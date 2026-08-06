/Meta का काला सच आया सामने: Scam Ads से हर साल कमाए 7 अरब डॉलर, जानिए कैसे हुआ आपकी जेब पर डाका

क्या आपको लगता है कि Facebook या Instagram पर दिख रहे सारे विज्ञापन असली होते हैं? अगर हां, तो संभल जाइए. सोशल मीडिया जाइंट Meta (Facebook, Instagram) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्क जुकरबर्ग की यह कंपनी स्कैम विज्ञापनों (Scam Ads) और अवैध कंटेंट को बूस्ट करके हर साल अरबों डॉलर कमा रही है. सरकार के बढ़ते दबाव और NDTV की जांच के बाद Meta के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसी गतिविधियों से कमाई हुई है.
सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली इस कंपनी ने सरकार के सामने माना है कि उसने खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए भारी रकम ली है. लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक Meta फर्जी विज्ञापनों से हर साल करीब 7 अरब डॉलर (लगभग 58,000 करोड़ रुपये) कमाती है. यह राशि कंपनी की कुल सालाना कमाई का लगभग 10 फीसदी हिस्सा है.
दस्तावेजों से पता चला है कि Meta के प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना करीब 15 अरब ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिनमें फ्रॉड होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है. इनमें फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, गैर-कानूनी ऑनलाइन कैसीनो और प्रतिबंधित सामान बेचने वाले विज्ञापन शामिल हैं. कंपनी के ऑटोमेटेड सिस्टम सिर्फ उन्हीं विज्ञापनों को बैन करते थे जिनमें 95 फीसदी फ्रॉड पक्का होता था. बाकी विज्ञापनों को यूजर्स तक पहुंचने दिया जाता था.
रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि यूजर्स की सुरक्षा को लेकर कंपनी का रवैया काफी लापरवाही भरा रहा है. 2023 के डेटा के अनुसार Facebook और Instagram यूजर्स हर हफ्ते लगभग 1,00,000 सही स्कैम मैसेज की रिपोर्ट कर रहे थे. इसके बावजूद Meta ने उनमें से 96 फीसदी शिकायतों को या तो खारिज कर दिया या फिर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया. कंपनी ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज के नाम पर होने वाले फ्रॉड को रोकने में लगाया ताकि बड़े विज्ञापकों को नाराज न होना पड़े.
NDTV की एक हालिया जांच में पाया गया कि Facebook और Instagram पर बच्चों से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो मात्र 50 रुपये में बेचे जा रहे थे. इस गंभीर मामले के बाद भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सख्त कदम उठाया. मंत्रालय ने Meta के ग्लोबल पॉलिसी हेड जोएल कापलन समेत शीर्ष अधिकारियों को समन जारी कर जवाब तलब किया है.
इन गंभीर आरोपों पर Meta के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने सफाई दी है. उनका कहना है कि लीक हुए दस्तावेज कंपनी की पूरी रणनीति को सही तरीके से नहीं दिखाते हैं. Meta का दावा है कि वे फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं. हालांकि, मई 2025 की एक इंटरनल प्रेजेंटेशन में सुरक्षा कर्मचारियों ने खुद माना था कि अमेरिका में होने वाले कुल ऑनलाइन स्कैम में से एक-तिहाई मामले Meta के प्लेटफॉर्म्स से ही जुड़े होते हैं.