Facebook का खतरनाक खेल! मैसेंजर का नया फीचर आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा? खुद कंपनी के बड़े अधिकारी ने खोली पोल

Facebook encryption controversy: अगर आप फेसबुक चलाते हैं और मैसेंजर (Facebook Messenger) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है. अक्सर कंपनियां दावा करती हैं कि आपकी चैटिंग पूरी तरह सिक्योर है, लेकिन मेटा (Meta) के अंदरखाने कुछ और ही चल रहा था. एक हालिया कोर्ट फाइलिंग में खुलासे ने टेक वर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है. खबर है कि मेटा के ही एक बड़े अधिकारी ने कंपनी के एन्क्रिप्शन (Encryption) प्लान को खराब और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा पिछले काफी समय से मैसेंजर पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) लागू करने पर काम कर रही है. इसका मतलब है कि आपके और आपके दोस्त के बीच हुई बातचीत को कोई तीसरा व्यक्ति, यहां तक कि खुद फेसबुक भी, नहीं पढ़ सकता. सुनने में यह प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कंपनी के अंदर ही इसे लेकर भारी विरोध था. कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार, मेटा के एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने चेतावनी दी थी कि जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, वह सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है.

क्या होता है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन?

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि चैट केवल भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सकता है. कंपनी या कोई तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को नहीं देख सकता. जहां यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत बनाता है, वहीं जांच एजेंसियों और सिक्योरिटी टीमों के लिए चुनौतियां भी खड़ी करता है.

अधिकारी ने क्यों जताई चिंता?

अदालती फाइलिंग से पता चला है कि अधिकारी का मानना था कि पूरी तरह एन्क्रिप्शन लागू करने से बच्चों की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा. एन्क्रिप्शन लागू होने के बाद फेसबुक खुद भी यह नहीं देख पाएगा कि प्लेटफॉर्म पर क्या शेयर हो रहा है. अधिकारी को डर था कि इससे गलत काम करने वालों को एक सुरक्षित कवर मिल जाएगा. अब आरोप है कि कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए बिना ही इस फीचर को आगे बढ़ाने का फैसला किया था.

यूजर्स पर क्या होगा असर?

आम यूजर्स के लिए यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है. एक तरफ जहां आपकी प्राइवेसी मजबूत होती है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों और खुद कंपनी के लिए संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो सकता है. मेटा काफी समय से व्हाट्सएप की तरह मैसेंजर और इंस्टाग्राम को भी पूरी तरह एन्क्रिप्टेड बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूजर का डेटा किसी भी लीक से बचाया जा सके. लेकिन अब घर के अंदर से उठी इस आवाज ने कंपनी की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मेटा की सफाई

हालांकि, इस खुलासे के बाद मेटा का रुख अभी भी यही है कि वह यूजर्स की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखता है. कंपनी का कहना है कि वह सिक्योरिटी और गोपनीय जानकारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर खुद कंपनी के बड़े अधिकारी इसे गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं, तो दाल में कुछ तो काला है. आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल, मैसेंजर इस्तेमाल करने वालों को अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है.

