्रोजेक्ट्स से हटाकर AI-पावर्ड वियरेबल्स और स्मार्टफोन फीचर्स की तरफ लगा रही है. टेक जगत के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई की बढ़ती होड़ के बीच अपने टॉप टैलेंट को दूसरी कंपनियों में जाने से रोकने के लिए मेटा इतने भारी-भरकम बोनस का सहारा ले रही है.

