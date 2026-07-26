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फेसबुक बदल रहा पुराना अंदाज! ऐप खोलते ही दिखेगा TikTok जैसा वीडियो, 2 करोड़ यूजर्स घटने के बाद मेटा का बड़ा फैसला!

Facebook Full Screen Video Feed: फेसबुक अब बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. घटते यूजर बेस और शॉर्ट वीडियो के क्रेज को देखते हुए मेटा ऐप खोलते ही सीधे टिकटॉक जैसा फुल-स्क्रीन वीडियो दिखाने की तैयारी में है. आइए जानते हैं इस बड़े बदलाव और नए फीचर्स के बारे में पूरी डिटेल.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:42 AM IST
फेसबुक बदल रहा पुराना अंदाज! ऐप खोलते ही दिखेगा TikTok जैसा वीडियो, 2 करोड़ यूजर्स घटने के बाद मेटा का बड़ा फैसला!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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