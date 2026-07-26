/फेसबुक बदल रहा पुराना अंदाज! ऐप खोलते ही दिखेगा TikTok जैसा वीडियो, 2 करोड़ यूजर्स घटने के बाद मेटा का बड़ा फैसला!

दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक फेसबुक में बड़ा बदलाव होने वाला है. फेसबुक अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए ऐप में बड़ा बदलाव करने की तैयार कर रहा है. वीडियो ऐप्स के लगातार बढ़ते यूजर्स को देखते हुए टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स की तरह फेसबुक भी वीडियो को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है. फेसबुक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसके आने के बाद जैसे ही आप अपने फोन में फेसबुक ओपन करेंगे, सीधे फुल-स्क्रीन वीडियो आपका स्वागत करेंगे, वैसे ही जैसे टिकटॉक पर होता है. आइए जानते हैं कि मेटा आखिर फेसबुक की पहचान क्यों बदलने जा रहा है और इस नए बदलाव से आपके इस्तेमाल करने का तरीका कैसे बदल जाएगा.