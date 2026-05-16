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Hindi NewsटेकMeta में फिर बड़ी छंटनी! AI पर अरबों खर्च, कर्मचारियों ने कहा- कंपनी में काम का माहौल ‘सबसे खराब’

Meta में फिर बड़ी छंटनी! AI पर अरबों खर्च, कर्मचारियों ने कहा- कंपनी में काम का माहौल ‘सबसे खराब’

मेटा (Meta) आगामी 20 मई को अपने वैश्विक कार्यबल से लगभग 8,000 कर्मचारियों (10%) की छंटनी करने की तैयारी में है, जिसके कारण कंपनी के भीतर कर्माचारियों का मनोबल ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 16, 2026, 08:11 AM IST
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Meta में एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की खबरें सामने आ रही हैं.
Meta में एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की खबरें सामने आ रही हैं.

Meta में एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 20 मई को करीब 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है. यह संख्या कंपनी के कुल ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 10 प्रतिशत बताई जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है. साल 2026 की पहली तिमाही में Meta ने लगभग 26.8 बिलियन डॉलर का नेट इनकम दर्ज किया. इसके बावजूद कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के अंदर का माहौल “इतिहास में सबसे खराब” हो चुका है.

AI पर बढ़ रहा भारी खर्च

रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अब इंसानी कर्मचारियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर ज्यादा फोकस कर रही है. Meta की CFO सुसान ली ने बताया कि कंपनी “लीन ऑपरेटिंग मॉडल” अपनाना चाहती है, ताकि AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले भारी खर्च को संभाला जा सके. Meta ने अपनी हालिया अर्निंग कॉल में बताया कि कंपनी इस साल AI पर 125 बिलियन डॉलर से लेकर 145 बिलियन डॉलर तक खर्च कर सकती है. यह खर्च पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है.

कंपनी के CEO Mark Zuckerberg ने हाल ही में कर्मचारियों के साथ हुई मीटिंग में साफ कहा कि छंटनी की बड़ी वजह AI पर बढ़ता खर्च है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि साल के दूसरे हिस्से में भी और छंटनी हो सकती है. इससे कर्मचारियों में चिंता और बढ़ गई है.

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कर्मचारियों ने कहा- ‘सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स खुश हैं’

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने माहौल को “टॉक्सिक” बताया है. Instagram से जुड़े एक कर्मचारी ने कहा कि “कंपनी में हर कोई परेशान है, सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को छोड़कर.” कई कर्मचारियों का कहना है कि वे अब नौकरी जाने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का सेवरेंस पैकेज काफी बड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी जाने पर कर्मचारियों को 16 हफ्तों की सैलरी और 18 महीनों तक हेल्थकेयर सुविधा मिल सकती है. कर्मचारियों को लगता है कि लगातार तनाव और भरोसे की कमी वाले माहौल में काम करने से बेहतर यह पैकेज लेना है.

AI कर्मचारियों को करोड़ों के पैकेज

एक तरफ सामान्य कर्मचारियों की सैलरी कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ Meta AI एक्सपर्ट्स को भारी-भरकम पैकेज ऑफर कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ AI रिसर्चर्स को 100 मिलियन डॉलर तक के पैकेज दिए जा रहे हैं. ये सभी लोग कंपनी के नए डिवीजन “Meta Superintelligence Labs” के लिए भर्ती किए जा रहे हैं. यह टीम AI की ग्लोबल रेस में Meta को आगे रखने के लिए बनाई गई है. रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल कंपनी के कर्मचारियों की औसत कुल सैलरी 417,400 डॉलर से घटकर 388,200 डॉलर रह गई. इससे कर्मचारियों में असमानता को लेकर नाराजगी और बढ़ गई है.

कर्मचारियों की निगरानी से बढ़ा विवाद

Meta पर अब कर्मचारियों की निगरानी करने के आरोप भी लग रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने अमेरिका में कर्मचारियों के लैपटॉप पर एक खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है. इस सिस्टम को “Model Capability Initiative” कहा जा रहा है. यह कर्मचारियों के कीबोर्ड टाइपिंग, माउस मूवमेंट, स्क्रीनशॉट और Gmail व Slack जैसी ऐप्स पर एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है. बताया जा रहा है कि इस डेटा का इस्तेमाल AI एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा, ताकि वे इंसानों की तरह काम कर सकें.

कर्मचारियों ने शुरू किया विरोध

कंपनी की इस नई पॉलिसी के खिलाफ अब कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक कई Meta ऑफिसों में कर्मचारियों ने पर्चे बांटने शुरू कर दिए हैं जिनमें कंपनी को “Employee Data Extraction Factory” बताया गया है. यूरोप में GDPR प्राइवेसी कानून की वजह से वहां के कर्मचारियों को इस निगरानी से राहत मिली है, लेकिन अमेरिका में काम करने वाले कर्मचारियों के पास इससे बाहर निकलने का विकल्प नहीं है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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